داءُ الأُسطُوانِيَّات

تعيش الديدان الأُسطُوانِيَّة Strongyloides البالغة في الأمعاء الدقيقة.وتُنتِج الإناثُ البيُوضَ التي تفقس وتُطلِق اليرقات.وتُفرَغ معظمُ اليرقات في البراز.وبعدَ بضعة أيام في التربة، تتخلّق اليرقاتُ إلى شكل يمكن أن يسبِّب العدوى.إذا لامست يرقات الأُسطُوانِيَّة الجلد العاري أو المكشوف للشخص، فإنها تخترقه؛تهاجر اليرقات عبر طرق مختلفة إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تنضج هناك وتصبح ديدانًا بالغة في حوالي أسبوعين.

قد تتخلّق اليرقات التي لا تتلامس مع البشر إلى ديدان بالغة يمكنها التكاثر في التربة لعدّة أجيال قبلَ أن تلامس يرقاتها شخصًا ما.

ويمكن أن تعدي بعضُ اليرقات في الأمعاء الدقيقة الشخصَ من جديد كما يلي:

تخترق اليرقات جدارَ الأمعاء الدقيقة، وتنتقل مجرى الدم من جديد مباشرة.

أو يجري طرحها في البراز وتخترق الجلد حولَ الشرج أو جلد الأُلَيتين أو الفخذين.

وفي كلتا الحالتين، فإنَّ اليرقات تسير من خلال مجرى الدَّم إلى الرئتين، ثم إلى الحلق وتعود إلى الأمعاء، وتسبِّب عدوى أخرى ــ تُسمَّى العدوى الذاتيَّة autoinfection.