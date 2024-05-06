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الفلوروكينولونات fluoroquinolones

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته شوّال 1445

الفلوروكينولونات هي زُمرَةٌ من المضادَّات الحيوية واسعة الطيف تُستخدَم في علاج أنواع مختلفة من العدوى،

وتنطوي هذه الزمرة الدوائيَّة على الأتي:

  • سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin

  • Delafloxacin

  • جميفلوكساسين Gemifloxacin

  • الليفوفلوكساسين Levofloxacin

  • موكسيفلوكساسين Moxifloxacin

  • نورفلوكساسين norfloxacin

  • أوفلوكساسين ofloxacin

يمكن أخذ الفلوروكينولونات عن طريق الفم، ويمكن إعطاء بعضها عن طريق الوريد أو على شكل قطرات أذنية أو عينية.

تعمل الفلوروكينولونات عن طريق التأثير في الحمض النووي الوراثي داخل البكتيريا، مما يؤدي إلى موت البكتيريا.

الجدول

الفلوروكينولونات fluoroquinolones

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin

Delafloxacin

غاتيفلوكساسين (فقط مع عدوى العين)

جميفلوكساسين Gemifloxacin

الليفوفلوكساسين Levofloxacin

موكسيفلوكساسين Moxifloxacin

نورفلوكساسين norfloxacin

أوفلوكساسين ofloxacin

إنتان

عدوى معقدة في السبيل البولي

الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)

عدوى بكتيريَّة في البروستات التهاب البروستات

إسهال ناجم عن بكتيريا مُعيَّنة

الانزِعاج الهضميّ والإسهَال*

الغثيان

عصبيَّة أو نزق، وارتعاشات، واختِلاجَات

تبدلات المزاج، وجنون الشك (البارانويا)، والتَّخليط الذهنِي، والارتعاش، والهلوسة، والاكتئاب

التهاب أو تمزق الأوتار

اضطراب نَظم القلب

الخَدَر في اليدين أو القدمين

الطفح الجلدي الذي يحفزه ضوء الشمس

ضَعف العضلات

* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب إسهالًا مُحدَثًا بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.

يتجنب الأطباء استخدام الفلوروكينولونات مع الأشخاص الذين هم أكثر ميلًا للإصابة بشكلٍ خطير من اضطراب نظم القلب (مثل الذين لديهم تطاوُل الفترة الفاصِلَة QT أو بطء كبير في معدل ضربات القلب، أو الذين يأخذون أدويةً تسبب تطاوُل الفترة الفاصِلَة QT أو بطء كبير في معدل ضربات القلب، أو أو لديهم انخفاض في مستوى البوتاسيوم أو انخفاض في مستوى المغنيزيوم في الدَّم).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).

استخدَام الفلوروكينولونات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

لا ينصح الأطباءُ باستخدام الفلوروكينولونات في أثناء فترة الحمل، ولكن قد تفوق فوائد العلاج في بعض الأحيان المخاطر.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)

لا ينصح باستعمال الفلوروكينولونات في أثناء الرضاعة الطبيعية.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.