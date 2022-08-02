الوقايَةُ من العدوى

هناك عدَّةُ تدابير تساعد على حماية الأشخاص من العدوى.

غسل اليدين هو وسيلة فعَّالة لمنع انتشار الكائنات الحية الدقيقة المعدية من شخصٍ إلى آخر.ولغسل اليدين أهمية خاصَّة بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع الطعام أو الذين لديهم مخالطة جسدية متكرِّرة مع الأشخاص الآخرين، وخاصة الأشخاص الشخصين.

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معقمات اليد هي سوائل أو رغوة تحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول، والتي تقتل معظم الكائنات الحية الدقيقة المُعدية.وبما أن العديد من الكائنات الحية المعدية يمكن أن تكون محمولة على أيدي الأشخاص، فإن استخدام معقم اليدين يقلل بشكل كبير من فرصة انتشار العدوى.

يمكن لارتداء القناع الوجهي أن يساعد على تقليل انتشار عدوى الجهاز التنفسي.تنتشر الكثير من حالات عدوى الجهاز التنفُّسي عن طريق الرذاذ في الهواء (تتفاوت أحجام قطيراتها اعتمادًا على نوع البكتيريا أو الفيروس) الذي يحدث عند السعال، أو العطاس، أو التنفُّس، أو الكلام.ينبغي على الأشخاص المصابين بالعدوى ارتداء الأقنعة الوجهية لمنع نقل العدوى إلى الآخرين.كما يمكن ارتداء الأقنعة الوجهية من قبل الأشخاص أيضًا للتقليل من فرصة الإصابة بالعدوى.توفر الأنواع المختلفة من الأقنعة مستويات مختلفة من الحماية، نذكر منها (مرتبة تصاعديًا بحسب درجة الحماية): الأقنعة القماشية متعددة الطبقات؛ الأقنعة الجراحية متعددة الطبقات؛ وأقنعة K95؛ وأقنعة N95 (انظر أنواع الأقنعة الوجهية وأجهزة التنفس بواسطة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها [CDC]).

يجب على الأشخاص الذين يزورون المرضى في المستشفيات، الذين يعانون من أمراض خطيرة، غسل أيديهم واستخدام معقم اليدين؛ ويُحتمل أن يُطلَب منهم لبس رداء وقناع وقفازات قبلَ دخول غرفة المريض.

وفي بعض الأحيان، تُعطى المضادَّات الحيوية للأشخاص الذين ليس لديهم عدوى بعد لوقايتهم من الإصابة بها؛ويُسمَّى هذا التدبيرُ الوقائي الوقايَة prophylaxis.يحتاج العديدُ من الأشخاص الأصحاء الذين يخضعون لأنواع معيَّنة من الجراحة - وخاصة جراحة البطن وزرع الأعضاء - إلى المضادَّات الحيوية الوقائيَّة.

ويعدُّ التلقيح واحدًا من أكثر الطرائق فعَّالية للوقايَة من العَدوَى.وينبغي أن يتلقى الأشخاصُ الذين يتزايد خطرُ إصابتهم بالعدوى (وخاصَّة الرضَّع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالإيدز) جميع اللقاحات اللازمة للحدِّ من هذا الخطر.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الأمراض المعدية).