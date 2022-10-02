عدوى السَّوطَاء (المُسَلَّكَة الشعرية الرأس)

تعتمد الوقايةُ من عدوى الديدان السوطية على:

الصرف الصحّي الكافي (وخاصَّة المراحيض الصحيِّة)

النظافة الشخصية الجيِّدة

يجب غسلُ اليدين قبلَ التعامل مع الطعام، كما ينبغي تجنُّب الفواكه والخضروات غير المغسولة.

يمكن في بعض الأحيان إعطاءُ جرعة كبيرة واحدة من ألبيندازول أو ميبيندازول لمجموعات من الأشخاص، وخاصّة الأطفال، الذين يكونون في خطر من الإصابة بالديدان السوطية (وغيرها من الديدان التي تنتشر عبر التربة الملوثة، مثل الديدان الشصّية والصَّفَر).تُساعِدُ المُعالَجة على الوِقاية من مُضاعَفات هذه الحالات المُعْدِية.