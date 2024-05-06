الفلوروكينولونات هي زُمرَةٌ من المضادَّات الحيوية واسعة الطيف تُستخدَم في علاج أنواع مختلفة من العدوى،
وتنطوي هذه الزمرة الدوائيَّة على الأتي:
سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin
Delafloxacin
جميفلوكساسين Gemifloxacin
الليفوفلوكساسين Levofloxacin
موكسيفلوكساسين Moxifloxacin
نورفلوكساسين norfloxacin
أوفلوكساسين ofloxacin
يمكن أخذ الفلوروكينولونات عن طريق الفم، ويمكن إعطاء بعضها عن طريق الوريد أو على شكل قطرات أذنية أو عينية.
تعمل الفلوروكينولونات عن طريق التأثير في الحمض النووي الوراثي داخل البكتيريا، مما يؤدي إلى موت البكتيريا.
الفلوروكينولونات fluoroquinolones
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin
Delafloxacin
غاتيفلوكساسين (فقط مع عدوى العين)
جميفلوكساسين Gemifloxacin
الليفوفلوكساسين Levofloxacin
موكسيفلوكساسين Moxifloxacin
نورفلوكساسين norfloxacin
أوفلوكساسين ofloxacin
عدوى بكتيريَّة في البروستات التهاب البروستات
إسهال ناجم عن بكتيريا مُعيَّنة
الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*
الغثيان
عصبيَّة أو نزق، وارتعاشات، واختِلاجَات
تبدلات المزاج، وجنون الشك (البارانويا)، والتَّخليط الذهنِي، والارتعاش، والهلوسة، والاكتئاب
التهاب أو تمزق الأوتار
الخَدَر في اليدين أو القدمين
الطفح الجلدي الذي يحفزه ضوء الشمس
ضَعف العضلات
* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب إسهالًا مُحدَثًا بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.
يتجنب الأطباء استخدام الفلوروكينولونات مع الأشخاص الذين هم أكثر ميلًا للإصابة بشكلٍ خطير من اضطراب نظم القلب (مثل الذين لديهم تطاوُل الفترة الفاصِلَة QT أو بطء كبير في معدل ضربات القلب، أو الذين يأخذون أدويةً تسبب تطاوُل الفترة الفاصِلَة QT أو بطء كبير في معدل ضربات القلب، أو أو لديهم انخفاض في مستوى البوتاسيوم أو انخفاض في مستوى المغنيزيوم في الدَّم).
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدَام الفلوروكينولونات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
لا ينصح الأطباءُ باستخدام الفلوروكينولونات في أثناء فترة الحمل، ولكن قد تفوق فوائد العلاج في بعض الأحيان المخاطر.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
لا ينصح باستعمال الفلوروكينولونات في أثناء الرضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)