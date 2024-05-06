البنسلينات هِيَ فئة فرعيَّة من المضادَّات الحيوية تسمى المضادات الحيوية من نوع بيتا لاكتام beta-lactam (المضادات الحيوية التي لها بنية كيميائية تسمى حلقة بيتا لاكتام).الكاربابينيمات والسيفالوسبورينات والمُونوباكتامات هي أيضًا مُضادَّات حيويَّة من نوع بيتا لاكتام.

تُستَعمل البنسلينات لعلاج حالات العدوى الناجمة عن بكتيريا إيجابية الغرام (مثل عدوى المكورات العقدية وبعض أنواع البكتيريا سلبية الغرام (مثل عدوى المكورات السحائية).

تنطوي البنسلينات على الآتي:

أموكسيسيلين Amoxicillin

أمبيسيلين ampicillin

كاربينيسيلين carbenicillin

ديكلوكساسيلين dicloxacillin

نافسيلين nafcillin

أوكساسيلين oxacillin

البنسلين جي penicillin G

البنسلين في pencillin v

تمتلك معظم أنواع البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.وكما هي الحال بالنسبة إلى المضادَّات الحيوية الأخرى من نوع لبيتا لاكتام، تعمل البنسلينات من خلال منع البكتيريا من تشكيل جدار الخلية هذا، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.

تقوم بعض البكتيريا بإنتاج إنزيمات يمكنها تعطيل المضادَّات الحيوية من نوع بيتا لاكتام.بالنسبة إلى حالات العدوى الناجمة عن هذه البكتيريا، تُعطى البنسلينات مع دواء يمكنه تثبيط هذه الإنزيمات، مثل كلافولانات أو سولباكتام.وتنطوي التوليفات الدوائية الشائعة على الآتي:

الأمبيسلين/سولباكتام

أموكسيسيلين/كلافونالات

بيبراسيلين/تازوباكتام

يمكن إعطاء بعض البنسلينات عن طريق الفم (مثل أموكسيسيلين وبنسلين V)، أو عن طريق الحقن (مثل بيبراسيلين/تازوباكتام).أمَّا بعضُها الآخر (مثل الأمبيسيلين)، يُمكن أن تُعطى سواء عن طريق الفم أم عن طريق الحقن.

لا تُؤثِّرُ الأطعمةُ في امتصاص أموكسيسيلين، ولكن ينبغي أخذ البنسيلين G قبل ساعة أو بعدَ ساعتين من تناوُل وجبة طعام.يميل أموكسيسيلين إلى أن يُستخدم بشكل أكثر من أمبيسلين (عندما يؤخذ عن طريق الفم)، وذلك لأن الأموكسيسيلينيُمتص إلى مجرى الدم على نحو أفضل وله تأثيرات جانبية هضميَّة أقل ويمكن أن يُعطَى لمرَّاتٍ أقلّ.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المضادات الحيوية).