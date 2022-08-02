لَمحَةٌ عامَّة عن الأمراض المُعْدِيَة

الكائناتُ الحيَّة الدقيقة هي مخلوقات حيَّة صغيرة، مثل البكتيريا والفيروسات؛توجَد في كلِّ مكان.وعلى الرغم من وفرتها السَّاحقة، لكنَّ عددًا قليلًا نسبيًا يُقدَّر بالآلاف من أنواع الكائنات الحية الدقيقة تغزو وتتكاثر وتسبِّب المرض في الإنسان.

يعيش العديدُ من الكائنات الحية الدقيقة على الجلد وفي الفم، والمَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية العليا والأمعاء والأعضاء التناسلية (وخاصَّة المهبل) دون التسبُّب في المرض (انظر النبيت المقيم Resident Flora)ويعتمد ما إذا كانت الكائناتُ الحية الدقيقة تعيش كرفيق غير مؤذٍ للشخص، أو تغزو وتسبِّب المرض، على طبيعتها وعلى حالة الدفاعات الطبيعية للشخص ( انظر الدفاعاتُ تجاه العدوى).

الجدول أنماطُ الكائنات المُعدِيَة الجدول

تُستخدَم بعضُ الكائنات الحية الدقيقة كأسلحة بَيولوجية.وتشتمل هذه الكائناتُ الحيَّة الدقيقة على تلك التي تسبِّب الجمرة الخبيثة، الحُمَّى المتموِّجة (المالطيَّة)، والحُمَّى النزفية (عدوى فيروس الإيبولا وعدوى فيروس ماربورغ)، والطاعون، والجدري، والتُّولاريميَّة، وتلك التي تنتج ذِيفَان الوَشيقِيَّة (البوتولينيوم).وكلٌّ من هذه الأمراض يمكن أن تكونَ قاتلة، كما يمكن أن تنتقلَ من شخص إلى آخر، باستثناء الجمرة الخبيثة والتسمُّم الوشيقي والتُّولاريميَّة.ويعدُّ انتقالُ داء البروسيلات (المالطيَّة) من شخصٍ إلى شخص أمرًا نادر الحدوث.