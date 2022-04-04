التولاريمية Tularemia

توجد بكتيريا الفَرانْسيسيلَة التُّولارِيَّة Francisella tularensis بشكل طبيعي في الحيوانات، وخاصة القوارض، والأرانب الأهلية والبرّية.قد تحمل الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة البكتيريا.

وقد يلتقط الشخص السليم العدوى بإحدى الوسائل التالية:

التعامل مع لحوم الحيوانات المصابة (كما هيَ الحال عندما يقوم الصياد بسلخ الأرنب، أو عندما يتعامل الجزار، أو المزارع، أو دباغ الجلود، أو عامل المختبر مع حيوانات مصابة أو بعض مُنْتجاتها)

التعرّض للدغة القراد، أو ذباب الغزال، أو البراغيث أو غيرها من الحشرات المصابة، وخاصةً في فصل الصيف (لاسيَّما إذا كان الضحية طفلًا)

تناول مأكولات أو مشروبات ملوّثة (مثل لحوم الحيوانات غير المطهية بشكل جيد، أو الماء الملوث)

استنشاق جسيمات محمولة بالهواء تحتوي على البكتريا (كما هيَ الحال عند جزّ العشب فوق حيوان ميت ومُصاب بالعدوى، أو عندما يتعامل الشخص مع البكتيريا في المختبر)

الفرنسيسيلَّةُ التُّولاَرِيَّة هي إحدى أنواع الأسلحة البيولوجية المحتملة.يمكن أن تنتشر عن طريق الهواء وأن يتم استنشاقها.يحدد حجمُ الجسيمات المحمولة جوًا ما إذا كان يمكن للبكتيريا الدخول إلى الجهاز التنفُّسي أم لا.يمكن للجسيمات الصغيرة أن تنحشر في الحويصلات الرئوية وتُسبب الالتهاب الرئوي.تنحشر الجسيمات الأكبر في الحلق.كما قد تنحشر الجسيمات في العينين.

لا يمكن لعدوى التولاريمية أن تنتقلَ من شخص لآخر.