لا يكون لدى معظم المصابين بداء اللوائيّات أعراض.

تظهر التورُّمات الحاكَّة (تورُّمات كالابار) على الذراعين والساقين بشكل رئيسي، ولكن يمكن أن تَظهرَ في أيِّ مكان على الجسم.ويعتقد أنَّها ردُّ فعل تحسُّسي تجاه المواد التي تُطلِقها الديدان المهاجرة.تستمرُّ التورُّماتُ عادة لمدة تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام في سكَّان المناطِق الموبوءَة؛ ولكن في حالة المسافرين إلى هذه المناطق، قد تحدث التورمات بشكل أكبر وتكون أكثر شدّة.

وقد تكون حركةُ الديدان البالغة عبر العين مزعجة، وتثير حكَّة أو تخريش في العينين.ولكنَّها لا تسبِّب ضررًا دائمًا في العادة.

وفي بعض الأحيان، يصيب داء اللوائيات القلب أو الكلى أو الدماغ، ولكنَّ الأَعرَاضَ تكون خفيفة عادة.وقد يحتوي البولُ على بروتين أكثر من المعتاد، وعلى القليل من الدم.