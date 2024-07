المُضادَّات الحيويَّة الماكروليديَّة (الماكروليدات) macrolides

الماكروليدات هِيَ زُمرَة من المضادَّات الحيوية التي تُستخدم غالبًا في علاج حالات العدوى عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلينات،

زتنطوي الماكروليدات على الآتي:

أزيثروميسين Azithromycin

كلاريثروميسين Clarithromycin

إريثروميسين erythromycin

فيداكسوميزين Fidaxomicin

تعمل الماكروليدات عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.

يُستَعمل فيداكسوميكين عن طريق الفم فقط، ويجري امتصاصه بدرجة أقل إلى مجرى الدَّم عند أخذه عن طريق الفم.It is used to treat Clostridioides difficile–induced colitis but does not do much harm to the other bacteria that normally live in healthy intestines.

تتفاعل الماكروليدات مع العديد من الأدوية الأخرى (يُسمَّىالتداخُل أو التأثُّر الدوائيّ drug-drug interaction).وفي كثير من الأحيان، يزيد التفاعل من التأثيرات، بما في ذلك التأثيرات الجانبية للأدوية الأخرى.عندما تُعطى الماكروليدات مع أدوية أخرى مُعيَّنة، يمكن أن تزيد من خطر الموت القلبي المفاجئ عند أشخاص مُتلازمة تطاوُل الكيو تي OT.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).