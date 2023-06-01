الحُمَّى الصَّفراء

لا يُعاني بعض المصابين بالعدوى من أيِّ أعراض.بينما يعاني آخرون من أعراضٍ خفيفة، ويعاني بعضُهم من مرضٍ خطير مُهدِّدٍ للحياة.

تبدأ أعراض الحمى الصفراء عادةً بعد مرور حوالى 3-6 أيَّام من التعرُّض للسع من قِبَل بعوضة مصابةٍ بالعدوى؛حيث تبدأ الأعراض بالصُّدَاع والدوخة وأوجاع العضلات والقشعريرة وحدوث حُمَّى خفيفة، تبدأ بشكلٍ مفاجئ.ومن الشَّائع حدوث الغثيان والقيء والإمساك والتعب الشديد والتَّهيُّج والتَّململ.ويكون الوجه مُتورِّدًا.

تزول جميعُ هذه الأَعرَاض بعد بضعة أيام؛ثمَّ يتعافى بعض الأشخاص، إلَّا أنَّه تحدث عند الآخرين حُمَّى شديدة وغثيان وقيء وألم شديد معمم بعد بضع ساعات أو أيام من اختفاء الأَعرَاض الأوَّلية.يتحوَّل لون الجلد إلى الأصفر (اليرقان) بسبب إصابة الكبد بالعدوى.ويحدُث نزفٌ من الأنف والفم والسبيل الهضمي في كثير من الأحيان.قد يتقيَّأ المرضى دمًا.ويمكن أن يُصابوا بالتخليط الذهني واللامُبالاة.

يصاب بعض الأشخاص بالهذيان.يكون لديهم انخفاض شديد في ضغط الدَّم (صدمة)قد تتسبَّب العدوى الشديدة في حدوث اختلاجاتٍ وخللٍ وظيفيٍّ في عددٍ من الأعضاء وغيبوبة؛ يتوفى 30 إلى 60٪ من الأشخاص الذين يعانون من نزف وحمى شديدين.