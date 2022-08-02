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لَمحَةٌ عامَّة عن الأمراض المُعْدِيَة

حسبLarry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
تمت مراجعته محرّم 1444 | المعدل صفر 1444
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الكائناتُ الحيَّة الدقيقة هي مخلوقات حيَّة صغيرة، مثل البكتيريا والفيروسات؛توجَد في كلِّ مكان.وعلى الرغم من وفرتها السَّاحقة، لكنَّ عددًا قليلًا نسبيًا يُقدَّر بالآلاف من أنواع الكائنات الحية الدقيقة تغزو وتتكاثر وتسبِّب المرض في الإنسان.

يعيش العديدُ من الكائنات الحية الدقيقة على الجلد وفي الفم، والمَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية العليا والأمعاء والأعضاء التناسلية (وخاصَّة المهبل) دون التسبُّب في المرض (انظر النبيت المقيم Resident Flora)ويعتمد ما إذا كانت الكائناتُ الحية الدقيقة تعيش كرفيق غير مؤذٍ للشخص، أو تغزو وتسبِّب المرض، على طبيعتها وعلى حالة الدفاعات الطبيعية للشخص ( انظر الدفاعاتُ تجاه العدوى).

الجدول
الجدول

أنماطُ الكائنات المُعدِيَة

النوع

الوصف

أمثلة

بعض الاضطرابات التي يمكن أن تؤدِّي إلى ذلك

بكتيريا

البكتيريا هي كائناتٌ مجهرية، وحيدة الخلية دون نواة.

المكوَّرة الرئويَّة المقيِّحة Streptococcus pyogenes

التهاب البلعوم (التهاب الحلق بالعقديَّات)

الإشريكيَّة القَولونيَّة Escherichia coli

عدوى المسالك البولية

الفَيروسَات

الفيروساتُ هي كائنات معدية صغيرة - أصغر بكثير من الفطريات أو البكتيريا.ولا يمكن أن تتكاثرَ من تلقاء نفسها.ولذلك، يجب أن تغزو خلية حيَّة، وتستخدم آليَّات تلك الخلية للتكاثر.

الحُماق النطاقي

جدري الماء أو الحُماق وداء المنطقة shingles

الفيروسَة الأنفيَّة

نزلة البرد أو الزُّكام

الفطريَّات

الفطرياَّت ليست من النباتات ولا الحيوانات؛وحجمُها يتراوح بين المجهريّ وبين الذي يُرَى بسهولة بالعين المجرَّدة.وهي تشتمل على الخمائر والعَفن والفطور mushrooms.

المبيضَّة البيضاء Candida albicans

حالات عدوى الخمائر المهبليَّة

الشعرويَّة Trichophyton

قدم الرياضي Athlete’s foot

الطُّفَيليَّات

الطفيليَّاتُ هي كائناتٌ حيَّة تبقى على قيد الحياة من خلال العيش داخل كائن حيّ (مضيف) آخر، أكبر بكثير منها عادة.وهي تشتمل على الديدان والكائنات أحادية الخلية التي تسمَّى الأَوَالي (لديها نواة، على عكس البكتيريا).

السُّرمِيَّةُ الدُّودِيَّة Enterobius vermicularis (نوع من الدبوسية)

حكَّة حول الشرج

المُتَصَوِّرَة المِنجَلِيَّة Plasmodium falciparum (نوع من الأَوَالي)

المَلاريا

تُستخدَم بعضُ الكائنات الحية الدقيقة كأسلحة بَيولوجية.وتشتمل هذه الكائناتُ الحيَّة الدقيقة على تلك التي تسبِّب الجمرة الخبيثة، الحُمَّى المتموِّجة (المالطيَّة)، والحُمَّى النزفية (عدوى فيروس الإيبولا وعدوى فيروس ماربورغ)، والطاعون، والجدري، والتُّولاريميَّة، وتلك التي تنتج ذِيفَان الوَشيقِيَّة (البوتولينيوم).وكلٌّ من هذه الأمراض يمكن أن تكونَ قاتلة، كما يمكن أن تنتقلَ من شخص إلى آخر، باستثناء الجمرة الخبيثة والتسمُّم الوشيقي والتُّولاريميَّة.ويعدُّ انتقالُ داء البروسيلات (المالطيَّة) من شخصٍ إلى شخص أمرًا نادر الحدوث.

تأثيراتُ العَدوَى

قد تؤثِّر العدوى في جزء فقط من الجسم (عدوى موضعيَّة) أو في الجسم كلِّه (عدوى جهازية).الخراجاتُ والتهابات المثانة هي أمثلة على حالات العدوى الموضعيّة.وقد يكون للعدوى الجهازية الشديدة آثار مهدِّدة للحياة، مثل إنتان الدَّم أو الصدمة الإنتانيَّة.

ويمكن أن تشتملَ أعراضُ العدوى على الحمَّى وتسرُّع النبض والتنفس والقلق والتَّخليط الذهنِي.

وتنصرف معظمُ الآثار عندما تجرِي مُعالَجَة العدوى بشكلٍ فعَّال.

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.