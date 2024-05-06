كينوبريستين و دالفوبريستين

وينتمي الكوينوبرستين والدالفوبريستين إلى زُمرَةٍ من المضادَّات الحيوية تُسمَّى الستربتوغرامينات streptogramins.يُستخدم هذان المضادان الحيويان كمشاركة (دالفوبريستين/كوينوبرستين)ويجري استخدامهما لمُعالَجة حالات العَدوى الخطيرة (خُصوصًا عدوى الجلد)، بما فيها النَّاجِمَة عن بكتيريا مُقاوِمَة لمُضادَّات حيوية أخرى.

يعمل دالفوبريستين/كوينوبرستين (يرمز لهما اختصارًا D/Q) عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.

يجري إعطاء D/Q عن طريق الوريد، وعادةً عن طريق أنبوب (قثطار) يجري إدخاله في وريد مركزي كبير، مثل الأنبوب في العنق.يُسمَّى هذا بالقثطار المركزيّ.يمكن أيضًا إعطاء D/Q وريديًا إلى وريد في الجزء العلوي من الذراع وتمريره إلى وريد مركزي كبير.يُسمَّى هذا بالقثطار المركزي المُدخَّل محيطيًا، ويرمز له اختصارًا PICC.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).