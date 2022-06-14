المُضادَّات الحيويَّة الماكروليديَّة (الماكروليدات) macrolides

الماكروليدات هِيَ زُمرَة من المضادَّات الحيوية التي تُستخدم غالبًا في علاج حالات العدوى عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلينات،
زتنطوي الماكروليدات على الآتي:
أزيثروميسين Azithromycin
كلاريثروميسين Clarithromycin
إريثروميسين erythromycin
فيداكسوميزين Fidaxomicin
تعمل الماكروليدات عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.
يُستَعمل فيداكسوميكين عن طريق الفم فقط، ويجري امتصاصه بدرجة أقل إلى مجرى الدَّم عند أخذه عن طريق الفم.It is used to treat Clostridioides difficile–induced colitis but does not do much harm to the other bacteria that normally live in healthy intestines.
تتفاعل الماكروليدات مع العديد من الأدوية الأخرى (يُسمَّىالتداخُل أو التأثُّر الدوائيّ drug-drug interaction).وفي كثير من الأحيان، يزيد التفاعل من التأثيرات، بما في ذلك التأثيرات الجانبية للأدوية الأخرى.عندما تُعطى الماكروليدات مع أدوية أخرى مُعيَّنة، يمكن أن تزيد من خطر الموت القلبي المفاجئ عند أشخاص مُتلازمة تطاوُل الكيو تي OT.
المُضادَّات الحيويَّة الماكروليديَّة macrolides
الأدوية
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
أزيثروميسين Azithromycin
كلاريثروميسين Clarithromycin
إريثرومَيْسين erythromycin
فيداكسوميزين Fidaxomicin
عَدوى الجهاز التنفُّسي
بالنسبة للأزيثروميسين: عدوى المُتدثِّرة في الأعضاء التناسلية والسبيل البولي
بالنسبة إلى فيداكسوميكين: يُستَعمل فقط في حالة المطثية العسيرة
ألم في البطن وغثيان وتقيُّؤ وإسهَال (خُصوصًا عند استخدامه بجرعاتٍ عالية)
اليرقان*
* لم يُبلغ عن هذه الآثار الجانبية عند استعمال فيداكسوميكين.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدام المُضادَّات الحيويَّة الماكروليديَّة في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
ينبغي عدم استعمال الماكروليدات في أثناء فترة الحمل إلا عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.
بالنسبة إلى إريثروميسين\ وأزيثرومايسين، لم تُلاحظ أيَّة تأثيرات ضارَّة في الجنين في الدراسات على الحيوانات، ولكن لم تُجرَ دراساتٌ مُصمَّمة جيِّدًا على النساء الحوامل.يُعدُّ الإريثروميسين واحِدًا من بين المُضادَّات الحيويَّة الأكثر أمانًا للاستخدام في أثناء الحمل.ويُعَدّ أكثرَ أمانًا من الأزيثروميسين بسبب كثرة استخدامه مما ساعد على توفُّر المزيد من المعلومات خوله.
بالنسبة إلى ماكروليد كلاريثرومايسين، لوحظت تأثيرات ضارة في الجنين في الدراسات على الحيوانات.لذلك، ينبغي على النساء الحوامل عدم استعمال كلاريثروميسي، إلا عند عدم وجود دواء بديل.(انظُر أيضًا استخدام العقاقير في أثناءالحمل).
يُعدُّ استخدامُ الإريثروميسين في أثناء الرضاعة الطبيعية مقبولاً بشكلٍ عام.من غير المعروف ما إذا كانت الأدوية الماكروليدية الأخرى آمنة للاستخدام في أثناء الرِّضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استخدام الأدوية في أثناء الإرضاع الطبيعي).