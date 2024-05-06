التتراسكلينات tetracyclines

التتراسيكلينات هِيَ مجموعةٌ من المُضادَّات الحيويَّة تُستَخدَم لمُعالَجة العديد من حالات العدوى البكتيرية المُختلفة.

تنطوي التتراسيكلينات على الآتي:

دوكسيسايكلين

إيرافاسيكلين Eravacycline

مينوسكلين minocycline

أوماداسايكلين Omadacycline

التتراسيكلين Tetracycline

يجري أخذ التتراسيكلينات عن طريق الفم عادةً، وهِيَ تعملُ عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.

ينبغي عدم أخذ التتراسيكلينات مع المنتجات التي تحتوي على الألومنيوم أو الكالسيوم أو المغنيزيوم أو الحديد.وتنطوي هذه المنتجات على بعض مضادَّات الحموضة والكثير من مكملات الفيتامينات والمعادن.

ينبغي أخذ التتراسيكلين والأوماداسايكلين مع كمية وافرة من الماء عندما تكون المعدة فارغة، وذلك لأنَّ الطعام، خصوصًا منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن والآيس كريم، تُقلِّل من امتِصاص التتراسيكلينات (حركة الدواء إلى مجرى الدَّم بعد أن يُعطى عن طريق الفم).

يمكن أخذ مينوسيكلين ودوكسيسايكلين مع الطعام أو من دُونه لأن الطعام لا يقلل من امتصاصهما.

يمكن استعمال دوكسيسايكلين، ومينوسيكلين، وتتراسيكلين عن طريق الحقن وكذلك عن طريق الفم.يمكن أن يُعطى إيرافاسيكلين فقط عن طريق الحقن الوريدي.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).