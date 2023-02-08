عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يمكن لفيروس الورم الحليمي البشري أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ويسبب تغيرات في الخلايا يمكن أن تؤدي إلى ثآليل تناسلية أو تغيرات ما قبل سرطانية أو سرطانات عنق الرحم، أو المهبل، أو الفرج، أو الشرج، أو الحلق.

تصيب أنواع مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أجزاء مختلفة من الجسم ويمكن أن تسبب الثآليل أو التغيرات ما قبل السرطانية أو سرطانات عنق الرحم، والمهبل، والفرج، والقضيب، والشرج، والحلق.

يمكن للثآليل التناسلية، وهي آفات جلدية مرئية تُسبب أحيانًا ألمًا حارقًا؛ أو تغيرات قبل سرطانية أو سرطانية في المهبل أو الشرج، أن تسبب النزف أو ظهور كتلة أو قد تكون بلا أعراض.

يُشخِّصُ الأطبَّاء الثأليل الجلد استنادًا إلى مظهرها.

يجري التحرِّي عن سرطان عنق الرحم عن طريق اختبارات بابانيكولا أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري، ويَجرِي تحري السرطان الشرجي عند بعض الأشخاص من ذوي الخطورة المرتفعة.

عادةً ما تُعالج الثآليل التناسلية بالتجميد (العلاج بالبرودة) أو بالأدوية المطبقة على الثآليل.

يمكن للقاحات أن تقي من معظم أنواع عدوى HPV المُسببة للثآليل التناسلية أو السرطان.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى المنتقلة بالجنس).

تُعد عدوى الفيروس الحليمي البشري HPV أكثر أنواع العدوى المنتقلة بالجنس شيوعًا.يُعد فيروس الورم الحليمي البشري شائعًا جدًا لدرجة أن حوالى 80% من الأشخاص النشطين جنسيًا الذين لم يحصلوا على اللقاح يُصابون بعدواه في مرحلة ما من حياتهم.وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يُصاب نَحو 14 مليون شخص بعدوى HPV جديدة كل سنة.قبل أن يتوفَّر لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، كان نحو 340,000 360,000 شخص سنويًا يطلبون الرعاية الطبية لعلاج الثآليل التناسلية الناجمة عن فيروس HPV.ولكن، مع زيادة معدلات التلقيح ضد فيروس HPV، فإن نسبة الأشخاص المصابين بعدوى فيروس HPV قد تضاءل.

تتعافى معظم حالات العدوى في غضون 1-2 سنة، إلا أن بعضها يستمر لفترة طويلة.يمكن للعدوى المستمرة الناجمة عن بعض أنواع فيروس HPV أن تسبب أنواعًا محددة من السرطانات.

هناك أكثر من 100 نوع من فيروس HPV.تُسبب بعض أنواع فيروس HPV الثآليل الجلدية.في حين تُسبب أنواع أخرى من العدوى المنتقلة بالجنس حالات مختلفة من العدوى الشرجية أو التناسلية HPV أنواعًا مختلفة من العدوى التناسلية:

الثآليل الجنسية أو الشرجية: تنجم هذه الثآليل عن عدوى بأنواع محددة من فيروسات HPV، وخاصة النوعان 6 و 11.من غير الشائع أن يُسبب النمطان 6 و 11 السرطان.يمكن رؤية هذه الثآليل بسهولة وعادةً ما تُلاحظ من قبل الشخص المصاب بالثآليل أو ممارس الرعاية الصحية.

ما قبل السرطان (تنشؤ داخل ظهاري) أو السرطان: تصيب الأنواع الأخرى من فيروس الورم الحليمي البشري، وخاصة النوعين 16 و18، المنطقة الشرجية التناسلية (الشرج والأعضاء التناسلية) ولكنها لا تسبب عادةً آفات مرئية بسهولة.ويمكنها أن تُسبب العدوى وتسبب تغييرات في الخلايا التي تصبح بعد ذلك قبل سرطانية أو سرطانية.تحدث هذه التغيُّرات في المنطقة الشرجية التناسلية بشكل أكثر شيوعًا في عنق الرحم، أو الفرج، أو الشرج، وتكون أقل حدوثًا في الإحليل أو على القضيب.كما تنجم العديد من سرطانات الحلق عن فيروس الورم الحليمي البشري HPV.عادةً ما تكون الثآليل الأقل وضوحًا التي تسبب تنشؤات ما قبل سرطانية أو سرطان غير عرضية.يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي (كبت مناعي)، مثل أولئك المصابين بعدوى HIV، أكثر عرضة للإصابة بالسرطان المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري.

تنتشر هذه الأنواع من فيروس HPV التي تؤثر في المنطقة التناسلية والشرجية عن طريق الممارسات الجنسية المهبلية أو الشرجية، وقد تنتشر أيضًا عن طريق أنواع الاتصال الجنسي الأخرى.كما يمكن لفيروس HPV أن ينتشر عن طريق الجنس الفموي، مُسببًا عدوى في الفم، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الحلق.

هل تعلم...

أعراض عَدوى فيروس الورم الحليمي البشري عند النساء، قد تحدث الثآليل التناسلية على الفرج، و/أو المهبل، و/أو الجلد في منطقة الفخذ.عند الرجال، عادة ما تحدث الثآليل على القضيب، وخاصة تحت القلفة عند الرجال غير المختونين، أو في الإحليل.عند جميع الأشخاص، قد تظهر الثآليل التناسلية في المنطقة المحيطة بالشرج، وخاصة عند الأشخاص الذين يمارسون الجنس الشرجي.غالبًا ما تنجم الثآليل التناسلية عن أنواع من فيروس الورم الحليمي البشري التي لا يحتمل أن تسبب السرطان. لا تُسبب الثآليل أية أعراض عند الكثير من الأشخاص، إلا أنها قد تُسبب إحساسًا بالألم الحارق، أو الحكة، أو الإزعاج عند البعض. تكون الثآليل التناسلية مرئية بسهولة وكثيرًا ما ما يلاحظها الشخص المصاب بالثآليل.تظهر الثآليل في غضون 1-6 أشهر بعد التعرض للعدوى بفيروس HPV، وتبدأ بشكل زائدة طرية، وصغيرة، ورطبة، بلون وردي أو رمادي.تنمو هذه الزائدة بسرعة، وتصبح قاسية، وبهيئة انتفاخ غير منتظم، وقد تتبارز أحيانًا من سطح الجلد على سويقة ضيقة.السطح الخشن للثؤلول يمنحه شكلاً مشابهًا لنبات القرنبيط.غالبًا ما تنمو الثآليل بشكل تجمعات. ثآليل تناسلية حول فتحة المهبل الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Joe Millar عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. قد تنمو الثآليل بشكل سريع، وتنتشر بشكل أكبر عند النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، مثل المصابين بعدوى HIV. إذا سبب فيروس الورم الحليمي البشري تنشؤات ما قبل سرطانية أو سرطان ، فقد لا يسبب أية أعراض، أو قد تسبب العدوى نزفًا أو آفة أو كتلة واضحة.يمكن للسرطان المتقدم أن يُسبب أعراضًا أخرى (انظر أيضًا أعراض سرطان عنق الرحم، وسرطانات الفم، والأنف، والحنجرة، وسرطان الشرج).

تشخيص عدوى فيروس الورم الحليمي البشري تقييم الطبيب بالنسبة للثآليل الجنسية الظاهرية

للتحري عن سرطان عنق الرحم، اختبار بابانيكولاو و/أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري

في بعض الأحيان، الفحص الخلوي (اختبار بابانيكولاو)

بالنسبة لنتائج اختبار HPV أو بابانيكولاو غير الطبيعية، يمكن في بعض الأحيان إجراء تنظير عنق الرحم، و/أو تنظير الشرج، و/أو خزعة غالبًا ما يكون من الممكن تشخيص الثآليل التناسلية بناءً على مظهرها.إذا بدا الثؤلول غير اعتيادي، ونازفًا، وتحول إلى قرحة، أو استمر بعد العلاج، يجب على الطبيب أخذ عينة (خزعة) وفحصها تحت المجهر للتحقق من وجود تنشؤو ما قبل سرطاني أو سرطان. بالنسبة لتحري سرطان عنق الرحم، يُجرى اختبار بابانيكولاو أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري.يستخدم الأطباء الاختبار الأول لفيروس الورم الحليمي البشري عادةً للتَّحرِّي عن أيَّة مجموعة من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تزيد بشكل كبير من خطر سرطان عنق الرحم.تكون النتيجة إيجابية أو سلبية، ولكن لا يُحدد نوع فيروس الورم الحليمي البشري.في كثير من الأحيان، يُجري الأطباء اختبار متابعة للتحقق من نوع فيروس الورم الحليمي البشري المحدد الذي يُحتمل أكثر أنه يتسبب في السرطان (16 و 18)، وهي عملية تسمى التنميط الجيني.يُجرى التنميط الجيني باستخدام اختبارات مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).يُنتج اختبار PCR نسخًا عديدة من الجين، والتي قد تتضاعف مما يُمكن الأطباء من التعرف إلى النوع المحدد للمادة الوراثية (DNA) الفريدة لفيروس HPV.إذا كانت نتيجة اختبار عنق الرحم أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري غير طبيعي (إيجابي) ، فقد يقوم الطبيب بإجراء تنظير مهبلي (استخدام عدسة مكبرة لفحص عنق الرحم) للتحقق من مُسرطن عنق الرحم أو السرطان. في المناطق ذات الموارد المنخفضة التي يتعذر فيها الوصول إلى اختبارات بابانيكولا أو تنظير عنق الرحم بشكل روتيني، تشتمل اختبارات سرطان عنق الرحم وتقييمه على اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري HPV و/أو الفحص البصري باستخدام نوع من الخل (حمض الأسيتيك) أو اليود (يود لوغول). يُجرى تنظير الشرج (استخدام أنبوب مشاهدة لفحص باطن الشرج) لتحري التنشؤات قبل السرطانية أو السرطان في الشرج. في أثناء تنظير عنق الرحم أو تنظير الشرج، قد يطبق نوع من الخل على المنطقة بحيث يمكن رؤية الثآليل على نحو أكثر سهولة.في حال مشاهدة آفة، فتُؤخذ خزعة.

علاج عدوى فيروس الورم الحليمي البشري معالجة الآفات بالأدوية الموضعية أو بالتجميد عادةً (المُعالجة بالبرودة)

في بعض الأحيان، علاج أو استئصال الآفات بالليزر، أو الكي الكهربائي، أو الجراحة إذا كان الجهاز المناعي بصحة جيدة، فغالبًا ما يتمكن من السيطرة على عدوى HPV والقضاء على الفيروس.تتعافى عدوى HPV بعد 8 أشهر لدى نصف الأشخاص، وقد تستمر لفترة تزيد عن سنتين عند أقل من 10٪ من الأشخاص.ستزول الثآليل التناسلية في بعض الأحيان، حتى ولو لم تعالج.إذا كان الشخص المُصاب بالثآليل التناسلية يشكو من ضعف في الجهاز المناعي، فيكون من الضروري علاجه، وغالبًا ما تنكس الثآليل. بالنسبة إلى الثآليل التناسلية، تشتمل الأدوية الموضعية التي تُطبَّق على الثآليل مباشرة على ذيفان البودوفيللين، أو إميكويمود، أو حمض التريكلوروسيتيك، أو سينيكاتيكين (مرهم مُصنّع من مستخلصات الشاي الأخضر).تتطلب هذه الطريقة تطبيق المستحضرات لأسابيع وحتى أشهر، وقد تُسبب حروقًا في الجلد المحيط، وتكون فعالة عادةً، ولكن ليس دائمًا.قد تنكس الثآليل بعد علاجها "ظاهريًا" بشكل ناجح. إذا لم تكون الأدوية الموضعية فعالة، فقد يجري استئصال الثآليل بواسطة الليزر أو الكي الكهربائي أو عن طريق التجميد أو الجراحة.يُستخدم مخدر موضعي أو عام، وذلك بحسب عدد وحجم الثآليل التي ينبغي استئصالها. بالنسبة لثآليل الإحليل، قد يكون المنظار المزود بأداة جراحية الوسيلة الأكثر فعالية لاستئصالها، إلا أن هذا الإجراء يتطلب تخديرًا عامًا.يمكن حقن الأدوية مثل ثيوتيبا في داخل الإحليل، أو حقن العلاج الكيميائي 5-فلوروراسيل داخل الثؤلول، وهو ما يكون فعالًا غالبًا. كما يبدو بأنَّ حقن الإنترفيرون ألفا Interferon-alpha في الثؤلول فعَّال إلى حدٍّ ما. عند الضرورة، ينبغي فحص جميع الشركاء الجنسيين وتحري الثآليل والأنواع الأخرى للعدوى المنتقلة بالجنس عندهم وعلاجها.كما ينبغي أن يخضع الشركاء الجنسيون لفحوص دورية للتحري عن عدوى HPV. يجري التعامل مع الآفات قبل السرطانية في عنق الرحم (التنشؤات داخل الظهارية العنق رحمية) استنادًا إلى شدة التغيرات، سواء بإجراء اختبارات بابانيكولاو متكررة، أو غالبًا بإجراء اختبار فيروس الورم الحليمي البشري HPV، أو خزعة كبيرة من عنق الرحم (تسمى الخزعة المخروطية أو الاستئصال بعروة الكي الكهربائي، أو اختصارًا LEEP).

الوقايَةُ من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري هناك ثلاثة لقاحات للاختيار من بينها للتطعيم ضد فيروس HPV: اللقاح تُساعي التكافؤ Nine-valent: يقي من تسعة أنواع من فيروس HPV

اللقاح رُباعي التكافؤ Quadrivalent: يقي من أربعة أنواع من فيروس HPV

اللقاح ثنائي التكافؤ: يقي من اثنين أنواع فيروس HPV لا يتوفر في الولايات المتحدة الأمريكية سوى اللقاح تُساعي التكافؤ. جميع اللقاحات الثلاثة تقي من اثنين من أنواع فيروس HPV (هما النوعان 16 و 18) واللذان يُسببان حوالى 70% من سرطانات عنق الرحم.تنطوي اللقاحات رباعية التكافؤ على الوقاية من اثنين من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري (النوعين 6 و 11) اللذان يسببان أكثر من 90% من الثآليل التناسلية.تضيف اللقاحات تساعية التكافؤ الوقاية من خمسة أنواع من فيروس الورم الحليمي البشي HPV (الأنواع 31، 33، 45، 52، 58) والتي تسبب حوالى 15% من سرطانات عنق الرحم. تُعطى هذه اللقاحات بشكل حقنة في العضل، وعادةً في الذراع العلوي.يُفضَّل إعطاء اللقاح في عُمر 11 أو 12 عامًا، ولكن يمكن أن يبدأ إعطاؤه باكرًا في عمر 9 سنوات.يحصل الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن 15 عامًا على جرعتين من اللقاح؛ في حين يحصل الأشخاص في عمر 15 سنة وأكثر على ثلاث جرعات. يساعد الاستخدام المنتظم والصحيح للواقيات الذكرية والمستمر على التقليل من خطر انتقال عدوى HPV والإصابة بالاضطرابات المرتبطة بفيروس HPV، مثل الثآليل التناسلية، وسرطان عنق الرحم.بما أن فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الجلد للجلد، فإن الواقيات (الكوندومات) لا تقي بشكل كامل من العدوى. يُقلل الختان عند الذكور من خطر الإصابة بعدوى HPV، بالإضافة إلى التقليل من خطر عدوى HIV والهربس التناسلي، ولكنه لا يُقلل من خطر الإصابة بالزهري. تتضمن الإجراءات العامة الأخرى التي تساعد على الوقاية من عدوى HPV (وغيرها من أنواع العدوى المنتقلة بالجنس) كلاً من: تقليل خطر التعرُّض إلى الأمراض المنتقلة بالجنس عن طريق تقليل عدد الشركاء الجنسيين، أو تجنب معاشرة شركاء جنسيين عاليي الخطورة (الأشخاص الذين لديهم العديد من الشركاء الجنسيين أو لا يتبعون قواعد الجنس الأكثر أمنًا)، أو الاقتصار على شريك واحد أو الامتناع عن ممارسة الجنس

التشخيص والعلاج الفوري للثآليل التناسلية (للوقاية من انتشارها للآخرين)