تنجم عدوى المكوّرات المعوية عن مجموعة من البكتيريا الإيجابية الغرام كروية الشكل تُدعى المكورات المعوية (enterococci)، التي توجد في الحالة الطبيعية ضمن أمعاء الأشخاص الأصحّاء، ولكن يمكنها في بعض الأحيان أن تُسبّب العدوى.

(انظر أيضًا لمحة عن الجراثيم).

هناك أكثر من 17 نوعًا من المكوّرات المعوية.وتشغل العديدُ من الأنواع السبيلَ المعوي بشكلٍ طبيعي، ولا تسبب المرض عادة.تسمّى هذه الجراثيم النبيت المُقيم، ولا تُسبِّبُ المرضَ إلا في ظل ظروفٍ مُعيَّنة - على سبيل المثال ، عندما تدخل إلى أجزاء أخرى من الجسم؛

تعدّ المكَوَّرَة المِعَوِيَّة البِرازِيَّة Enterococcus faecalis والمكَوَّرَة المِعَوِيَّة الغَائِطِيَّة Enterococcus faecium من الأنواع الأكثر شُيُوعًا، التي تسبّب العدوى عند البشر.

تؤدّي المكوّرات المعوية إلى ما يلي عادةً:

تختلف أعراضُ عدوى المكورات المعوية استنادًا إلى موضع العدوى.