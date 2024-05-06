التتراسيكلينات هِيَ مجموعةٌ من المُضادَّات الحيويَّة تُستَخدَم لمُعالَجة العديد من حالات العدوى البكتيرية المُختلفة.
تنطوي التتراسيكلينات على الآتي:
دوكسيسايكلين
إيرافاسيكلين Eravacycline
مينوسكلين minocycline
أوماداسايكلين Omadacycline
التتراسيكلين Tetracycline
يجري أخذ التتراسيكلينات عن طريق الفم عادةً، وهِيَ تعملُ عن طريق منع البكتيريا من إنتاج البروتينات التي تحتاجها للنمو والتكاثر.
ينبغي عدم أخذ التتراسيكلينات مع المنتجات التي تحتوي على الألومنيوم أو الكالسيوم أو المغنيزيوم أو الحديد.وتنطوي هذه المنتجات على بعض مضادَّات الحموضة والكثير من مكملات الفيتامينات والمعادن.
ينبغي أخذ التتراسيكلين والأوماداسايكلين مع كمية وافرة من الماء عندما تكون المعدة فارغة، وذلك لأنَّ الطعام، خصوصًا منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن والآيس كريم، تُقلِّل من امتِصاص التتراسيكلينات (حركة الدواء إلى مجرى الدَّم بعد أن يُعطى عن طريق الفم).
يمكن أخذ مينوسيكلين ودوكسيسايكلين مع الطعام أو من دُونه لأن الطعام لا يقلل من امتصاصهما.
يمكن استعمال دوكسيسايكلين، ومينوسيكلين، وتتراسيكلين عن طريق الحقن وكذلك عن طريق الفم.يمكن أن يُعطى إيرافاسيكلين فقط عن طريق الحقن الوريدي.
التتراسكلينات tetracyclines
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
دوكسيسايكلين
إيرافاسيكلين Eravacycline
مينوسكلين minocycline
أوماداسايكلين Omadacycline
التتراسيكلين Tetracycline
عَدوى جلدية ناجمة عن بكتيريا تتأثر بالمُضاد الحيوي وتكُون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى، بما فيها العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus المقاومة للميثيسيللين (MRSA).
الانزِعاج الهضمي، والغثيان، والتقيؤ، والإسهَال
العدوى الفطرية بخميرة المبيضَّة
حساسيَّة لضوء الشَّمس
الاستجابات التحسُّسية، مثل الطفح الجلدي، والتأق، والوذمة الوعائية
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدَام التتراسيكلينات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
ينبغي على النساء الحوامل تجنب التتراسيكلينات إن أمكن ذلك.حيثُ يُمكن أن تُؤثِّر هذه المضادات الحيوية في تخلُّق الأسنان والعظام عند الجنين، وإذا جَرى أخذها في وقت متأخر من الحمل، يُمكن أن تسبب تلونًا دائمًا في أسنان الجنين.إذا كان من الضروري استخدام التتراسيكلين خلال فترة الحمل، فقد يكون الدوكسيسايكلين أكثر أمانًا من الأنواع الأخرى.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
لا يُشجِّعُ الأطباءُ على استخدام التتراسيكلينات في أثناء الرضاعة الطبيعية عادةً.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)