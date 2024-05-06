البنسلينات هِيَ فئة فرعيَّة من المضادَّات الحيوية تسمى المضادات الحيوية من نوع بيتا لاكتام beta-lactam (المضادات الحيوية التي لها بنية كيميائية تسمى حلقة بيتا لاكتام).الكاربابينيمات والسيفالوسبورينات والمُونوباكتامات هي أيضًا مُضادَّات حيويَّة من نوع بيتا لاكتام.
تُستَعمل البنسلينات لعلاج حالات العدوى الناجمة عن بكتيريا إيجابية الغرام (مثل عدوى المكورات العقدية وبعض أنواع البكتيريا سلبية الغرام (مثل عدوى المكورات السحائية).
تنطوي البنسلينات على الآتي:
أموكسيسيلين Amoxicillin
أمبيسيلين ampicillin
كاربينيسيلين carbenicillin
ديكلوكساسيلين dicloxacillin
نافسيلين nafcillin
أوكساسيلين oxacillin
البنسلين جي penicillin G
البنسلين في pencillin v
تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.وكما هي الحال بالنسبة إلى المضادَّات الحيوية الأخرى من نوع لبيتا لاكتام، تعمل البنسلينات من خلال منع البكتيريا من تشكيل جدار الخلية هذا، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.
تقوم بعض البكتيريا بإنتاج إنزيمات يمكنها تعطيل المضادَّات الحيوية من نوع بيتا لاكتام.بالنسبة إلى حالات العدوى الناجمة عن هذه البكتيريا، تُعطى البنسلينات مع دواء يمكنه تثبيط هذه الإنزيمات، مثل كلافولانات أو سولباكتام.وتنطوي التوليفات الدوائية الشائعة على الآتي:
الأمبيسلين/سولباكتام
أموكسيسيلين/كلافونالات
بيبراسيلين/تازوباكتام
يمكن إعطاء بعض البنسلينات عن طريق الفم (مثل أموكسيسيلين وبنسلين V)، أو عن طريق الحقن (مثل بيبراسيلين/تازوباكتام).أمَّا بعضُها الآخر (مثل الأمبيسيلين)، يُمكن أن تُعطى سواء عن طريق الفم أم عن طريق الحقن.
لا تُؤثِّرُ الأطعمةُ في امتصاص أموكسيسيلين، ولكن ينبغي أخذ البنسيلين G قبل ساعة أو بعدَ ساعتين من تناوُل وجبة طعام.يميل أموكسيسيلين إلى أن يُستخدم بشكل أكثر من أمبيسلين (عندما يؤخذ عن طريق الفم)، وذلك لأن الأموكسيسيلينيُمتص إلى مجرى الدم على نحو أفضل وله تأثيرات جانبية هضميَّة أقل ويمكن أن يُعطَى لمرَّاتٍ أقلّ.
البنسلينات
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
أموكسيسيلين Amoxicillin
أمبيسيلين ampicillin
كلوكساسيلين
ديكلوكساسيلين dicloxacillin
فلوكلوكساسيلين
نافسيلين nafcillin
أوكساسيلين oxacillin
البنسلين جي penicillin G
البنسلين في pencillin v
طيف واسع من حالات العَدوى، بما فيها العدوى بالمُكوَّرات العقديَّة، وعدوى المكورات المعوية، والزهري، وداء لايم
ديكلوكساسيلين، ونافسيلين، وأوكساسيلين: غالبًا ما تستخدم لعلاج حالات العدوى بالعنقوديَّة.
غثيان وتقيؤ وإسهال*
ردات فعل تحسسية، مثل الطفح الجلدي والشرى، مع استجابات تأقيَّة خطيرة
تضرر الكلى (التهاب الكلية الخلالي)
* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب إسهالًا مُحدَثًا بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.
(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المضادات الحيوية).
استخدام البنلسينات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
تُعد البنسلينات من بين المضادَّات الحيوية الأكثر أمانًا لاستخدامها في أثناء الحمل،إلَّا أنَّها تُستخدم فقط عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
يُعدُّ استخدَام البنسلينات في أثناء الرضاعة الطبيعية مقبولاً بشكلٍ عام.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)