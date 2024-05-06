الفلوروكينولونات fluoroquinolones

الفلوروكينولونات هي زُمرَةٌ من المضادَّات الحيوية واسعة الطيف تُستخدَم في علاج أنواع مختلفة من العدوى،

وتنطوي هذه الزمرة الدوائيَّة على الأتي:

سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin

Delafloxacin

جميفلوكساسين Gemifloxacin

الليفوفلوكساسين Levofloxacin

موكسيفلوكساسين Moxifloxacin

نورفلوكساسين norfloxacin

أوفلوكساسين ofloxacin

يمكن أخذ الفلوروكينولونات عن طريق الفم، ويمكن إعطاء بعضها عن طريق الوريد أو على شكل قطرات أذنية أو عينية.

تعمل الفلوروكينولونات عن طريق التأثير في الحمض النووي الوراثي داخل البكتيريا، مما يؤدي إلى موت البكتيريا.

الجدول

يتجنب الأطباء استخدام الفلوروكينولونات مع الأشخاص الذين هم أكثر ميلًا للإصابة بشكلٍ خطير من اضطراب نظم القلب (مثل الذين لديهم تطاوُل الفترة الفاصِلَة QT أو بطء كبير في معدل ضربات القلب، أو الذين يأخذون أدويةً تسبب تطاوُل الفترة الفاصِلَة QT أو بطء كبير في معدل ضربات القلب، أو أو لديهم انخفاض في مستوى البوتاسيوم أو انخفاض في مستوى المغنيزيوم في الدَّم).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).