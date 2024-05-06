كينوبريستين و دالفوبريستين

وينتمي الكوينوبرستين والدالفوبريستين إلى زُمرَةٍ من المضادَّات الحيوية تُسمَّى الستربتوغرامينات streptogramins.يُستخدم هذان المضادان الحيويان كمشاركة (دالفوبريستين/كوينوبرستين)ويجري استخدامهما لمُعالَجة حالات العَدوى الخطيرة (خُصوصًا عدوى الجلد)، بما فيها النَّاجِمَة عن بكتيريا مُقاوِمَة لمُضادَّات حيوية أخرى.
يعمل دالفوبريستين/كوينوبرستين (يرمز لهما اختصارًا D/Q) عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.
يجري إعطاء D/Q عن طريق الوريد، وعادةً عن طريق أنبوب (قثطار) يجري إدخاله في وريد مركزي كبير، مثل الأنبوب في العنق.يُسمَّى هذا بالقثطار المركزيّ.يمكن أيضًا إعطاء D/Q وريديًا إلى وريد في الجزء العلوي من الذراع وتمريره إلى وريد مركزي كبير.يُسمَّى هذا بالقثطار المركزي المُدخَّل محيطيًا، ويرمز له اختصارًا PICC.
كينوبرستين/دالفوبريستين
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
حالات عدوى خطيرة تنجُم عن بكتيريا إيجابيَّة الغرام (مثل أصناف المُكوّرة العنقودية Staphylococcus والعقديَّة Streptococcus) والتي تكُون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى.
ألم في العَضلات والمَفاصِل
زيادَة مستويات البيليروبين* في الدَّم
ألم والتِهاب في موضع إدخال القثطار، خصوصًا في حال إدخالها في أحد أوردة الذراع أو الساق
* البيليروبين هُو من الفضلات التي تتشكَّل في أثناء التفكُّك الطبيعيّ لكريات الدم الحمراء.تجري معالجة البيليروبين ثم يُطرح من الكبد.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدام كينوبرستين/دالفوبريستين في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
ينبغي عدم استخدام كينوبرستين/دالفوبريستين في أثناء فترة الحمل إلا عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
من غير المعروف ما إذا كان استخدام هذان المضادان الحيويان آمنًا في أثناء الرضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)