السل هو مرض مزمن مُعدٍ ينجم عن بكتيريا تنتقل بالهواء اسمها Mycobacterium tuberculosis.عادةً ما يؤثر في الرئتين، ولكن يمكن لأي عضو أن يتأثر.
ينتشر داء السل بشكل رئيسي عندما يتنفس الأشخاص هواءً ملوثًا بشخص مصاب بمرض نشط.
يكون السعال هو العَرَض الأكثر شيوعًا، ولكن قد يشتكي الأشخاص أيضًا من حمى، وتعرق ليلي، وخسارة وزن، وشعور بالتوعك، بالإضافة إلى أعراض متنوعة أخرى فيما لو أصاب السل أعضاء أخرى.
يشتمل تشخيص الحالة استخدام اختبار التوبركولين الجلدي، وتحليل عينة من الدم، وإجراء صور شعاعية لصدر، وفحص عينات من القشع وإرسالها إلى المختبر بهدف الزرع البكتيري.
يُستخدم دائمًا نوعان أو أكثر من المضادات الحيوية من أجل الحدّ من احتمال مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.
يساعد التشخيص والعلاج المبكرين، بالإضافة إلى عزل الأشخاص المصابين بحالة نشطة من المرض (إلى أن يستجيبوا للعلاج) على الوقاية من انتشار السل.
(انظر أيضًا السل عند حديثي الولادة.)
عادةً ما يؤثر السل في الرئتين، على الرغم من أنه قد يؤثر في أي عضو من أعضاء الجسم.
تنجم عدوى السل عن بكتيريا يُطلق عليها اسم المتفطرة السلية.ويمكن لأنواع بكتيريا تنتمي إلى نفس زمرة المتفطرات (مثل Mycobacterium bovis وMycobacterium africanum) أن تُسبب أمراضًا مشابهة للسل أحيانًا.تُدعى هذه الأنواع من البكتيريا بالإضافة إلى Mycobacterium tuberculosis وبعض الأنواع الأخرى بمُعقد المتفطرة السلية.
يمكن للأنواع الأخرى من المتفطرات، ولاسيَّما المجموعة المُسمّاة مُعقَّد المتفطرة الطيرية (MAC)، أن تُسبِّبُ الأمراض عندَ البشر أيضًا.تختلف الأمراض التي تُسبِّبُها عن السل.
ينجم الجذام عن نوع آخر من المتفطِّرات.
انتشار السل حول العالم
لطالما شكل السل واحدة من مشاكل الصحة العامة الخطيرة، منذ زمن بعيد وحتى اليوم.إذ تذكر المصادر أن داء السل كان مسؤولاً عن أكثر من 30% من حالات الوفاة في القارة الأوروبية.ولكن، مع اكتشاف المضادات الحيوية القادرة على مكافحة السل في بدايات الأربعينات من القرن الماضي، قد بدت ملامح الانتصار على المرض.ولكن، وبسبب استمرار وجود العديد من عوامل خطر الإصابة بالسل، مثل عدم توفر الخدمات الصحية المناسبة، أو ضعف المناعة الناجم عن الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز، أو تطور المقاومة تجاه الأدوية، وانتشار الفقر المدقع في مناطق عديدة من العالم، فلا يزال المرض منتشرًا بشكل مميت حول العالم، كما تشير لذلك إحصائيات العام 2020:
هناك حوالى 9.9 مليون إصابة جديدة بالسل المصحوب بأعراض، وحوالي 1.5 مليون وفاة بسبب المرض في جميع أنحاء العالم.
سُجّلت معظم الحالات الجديدة في جنوب شرق آسيا (43٪)، وتشمل الهند وباكستان، تليها أفريقيا (25٪) وغرب المحيط الهادئ (18٪)، التي تشمل الصين واليابان والفلبين وأستراليا.
يتباين عدد الحالات الجديدة بشكل واسع بحسب البلد، والعمر، والعِرق، والجنس، والعوامل الاقتصادية الاجتماعية.سُجّل ثلثا الحالات الجديدة في ثمانية بلدان.سُجلت معظم الحالات الجديدة في الهند، تليها إندونسيا، والصين، والفلبين، وباكستان، ونيجيريا، وبنغلاديش، وجنوب أفريقيا.
ويُعتقد بأن حوالى ربع تعداد سكان العالم يحملون العدوى بالمرض.حيث إن معظمهم يحملون الشكل الهاجع (غير النشط أو الكامن) من عدوى السل.وتتطور نسبة بسيطة فقط من هذه الحالات إلى نمط نشيط من السل.تشير الإحصائيات، إلى أنه وفي أي لحظة، هناك 15 مليون مُصاب بالنمط النشيط من السل حوال العالم.
يُعدُّ السلّ سببًا رئيسيًا للوفاة حول العالم.في عام 2020، قتل السل حوالى 1.5 مليون شخص حول العالم، معظمهم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
في مناطق العالم التي تشيع فيها العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري والسل، فإن الإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري أو الإيدز تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسل والموت.في العام 2020، سُجلت حَوالى 214 ألف حالة وفاة بسبب السل عند الأشخاص المصابين بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.
هل تعلم...
السل في الولايات المتحدة الأمريكية
في الولايات المتحدة في العام 2021، جَرَى الإبلاغ عن 7,860 حالة جديدة (أي بمعدل 2.4 حالة لكل 100,000 شخص).ولكن، تختلف معدلات الإصابة من ولايةٍ إلى أخرى.على سبيل المثال، في عام 2020، كان هناك 6.5 حالة لكل 100,000 شخص في هاواي و 0.4 حالة لكل 100،000 شخص في مونتانا.
في العام 2020، سجلت 71% من الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية عند أشخاص وُلدوا خارجها، في أماكن يكون فيها السل شائعًا نسبيًا (مثل أفريقيا، أو آسيا، أو أمريكا اللاتينية).يزداد خطر الإصابة بالعدوى عند الأشخاص الذين يعيشون في مرافق جماعية، مثل الملاجئ، ومراكز الرعاية طويلة الأجل، والسجون أو المعتقلات، وأولئك الذين أصبحوا بلا مأوى في العام الماضي.في الولايات المتحدة ، تتأثر الأقليات بشكل متفاوت.على سبيل المثال، يكون عدد الحالات لكل 100,000 شخص أعلى بـ 8 مرات لدى الأشخاص من ذوي البشرة السوداء وأعلى بـ 33 مرة عند الآسيويين، وذلك بالمقارنة مع البيض.
كيف تحدث الإصابة بالسل
تحدث مُعظم الأمراض المعدية (مثل التهاب الحلق بالمكورات العقدية أو الالتهاب الرئوي) مباشرةً عندما تدخل الكائنات الدقيقة المُسببة للعدوى إلى الجسم، وتبقى الإصابة غير ملحوظة لمدة 1-2 أسبوع. أما بالنسبة للسل، فإن الموضوع مختلف.
يحدث السل على مراحل:
العدوى الأولية Primary infection
عدوى كامنة (غير نشطة)
المرض النشط (الفعال) Active disease
قلما يُسبب دخول العدوى بالسل إلى الجسم أعراضًا فورية، إلا إذا كان المُصاب طفلاً صغيرًا جدًا أو شخصًا يعاني من ضعف في جهازه المناعي (يُطلق على هذه المرحلة الأولية اسم العدوى الأولية).في معظم الحالات، فإن بكتيريا السل التي تدخل إلى الرئتين تتعرض للهجوم والتدمير الفور من قبل دفاعات الجسم.في حين أن البكتيريا التي تنجو من هذا الهجوم يجري تغليفها بكريات دم بيضاء يُطلق عليها اسم البالعات الكبيرة macrophages.يمكن لبكتيريا السل المُغلفة أن تبقى حية داخل هذه الخلايا المحيطة بها بشكل هاجع لسنوات عديدة (تُدعى هذه الحالة العدوى الهاجعة).في معظم الحالات، لا يمكن لهذه البكتيريا أن تُسبب أية مشاكل إضافية، إلا أنه في نسبة ضئيلة من الحالات، تبدأ هذه البكتيريا بالانقسام وتُسبب المرض النشط أو الفاعل.في هذه المرحلة، يُصبح المُصاب بالعدوى شخصًا، ويمكنه نقلها لأشخاص آخرين.
العدوى الأولية Primary infection
في الأسابيع الأولى من العدوى، تنتقل بعض البكتيريا من الرئتين إلى العقد اللمفية.تتوضع هذه العقد اللمفية خارج الرئتين، في موضع دخول القصبات الهوائية إلى الرئتين.لا تذهب العدوى أبعد من ذلك عند معظم الأشخاص، وتُصبح البكتيريا بحالة هاجعة (غير نشطة)، ولا تُسبب أية أعراض.
ولكن، قد تتطور عدوى رئيسية عند الأطفال الصغار جدًا (الذين يمتلكون جهازًا مناعيًا أضعف تجاه العدوى) والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي مما يؤدي إلى التهاب رئوي و/أو عدوى بالسل تؤثر في أجزاء أخرى من الجسم (سل خارج رئوي) .أضف إلى ذلك، عند الأطفال الصغار، قد تتورم العقد اللمفية بما يكفي للضغط على القصبات الهوائية والتسبب بأعراض تنفسية.
عادةً ما لا يكون المرض معديًا في المرحلة الأولية.
العدى الهاجعة
في أثناء مرحلة العدوى الهاجعة، تبقى بكتيريا السل حية ولكن بحالة هاجعة داخل الكريات البيضاء البالعة لسنوات عديدة.يعزل الجسم البكتيريا داخل تجمع خلوي، مما يؤدي إلى تشكل ندبات.لا تتكاثر البكتيريا الهاجعة أو تسبب أعراضًا.في معظم الحالات تبقى هذه البكتيريا هاجعة ولا تُسبب أية مشاكل إضافية.
لا تكون الحالة مُعدية في المرحلة الهاجعة.
المرض الفاعل Active disease
تبدأ البكتيريا بالانقسام لدى نسبة ضئيلة من الأشخاص المصابين بالعدوى، وتبدأ البكتيريا بالانقسام والتسبب بمرض فاعل أو نشط.يُطلق على هذا التغير من الحالة الهاجعة اسم إعادة تنشيط.في هذه المرحلة، يُصبح المُصاب بالعدوى شخصًا، ويمكنه نقلها لأشخاص آخرين.
في أكثر من نصف الحالات، تتفعل البكتيريا مجددًا في غضون سنتين من التعرض للعدوى الأولية، إلا أنها قد تبقى هاجعة لمدة طويلة تستمر لعقود.
لا يعرف الأطباء عادةً سبب إعادة تفعل البكتيريا مجددًا، ولكن احتمال ذلك يزداد عندما يكون الجهاز المناعي للشخص ضعيفًا، وخاصة بسبب عدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV.
تشمل عوامل الخطر الأخرى التي تزيد من احتمال إعادة تفعل البكتيريا، ما يلي:
عملية جراحية لاستئصال المعدة جزئيًا أو كليًا
الإصابة بمشاكل شديدة مزمنة في الكلى
استخدام التبغ
الخسارة الكبيرة في الوزن
استخدام الأدوية التي تثبط جهاز المناعة (مثل الكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى مثل أداليموماب، وإيتانيرسيبت، وإنفليكسيماب)
التقدم في السن
شأنها شأن العديد من أنواع العدوى، تنتشر عدوى السل بسرعة أكبر وبشكل أخطر عند الأشخاص المصابين بضعف في الجهاز المناعي.بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، فإن الإصابة بالسل قد تكون حالة مهددة للحياة.
انتقال العدوى
لا يمكن لبكتيريا Mycobacterium tuberculosis العيش إلا في أجسام البشر.لا يمكن لهذه البكتيريا أن تنتقل عن طريق الحيوانات، أو الحشرات، أو التربة، أو الأجسام غير الحية.ولا تنتقل العدوى إلا عن طريق استنشاق هواء ملوث بالبكتيريا من شخص مُصاب بمرض السل النشط.لا تؤدي ملامسة شخص مُصاب بالعدوى إلى انتقالها للشخص السليم، وذلك لأن بكتيريا Mycobacterium tuberculosis تنتشر حصرًا عن طريق الهواء.
يمكن للمصابين بحالة سل نشطة في الرئة أو الحنجرة تلويث الهواء بالبكتيريا عند السعال أو العطاس، أو حتى الكلام أو الغناء.يمكن لهذه البكتيريا البقاء في الهواء لعدة ساعات.وفي حال استنشق شخص آخر هذه البكتيريا، فقد يُصاب بالعدوى.ولذا، فإن الأشخاص الذين يكونون على تماس مع مصاب بحالة نشطة من السل (مثل أفراد العائلة، أو مزودي الرعاية الصحية لأشخاص السل) يواجهون خطراً أعلى للإصابة بالعدوى.ولكن، حالما يبدأ الشخص بأخذ علاج فعال، فإن خطر نشره للعدوى يتراجع بسرعة، عادةً في غضون أسبوعين.
لا ينفث المصابون بعدوى هاجعة أو السل غير الموجود في الرئتين أو الحنجرة البكتيريا في الهواء ولا يمكنهم نشر العدوى.
على الرغم من أن بكتيريا المتفطِّرة السُّليَّة تعيش فقط عند البشر، إلا أن هناك متفطرات ذات صلة تؤثِّر في الحيوانات.المتفطرة البقرية هي إحدى أنواع هذه المتفطرات ذات الصلة.وهي تُصيب الماشية في معظم الأحيان، وتُسبِّب العدوى أحيانًا عند الأشخاص الذين يشربون الحليب غير المبستر من الأبقار المصابة.أما في البلدان التي يَجرِي فيها التحقق من إصابة الماشية بالسل وتعقم الحليب بالبسترة، فمن النادر أن تشكل العدوى الناجمة عن هذه البكتيريا مشكلة.ولكن، يمكن للجبن المُصنّع من حليب غير مُعقم والذي تنتجه أبقار مصابة بالعدوى، أن ينقل العدوى بالمرض، وقد يجري تهريب هذا النوع من الجبن إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويتسبب بحدوث العدوى.إذا أصابت عدوى المتفطرة البقرية الرئتين، فيمكن للأشخاص نقل البكتيريا للآخرين عند السعال أو العطاس.كما يُواجه الأشخاص الذين يعملون في المسالخ خطر العدوى أيضًا.
هل تعلم...
التفاقم وانتشار العدوى
يتباين انتقال المرض من الحالة الهاجعة (الخافية) إلى الحالة النشطة (الفعالة) بشكل كبير بين المرضى.يكون تطور الحالة إلى الشكل الفعال أكثر احتمالاً وأسرع حدوثًا عند الأشخاص المصابين بعدوى HIV أو لديهم عوامل خطورة أخرى.إذا تعرض الأشخاص المصابون بعدوى فيروس العوز المناعي البشري للإصابة بعدوى المتفطرة السلية ولم يتلقوا العلاج المناسب لها، فإن لديهم احتمالًا بنسبة 10٪ للإصابة بحالة نشطة من المرض كل عام.على النقيض من ذلك ، فإن الأشخاص المصابين بالسل الكامن ولكنهم لا يعانون من عدوى فيروس العوز المناعي البشري لديهم فرصة بنسبة حوالى 5 إلى 10٪ للإصابة بحالة نشطة من المرض خلال حياتهم.
تكون الإصابة بالسل النشط مقتصرة على الرئتين (سل رئوي) عند الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعي سليم.
ينجم السل خارج الرئوي عادة من انتشار الإصابة بالسل الرئوي من الرئة بواسطة الدم، لتصيب أجزاء أخرى من الجسم.كما هيَ الحال في الرئتين، فقد لا تُسبب العدوى المرض، ولكنها قد تبقى هاجعة ضمن ندبة صغيرة جدًا.يمكن للبكتيريا الهاجعة ضمن هذه الندب أن تتفعل من جديد في وقت لاحق من الحياة، مما يؤدي إلى أعراض مرتبطة بالأعضاء التي أصابتها.
يحدث السل الدخني miliary tuberculosis إذا انتقلت أعداد كبيرة من البكتيريا من خلال مجرى الدم وانتشرت في أنحاء الجسم.يمكن لهذا الشكل من السل أن يكون مهددًا للحياة.
أعراض ومُضَاعَفات السل
العدوى الأولية Primary infection
نادرًا ما تُسبب العدوى الأولية أعراضًا، ولكن عندما تحدث الأعراض، فإنها تنطوي عادةً على الإرهاق، والسعال، والحمى البسيطة.يمكن للغشاء الرقيق ذو الطبقتين الذي يغلف الرئتين أن يلتهب ويسبب ألمًا في الصدر.
العدوى الهاجعة
لا يعاني الأشخاص المصابون بعدوى هاجعة من أعراض.
السل الرئوي النشط
لا يعاني بعض المصابين بالسل الرئوي النشط من أية أعراض، باستثناء التوعك، والتعب، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن.تبدأ هذه الأَعرَاض تدريجيًّا خلال عدة أسابيع.يُعاني أشخاصٌ آخرون من أعراضٍ تُشيرُ إلى عَدوى في الرئة، مثل السُّعال.
يُعد السعال العَرَض الأكثر شيوعًا للسل.وبما أن المرض يتطور ببطء، فإن الشخص المصاب قد يعزو هذا السعال إلى التدخين، أو إصابة حديثة بالأنفلونزا، أو الزكام، أو الربو.يمكن للسعال أن يُنتج كميات ضئيلة من قشع أخضر أو أصفر، عادةً عندما يستيقظ الشخص صباحًا.وفي النهاية، يمكن للقشع أن يختلط بشرائط من الدم، على الرغم من أن ظهور كميات كبيرة من الدم في القشع هو أمر نادر.
قد يستيقظ المريض في الليل وهو غارق في تعرّقه البارد، وقد يترافق ذلك بحمى أو لا.قد يكون التعرق شديدًا لدرجة تدفع الشخص لتبديل ثيابه أو تبديل أغطية السرير.ولكن، قد لا يُسبب السل دائمًا مثل هذا التعرق الليلي، كما إن هناك حالات أخرى قد تسبب عَرَضًا مماثلاً.
ويتطور سريعًا ضيق في التنفس بالإضافة إلى ألم صدري قد يُشير إلى وجود هواء في المسافة بين الرئتين وجدار الصدر (استرواح الصدر pneumothorax) أو وجود سوائل في تلك المسافة (انصباب جنبي pleural effusion).في ثلث حالات عدوى السل، يكون العرض الأول هو الانصباب الجنبي.وبعد ذلك، يحدث ضيق في التنفس عند العديد من الأشخاص غير المعالجين، بسبب انتشار العدوى إلى الرئتين.
السل خارج الرئة
لعل المواضع الأكثر شيوعًا للإصابة بالسل خارج الرئة هي:
العقد اللِّمفَاوية
الكليتين
يمكن أن يؤثر السل أيضًا في العظام، والدماغ، وتجويف البطن، والغشاء ذو الطبقتين المحيط بالقلب (التامور)، والمفاصل (خاصة المفاصل الحاملة للوزن، مثل الوركين والركبتين)، والأعضاء التناسلية. قد يكون السل في هذه المواضع صعب التشخيص.
تكون أعراض السل خارج الرئوي غامضة، وتتضمن غالبًا الإرهاق، وفقدان الشهية، والحمى المتقطعة، والتعرق، وربما فقدان الوزن.
يمكن للعدوى أن تُسبب في بعض الأحيان الألم، والانزعاج، وتجمع القيح، أو غير ذلك من الأعراض التي تعتمد على مكان الإصابة:
العقد اللمفية: في حالات العدوى الجديدة، قد تنتقل البكتيريا من الرئتين إلى العقد اللمفية التي تُصرّف اللمف منها.إذا كانت دفاعات الجسم سليمة وقادرة على السيطرة على العدوى، فإنها لا تنتشر لأبعد من ذلك، وتُصبح البكتيريا هاجعة.ولكن، قد يكون الجهاز المناعي عند الأطفال الصغار جدًا أكثر ضعفًا.وبالتالي، قد تصبح العقد اللمفية التي تُصرف اللمف من الرئتين كبيرة بما يكفي لكي تضغط على القصبات الهوائية، وتُسبب قشعًا نحاسي اللون، وانخماص الرئة.يمكن للبكتيريا أن تنتقل من هذه الأوعية اللمفية باتجاه العقد اللمفية في الرئة.يمكن للعدوى في العقد اللمفية في الرقبة أن تنفتح وتصرف القيح عبر جلد الرقبة.قد تنتقل البكتيريا عبر المجرى الدموي إلى العقد اللمفية إلى أجزاء أخرى من الجسم.
الكليتيان والمثانة: يمكن للعدوى التي تُصيب الكليتين أن تُسبب حمى، وألمًا في الظهر، وقيحًا وأحيانًا ظهور الدم في البول.قد تنتشر العدوى إلى المثانة، فتسبب كثرة التبول، والألم في أثناء التبول.
الأعضاء التناسلية: يمكن للسل أن ينتشر إلى الأعضاء التناسلية أيضًا.عند الرجال، يمكن للسل التناسلي أن يُسبب تضخم كيس الصفن.أما عند النساء، فيمكن للسل التناسلي أن يُسبب ألمًا مزمنًا في الحوض، والعقم، وزيادة خطر حدوث حمل في مواضع غير متوقعة (حمل مُنتبذ).
الدماغ: يُعد السل الذي يُصيب الأنسجة المُغطية للدماغ (السل السحائي tuberculous meningitis) حالة مهددة للحياة.في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان المتقدمة، يكون السل السحائي أكثر شيوعًا عند المسنين أو المصابين بأمراض تُضعف الجهاز المناعي.في المناطق التي ينتشر فيها السل بين الأطفال، يكون التهاب السحايا السلي أكثر شيوعًا بين الأطفال منذ الولادة وحتى عمر 5 سنوات.تتضمن الأعراض كلاً من الحمى، والصداع المستمر، وتيبس الرقبة، والغثيان، والتشوش الذهني، والنعاس الذي يُفضي إلى السبات. يمكن للسل أن يُصيب الدماغ نفسه، ويُشكل كتلة يُطلق عليها اسم الورم السلي tuberculoma.قد يُسبب الورم السلي أعراضًا مثل الصداع، أو الاختلاجات، أو الضعف العضلي.كما تُعدُّ الأورام السليَّة أكثر شُيُوعًا وأكثر ضررًا بالنسبة للمصابين بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.
التأمور: عند الإصابة بالتهاب التأمور السلي، يتثخن التأمور (الغشاء مزدوج الطبقات المحيط بالقلب)، وقد تتسرب سوائل إلى المسافة الواقعة بين التأمور والقلب.تحد هذه التأثيرات من قدرة القلب على ضخ الدم، وتُسبب تسبب الحمى، والألم الصدري، وتضخم أوردة العنق، وصعوبة التنفس.يكون التهاب التأمور السلي أحد الأسباب الشائع للفشل القلبي في مناطق العالم التي تشيع فيها الإصابة بالسل.
الأمعاء: يحدث السل المعوي بشكل رئيسي في البلدان التي تشيع فيها إصابة الأبقار بالسل.وينتقل عن طريق تناول أو شرب منتجات الألبان غير المبسترة والملوثة بMycobacterium bovis.قد تُسبب هذه العدوى الألم، والإسهال، وانسداد الأمعاء، وخروج دم فاتح اللون من الشرج.قد تتورم أنسجة البطن.وقد يجري تشخيص الحالة بشكل خاطئ على أنها سرطان.
الجلد: قد ينتشر مرض السل من موقع آخر، مثل العُقَد اللِّمفِية، أو العظام، إلى الجلد (يُسمى السل الجلدي cutaneous tuberculosis).وقد تتشكل بسببه كتل صلبة غير مؤلمة.وفي نهاية المطاف، تتضخم هذه الكتل وتشكل قرحات مفتوحة.قد تتشكَّل أقنية بين المنطقة المصابة داخل الجسم والجلد، ويتصرّف القيح من خلالها.
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تشخيص السل
صورة شعاعية للصدر
أخذ عينة من البلغم وفحصها تحت المجهر، وزرعها مخبريًا
عندما يكون متوفرًا، اختبار تضخيم الحمض النووي (NAAT)
اختبار التوبركولين الجلدي أو اختبارات دموية للتحري عن السل
اختبارات التحري عند الأشخاص الذين يواجهون خطر الإصابة بالسل
قد يكون المؤشر الأول على الإصابة بالسل أحيانًا هو نتيجة التحري الإيجابية.تُجرى اختبارات التحري عن السل بشكل دوري عند الأشخاص من ذوي الخطر المرتفع للإصابة.
قد يشتبه الأطباء في الإصابة بالسل استنادًا إلى أعراض مثل الحمى، والسعال الذي يستمر لأكثر من 2 إلى 3 أسابيع، والتعرق الليلي، وخسارة الوزن، والسعال المدمّى، والألم الصدري، وصعوبة التنفس.
عند وجود أعراض تُشير إلى الإصابة بالسل، فإن الاختبارات الأولى التي ينبغي إجراؤها هي:
تصوير الصدر بالأشعة السينية
أخذ عينة من البلغم وفحصها تحت المجهر، وزرعها مخبريًا
اختبارات سريعة لتضخيم الحمض النووي للتحري عن الحمض النووي DNA للمتفطرة السلية في عينات من البلغم
إذا لم يتأكد التشخيص بعد هذه الفحوصات، فقد تُجرى الاختبارات التالية:
اختبار التوبركولين الجلدي
اختبار عينة دموية لتحري السل
إذا تم تشخيص الإصابة بالسل، فقد تُجرى اختبارات دموية للتحري عن عدوى HIV (عامل خطر للإصابة بالسل) والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C.
تصوير الصدر بالأشعة للتحري عن الإصابة بالسل
تُظهر صورة الصدر بالأشعة السينية تغيرات غير طبيعية.ولكن هذه التغيرات غالبًا ما تتشابه مع التغيرات التي تُسببها حالات مرضية أخرى، لذلك، فإن التشخيص النهائي يعتمد على نتائج اختبار التوبركولين وفحص عينة القشع للتحري عن Mycobacterium tuberculosis.
اختبار القشع للتحري عن السل
يجري فحص عينة القشع تحت المجهر لتحري بكتيريا السل، وتُستخدم لزراعة البكتيريا ضمن وسط مخبري.يوفر الفحص المجهري نتائج أسرع من الزرع المخبري، إلا أنه يكون أقل دقة.يمكن عن طريق الفحص المجهري اكتشاف نصف حالات السل التي يُمكن اكتشافها عن طريق الزرع المخبري.ولكن، طرق الزرع المخبري التقليدية قد تحتاج لبضعة أسابيع قبل أن تظهر نتائجها، وذلك لأن بكتيريا السل تنمو ببطء شديد.ولهذا السبب، غالبًا ما يبدأ علاج الأشخاص الذين يُشتبه بإصابتهم بالسل في أثناء إجراء الطبيب لفحوص القشع والزرع المخبري.يمكن لأحد اختبارات الزرع المخبري المتوفرة على نطاق واسع أن تؤكد وجود Mycobacterium tuberculosis في غضون 21 يومًا.
يمكن للاختبارات التي تزيد من مقدار المادة الوراثية للبكتيريا (والتي يُطلق عليها اسم الاختبارات المُضاعفة للحمض النووي nucleic acid amplification tests) أن تؤكد وجود Mycobacterium tuberculosis في غضون 24-48 ساعة.يمكن لنسخة جديدة من هذا الاختبار أن تظهر النتائج في غضون ساعتين.غالبًا ما تُستخدم عينة من القشع، إلا أنه يمكن لعينات من نسج أخرى أن تكون مفيدة عند الحاجة، مثل العقد اللمفية.
كما يمكن للاختبارات الجينية أن تُسرع من عملية تحديد ما إذا كانت بكتيريا السل مُقاومة لبعض أنواع الأدوية التقليدية المُستخدمة لعلاج السل، وبالتالي قد تساعد الأطباء على اختيار المعالجة الفعالة.يمكن لهذه الاختبارات أن تكشف الطفرات الوراثية في جينات البكتيريا التي تساعدها على مقاومة أنواع محددة من الأدوية.
اختبار التوبركولين الجلدي
يُجرى اختبار التوبركولين (ويُسمى أيضًا اختبار مانتوكس) الذي يستخدم مشتقًا بروتينيًا منقى (PPD) عن طريق حقن كمية صغيرة من البروتين المُشتق من بكتيريا السل في المسافة بين طبقتي الجلد، على الساعد غالبًا.يظهر تحدب شاحب على الفور، ثم يزول في غضون بضع ساعات.لا يعني هذا التحدب شيئًا سوى أن الاختبار قد تم إجراؤه بشكل صحيح.وبعد 2 الى 3 ايام تقريبًا، يجري فجص موقع الحقن.تكون النتيجة إيجابية إذا حدث تورم صلب وأكبر من حجم معين في موقع الحقن.أما إذا كان محيط موقع الحقن أحمر بدون أي تورم فيه، فتكون النتيجة سلبية.
قد لا يستجيب بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد من ذوي المناعة الضعيفة (كالمصابين بعدوى HIV) لهذا الاختبار الجلدي حتى وإن كانوا مصابين بالسل.
على الرغم من أن اختبار التوبركولين الجلدي هو أحد أكثر الاختبارات نفعًا في تشخيص الإصابة بالسل، إلا أنه قد يُشير فقط إلى أن الشخص كان قد تعرض للعدوى بالمتفطرة السلية أو ببكتيريا ذات صلة أو حصل على لقاح السل في وقت ما.كما إنه لا يعطي فكرةً عما إذا كانت الإصابة هي السل بالتأكيد أو أن العدوى نشطة حاليًا.
وهذا يعني أن الاختبار قد يعطي نتيجة كاذبة (يُشير إلى وجود السل مع أن الشخص غير مصاب به)، وذلك عندما يحمل الشخص عدوى مشابهة (غالبًا ما تكون غير ضارة) أو قد جرى تطعيمه مؤخرًا ضد السل.
كما قد يُعطي الاختبار نتيجة سلبية كاذبة (يُشير إلى عدم وجود السل مع أن المريض مصاب به).ولكن بشكل عام، لا تظهر النتائج السلبية الكاذبة إلا في الحالات التالية
الإصابة بحمى
التوعك الشديد
كبار السن
الإصابة باضطراب يُلحق الضرر بالجهاز المناعي، مثل عدوى HIV
استخدام دواء مثبط للجهاز المناعي، مثل الستيرويدات القشرية
الاختبار الدموي للتحري عن السل
يُعد اختبار مقايسة تحرير الإنترفيرون-غاما interferon-gamma release assay (IGRA) الاختبار الدموي الذي يمكنه تأكيد وجود السل.ولإجراء هذا الاختبار، تؤخذ عينة من الدم ممزوجة ببروتينات صُنعية مشابهة لتلك التي تُنتجها بكتيريا السل.وفي حال كان الشخص مُصابًا ببكتيريا السل، فإن الكريات البيضاء لديه تُنتج مواد محددة (إنترفيرونات) كاستجابة للبروتينات الصُنعية.بعد ذلك، يجري تحري وجود الإنترفيرونات في الدم لتحديد ما إذا كانت عدوى السل موجودة أو لا.
هذا الاختبار، وعلى خلاف اختبار التوبركولين الجلدي، لا يعطي نتيجة اختبار إيجابية كاذبة عند الأشخاص الذين جرى تطعيمهم ضد السل.
الاختبارات الأخرى
غالبًا ما تكون عينة من القشع مناسبة، ولكن يمكن للطبيب أن يحصل على عينة من سوائل الرئة لإجراء التشخيص.يجري إدخال أداة اسمها منظار القصبات من خلال الفم أو منخري الأنف وصولاً إلى المجاري التنفسية.يُستخدم تنظير القصبات لتحري المجاري الهوائية والحصول على عينة من سوائل أو أنسجة الرئة.كثيرًا ما يُجرى هذا الاختبار عند الاشتباه باضطرابات أخرى، مثل سرطان الرئة.
عندما تُشير الأعراض إلى الإصابة بالتهاب السحايا السلي، فقد يحتاج الطبيب إلى إجراء بزل قطني spinal tab للحصول على عينة من السوائل الشوكية لتحليلها.نظرًا لصعوبة العثور على بكتيريا السل في السائل النخاعي، ولأن الزرع البكتيري يستغرق عدة أسابيع عادةً، فقد تُستخدم تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) على العينة.يُنتج هذا الاختبار نسخًا عديدة من الجينات، مما يجعل العثور على المادة الوراثية DNA للبكتيريا أكثر سهولة.على الرغم من أن نتائج الاختبار تظهر بسرعة، إلا أن الطبيب عادةً ما يبدأ بإعطاء المضادات الحيوية فورًا عند أي اشتباه بإصابة المريض بالتهاب السحايا السلي.يمكن للمعالجة المبكرة أن تقي من الوفاة، وتُقلل من الضرر الدماغي.
اختبارات التحري عن السل
يُمكن إجراء بعض الاختبارات بشكل روتيني عند الأشخاص من ذوي الخطورة العالية للإصابة بالسل.تتضمن هذه الاختبارات كلاً من اختبار التوبركولين الجلدي، والاختبار الدموي مقايسة تحرير الإنترفيرون-غاما (IGRA).
يتضمن الأشخاص ذوو الخطورة للإصابة بالسل كلاً من:
الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون مع أشخاص مصابين بالسل النشط (يُجرى اختبار التحري بشكل سنوي)
الأشخاص الذين هاجروا من مناطق تشيع فيها الإصابة بالسل
الأشخاص الذين بدأوا بتناول أدوية قد تُضعف الجهاز المناعي وتُعيد تنشيط إصابة هاجعة بالسل (مثل الستيرويدات القشرية والعلاج الكيميائي للسرطان).
وجود علامات على إصابة مُحتملة بالسل عند إجراء صورة شعاعية للصدر لسبب آخر
ضعف الجهاز المناعي (بسبب عدوى بفيروس HIV مثلًا)
المصابون ببعض الأمراض، مثل داء السكَّري، أو اضطراب كلوي، أو سرطان في الرأس أو العنق
الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة
مُتعاطي حقن العقاقير غير المشروعة
إذا أظهرت اختبارات الجلد أو التحاليل الدموية نتيجة إيجابية، فسف يقوم الطبيب بفحص الشخص وتقييم حالته، وطلب إجراء صورة شعاعية للصدر.إذا لم يظهر على الصورة الشعاعية للصدر أية تغيرات تُشير إلى الإصابة بالسل، فغالبًا ما يكون لدى الشخص سلٌ خافٍ (إصابة هاجعة بالسل latent tuberculosis).يُعالج الأشخاص المُصابون بسلٍّ خافٍ باستخدام المضادات الحيوية ( انظر العلاج المبكر للسل).في حال أظهرت الصورة الشعاعية للصدر تغيرات غير طبيعية، فيجري فحص الشخص وتحري إصابته بحالة نشطة من السل ( انظر التشخيص).
علاج السل
العزل
المضادَّات الحيوية
الجراحة أو الستيرويدات القشرية أحيانًا
لا يحتاج مُعظم الأشخاص المصابون بالسل إلى التنويم في المستشفىويجري تنويم المريض في المستشفى في الحالات التالية:
إذا كان متوعكًا بشدة بسبب السل
إذا كان مُصابًا بحالة مرضية خطيرة أخرى
إذا كان من الضروري القيام بإجراءات تشخيصية
إذا كان لا يجد مكانًا يأوي إليه (كأن يكون مشردًا)
إذا كان بحاجة إلى العزل، مثل الأشخاص الذين يعيشون ضمن مجموعة تفرض عليهم مخالطة أشخاص لم يسبق لهم التعرض للعدوى (مثل دور الرعاية)
العزل
يجري عزل المرضى المصابين بالسل الرئوي في المستشفى في غرفة مصممة خصيصًا للتقليل من خطر انتشار العدوى في الهواء.وينبغي إبقاء باب الغرفة مقفلًا بقدر الإمكان، وتبديل هواء الغرفة بمعدل 6 إلى 12 مرة كل ساعة.لا يحتاج المرضى المعزولون إلى ارتداء قناع وجهي إذا كانوا قادرين على الالتزام بالتعليمات الصحية حول كيفية تغطية الفم والأنف في أثناء السعال.ولكن، ينبغي على الأشخاص الذين يدخلون إلى غرفة الشخص ارتداء مرشح واقٍ خاص respirator (ينطبق على الوجه بشكل محكم، وليس مثل القناع الجراحي البسيط).
يمكن للمرضى الانتقال من الغرف الخاصة بالعزل إلى غرف المستشفى العامة عندما يستجيبون بشكل واضح للعلاج، والذي يعني عادةً تحقق ما يلي:
نتائج سلبية لاختبار عينات البلغم لفترة من الزمن (لا تظهر وجود بكتيريا السل).
التعافي من الحمى
استعادة الشهية للطعام والشعور بالعافية
المضادَّات الحيوية
هناك جملة من المضادات الحيوية الفعالة ضد السل.ولكن، بما أن بكتيريا السل بطيئة جدًا في النمو، فينبغي تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة، تمتد 4 إلى 6 أشهر أو أكثر.يبنغي الاستمرار في أخذ العلاج حتى بعد أن يشعر الشخص بالتعافي بشكل كامل.وإلا، فقد ينكس السل مجددًا بسبب عدم القضاء عليه بشكل كامل.ومن جهة أخرى، فقد يؤدي التوقف عن تناول المضادات الحيوية قبل الأوان إلى أن تُصبح بكتيريا السل مقاومة للمضادات الحيوية.
يجد معظم الأشخاص صعوبة في تذكر أخذ الأدوية كل يوم لمثل هذا الوقت الطويل.في حين يتوقف أشخاص آخرون عن العلاج حالما يشعرون بتحسن حالتهم.وبسبب هذه المشاكل، ينصح الكثير من الخبراء بأن يأخذ المصابين بالسل أدويتهم من موظف الرعاية الصحية، الذي يقوم بمراقبتهم عند تناول الدواء.تُسمى هذه الطريقة بالمعالجة المُراقَبة مباشرة (directly observed therapy DOT).وبما أن المعالجة المُراقَبة مباشرةً تضمن تناول الشخص كل جرعة، ولذلك غالبًا ما تُعطى الأدوية بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بعد أول أسبوعين.
دائمًا ما يجري إعطاء اثنين أو أكثر من المضادات الحيوية بطرق مختلفة، وذلك لأن العلاج بدواء واحد قد يترك بعض البكتيريا المقاومة لهذا الدواء.بالنسبة لمعظم أنواع البكتيريا، فإن بقاء عدد قليل من البكتيريا قد لا يكون كافيًا للتسبب بالنكس، ولكن في حال علاج السل بمضاد حيوي واحد، فغالبًا ما ستُصبح بكتيريا السل مقاومة لهذا المضاد الحيوي.
حتى وقت قريب، كان هناك مرحلتين من العلاج بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق علاجهم من قبل:
المرحلة المكثفة: يتناول المريض المضادات الحيوية لمدة شهرين.
مرحلة الاستمرارية: يتناول المريض اثنين من المضادات الحيوية فقط لمدة 4-7 أشهر، وذلك بحسب نتائج اختبارات القشع والصور الشعاعية للصدر.
واليوم، قد يكون بعضُ الأشخاص مؤهَّلين للحصول على برنامج علاجي يستمر لمدة 4 أشهر، ويتضمَّن دواءين فقط.
المضادات الحيوية الأكثر شيوعًا في المعالجة هي:
إيزونيازيد isoniazid
ريفامبين Rifampin
بيرازيناميد Pyrazinamide
إيثامبوتول Ethambutol
قد تُستخدم هذه الأدوية الأربعة معًا بشكل أولي (تسمى أدوية الخط الأول).تترك جميع هذه الأدوية آثارًا جانبية، إلا أن معظم الأشخاص المصابين بالسل يتعافون بهذه الأدوية ولا يعانون من آثار جانبية خطيرة.
هناك العديد من المشاركات الدوائية وطبيعة جرعات تلك الأدوية.قد يجري وضع إيزونيازيد، وريفامبين، وبيرازيناميد في نفس الكبسولة، مما يُقلل من عدد الحبوب التي ينبغي على الشخص تناولها في اليوم، وتقليل خطر حدوث مقاومة للدواء.وخلافًا للمضادات الحيوية الأخرى، فإن الأدوية المُستخدمة في علاج السل عادةً ما تؤخذ سويًة في نفس الوقت، بمعدل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.
عادةً ما تُستخدم أدوية الخط الثاني عندما تصبح البكتيريا المسببة للسل مقاومة لأدوية الخط الأول أو عندما لا يستطيع الأشخاص تحمل أدوية الخط الأول.تستخدم المضادات الحيوية الأخرى كأدوية خط ثاني.وتتضمن: الأمينوغليكوزيدات (مثل ستربتومايسين، كاناميسين، أميكاسين)، والكابريومايسين (الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمينوغليكوزيدات)، والفلوروكينولونات (مثل ليفوفلوكساسين وموكسيفلوكساسين).
جرى تطوير أدوية أخرى أحدث للمساعدة في علاج السل الذي أصبح مقاومًا للأدوية التقليدية.تشتمل هذه الأدوية على بيداكويلين، وديلامانيد، وبريتومانيد.
هل تعلم...
المقاومة تجاه المرض
يمكن لبكتيريا السل أن تطور مقاومة تجاه المضادات الحيوية بسهولة، وخاصةً عندما لا يقوم الشخص بتناول الأدوية بانتظام، أو لا يتناولها للفترة المطلوبة.
تُسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المزيد والمزيد من حالات السل (يُسمى السل المقاومة للأدوية).
تُعد المقاومة للأدوية مشكلة خطيرة، وذلك لأن السل المُقاوم للأدوية ينبغي أن يستمر علاجه لفترة طويلة جداً.إذ ينبغي أن يتناول المريض 4 أو 5 أنواع من المضادات الحيوية لمدة تتراوح بين 18-24 شهرًا.وإن الأدوية المُستخدمة في علاج السل المقاوم للأدوية غالبًا ما تكون أقل فعالية، وأكثر سمية، وأكثر تكلفة.
تُصنف بكتيريا السل المُقاومة للمضادات الحيوية بناءً على الأدوية التي تكون مقاومة لها.تصنيفات منظمة الصحة العالمية هي
السل المقاوم للعديد من الأدوية (MDR-TB): المقاومة للإيزونيازيد والريفامبين على الأقل
السل المُقاوم للأدوية على نطاق واسع (pre-XDR-TB): المقاومة للإيزونيازيد، والريفامبين، وأي من الفلوروكينولونات أيضًا
السل المقاوم للأدوية بشكل شديد (XDR-TB): المقاومة تجاه الإيزونيازيد، والريفامبين، والفلوركينولونات، بالإضافة إلى واحد على الأقل من الأدوية التالية: ليفوفلوكساسين، أو موكسيفلوكساسين، أو بيداكويلين، أو لينزوليد
تكون الأدوية الجديدة للسل بيداكيلين، وديلامانيد، وسوتيزوليد، وبريتومانيد، وفلوروكينولون نشطة ضد سلالات مقاومة من البكتيريا السل ويمكن أن تساعد في السيطرة على وباءالمقاومة للأدوية.
المُعالجات الأخرى
نادرًا ما تُستطب الجراحة لاسئتصال جزء من الرئة إذا التزم الشخص بالخطة العلاجية بدقة.ولكن يُستطب العمل الجراحي في بعض الأحيان لعلاج الأشخاص في الحالات التالية:
حالات العدوى الشديدة المقاومة للأدوية
السعال المُنتِج للبَلغَم
انسداد المسالك الهوائية
القيح المتراكم (بهدف تصريفه)
عندما يُسبب التهاب التأمور السلي tuberculous pericarditis قصورًا واضحًا في حركية القلب، فقد يُستطب استئصال غشاء التأمور جراحيًا.قد يتطلب الورم السلي (الكتلة التي تحدث بسبب السل) في الدماغ استئصالاً جراحيًا.
قد يصف الطبيب أحيانًا الستيرويدات القشرية (مثل ديكساميثازون) عندما يُسبب السل التهابًا واضحًا، وخاصةً عند الأشخاص المصابين بالتهاب السحايا، أو التهاب التأمور، أو التهاب الرئة.
الوقاية من السل
هناك ثلاثة جوانب للوقاية من السل:
وقف انتشار العدوى
علاج العدوى في أقرب وقت ممكن قبل أن يصبح المرض بحالة فعالة (نشطة)
إعطاء اللقاح أحيانًا
وقف انتشار عدوى السل
بما أن بكتيريا السل تكون محمولة بالهواء، فإن التهوية الجيدة بهواء نقي يُقلل من تركيز البكتيريا ويحد من انتشارها.كما يمكن استخدام الأضواء القاتلة للبكتيريا بالأشعة فوق البنفسجية في الأبنية التي يتجمع فيها الناس، مثل ملاجئ المشردين، والسجون، والمشافي، وغرف الانتظار بأقسام الطوارئ.إذا كان موظفو الرعاية الصحية يتعاملون مع عينات من النسج أو السوائل المصابة أو يحتكون بأشخاص تُحتمل إصابتهم، فينبغي عليهم ارتداء أقنعة خاصة respirators قادرة على تنقية الهواء والمساعدة بالتالي على وقايتهم.
لا داعٍ لاتخاذ احتياطات خاصة في حال كان الشخص لا يشكو من أعراض، حتى وإن كانت النتيجة إيجابية في اختبار السل الجلدي أو تحليل عينة الدم.
لا يحتاج معظم المصابين بالسل الفعال إلى تلقي الرعاية الطبية في المستشفى.ولكن، للوقاية من انتشار العدوى، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية:
البقاء في المنزل
تجنب اللقاء مع الزائرين (لا داعٍ لتجنب أفراد العائلة الذين سبق لهم التعرض)
تغطية السعال بمنديل أو السعال في مرفق اليد
ينبغي على المرضى اتباع هذه الاحتياطات إلى أن تبدأ الحالة بالاستجابة للعلاج ويتوقف السعال.بعد أسبوع واحد أو أسبوعين من العلاج بالمضادات الحيوية الصحيحة، يكون الشخص أقل عُرضة لنقل العدوى.ولكن، إذا كان الشخص يعيش مع أشخاص يواجهون خطرًا مرتفعًا للإصابة (مثل الأطفال، أو المصابين بالإيدز)، فينبغي تكرار اختبارات عينات من القشع لتحديد ما إذا كان خطر انتشار العدوى قد زال أم لا.كما إن الأشخاص الذين يستمرون في السعال في أثناء العلاج، أو لا يتناولون أدويتهم بحسب التعليمات، أو المصابين بسل مقاوم جدًا للمضادات الحيوية قد يحتاجون لتوخي هذه الاحتياطات لفترة أطول لضمان عدم انتشار العدوى إلى الآخرين.
كما يمكن للمعالجة المُراقبة بشكل مباشر DOT أن تُساعد على الوقاية من انتشار العدوى للأطفال.إن التأكد من أن الأشخاص الذين يتناولون أدويتهم بحسب التعليمات يزيد من احتمال نجاح المعالجة والتخلص من البكتيريا.
يحاول موظفو الرعاية الصحية تحديد الأشخاص الذين يُحتمل انتقال العدوى إليهم من شخص مُصاب، وتوصيتهم بإجراء اختبارات تحري السل.
العلاج المبكر للسل
بما أن السل ينتشر فقط عن طريق شخص مُصاب بعدوى نشطة، فإن علاج المرض الهاجع، والتشخيص المبكر، وعلاج المرض النشط، تُعد من أفضل الوسائل لمنع انتشار العدوى.
يُعالج معظم الأشخاص الذين أظهر اختبار التوبركولين الجلدي نتيجة إيجابية لديهم، حتى وإن كانوا لا يعانون من أعراض.
يكون المضاد الحيوي إيزونيازيد فعالًا جدًا في إيقاف العدوى قبل أن تتحول إلى مرض نشط.يُعطى الدواء بمعدل مرة واحدة يوميًا لمدة 9 أشهر.بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يصف الطبيب المضاد الحيوي ريفامبين بمعدل مرة واحدة لمدة 4 أشهر.يعمد الأطباء في بعض البلدان إلى وصف مشاركة دوائية من الإيزونيازيد والريفامبين بمعدل مرة واحدة أسبوعيًا لمدة 3 أشهر كمعالجة تحت المراقبة المباشرة DOT.
ويمكن للمعالجة الوقائية أن تعود بالفائدة بلا شك على الأشخاص الأصغر سنًا الذين أظهر اختبار التوبركولين الجلدي لديهم نتائج إيجابية.كما إنها قد تفيد الأشخاص المسنين الذين تكون نتيجة اختبار التوبركولين الجلدي لديهم إيجابية إذا كانوا يواجهون خطرًا مرتفعًا للإصابة بالسل، كما في أي من الحالات التالية:
إذا تغيرت نتيجة اختبار التوبركولين الجلدي من السلبي إلى الإيجابي مؤخرًا
إذا تعرض المُسن للعدوى مؤخرًا
إذا ضعف الجهاز المناعي للمُسن
بالنسبة للأشخاص المُسنين الحاملين لعدوى هاجعة بالسل منذ مدة طويلة، فإن خطر التسمم بالمضادات الحيوية يكون أعلى من خطر الإصابة بالسل النشط.في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يستشير الطبيب خبيرًا في الموضوع قبل اتخاذ القرار بإعطاء المعالجة الوقائية أم لا.
إذا كان الشخص الذي ظهرت لديه نتيجة إيجابية لاختبار التوبركولين الجلدي أو التحليل الدموي، فإن خطر الإصابة بعدوى نشطة من السل يكون مرتفعًا في الحالات التالية:
إذا أصيب بعدوى فيروس HIV
إذا كان يتناول ستيرويدات قشرية أو غيرها من الأدوية الكابتة للجهاز المناعي (بما في ذلك بعض الأدوية الحديثة المُضادة للالتهاب)
يحتاج بعض هؤلاء الأشخاص لعلاج عدوى السل الهاجعة.
التطعيم ضد السل
في مناطق العالم التي تكون فيها الإصابة بالسل شائعة، يُستخدم لقاح عصية كالميت غيران bacille Calmette-Guérin (BCG) بهدف:
الوقاية من حدوث مضاعفات خطيرة، مثل التهاب السحايا
المساعدة في الوقاية من العدوى لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بعدوى المتفطرة السلية، ولا سيما الأطفال
لا يوصي الأطباء عادةً بلقاح BCG عند الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية.قد يمارس اللقاح دورًا في وقاية موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من الأشخاص المعرضين للإصابة بالسل المُقاوم لاثنين أو أكثر من المضادات الحيوية (وخاصةً الأطفال).
ولا تزال الأبحاث جارية لتطوير لقاحات فعالة أكثر ضد السل.
قد يُعطي اختبار التوبركولين الجلدي نتائج إيجابية لدى الأشخاص الذين أخذوا لقاح BCG عند الولادة بعد سنوات من ذلك، حتى وإن لم يُصابوا بعدوى بكتيريا السل.يبدو أن تأثير لقاح BCG على نتيجة اختبار التوبركولين الجلدي أقل من تأثير العدوى بالسل، كما إنه يتضاءل مع مرور الوقت.بعد مرور15 عامًا على إعطاء لقاح BCG، فإن النتيجة الإيجابية للاختبار غالبًا ما تُعزى إلى العدوى بالسل وليس إلى لقاح BCG.بأية حال، فإن الأشخاص الذين جرى تلقيحهم عند الولادة بلقاح BCG كثيرًا ما تظهر لديهم نتائج إيجابية كاذبة في اختبار التوبركولين الجلدي في مراحل لاحقة من الحياةتُشكل الإصابة بالسل وصمة عار في كثير البلدان حول العالم، ويرفض الكثير من الناس فكرة أنهم يحملون عدوى هاجعة وغير نشطة من المرض.إذا جاءت نتيجة اختبار التوبركولين الجلدي إيجابية لدى الأطفال الذين جرى تطعيمهم، فيفترض الأطباء أنها ناجمة عن مرض السل ويعالجون الحالة وفقًا لذلك.يُمكن أن تُؤدِّي العدوى الهاجعة غير المُعالَجة إلى مُضَاعَفاتٍ خطيرة، وخاصًة عند الأطفال.
ولكن، وإذا كان ذلك ممكنًا، ينبغي إخضاع الأشخاص الذين جرى تطعيمهم باستخدام لقاح BCG لاختبار تحرير الإنترفيرون-غاما (IGRA)، وذلك لأن اختبار تحرير الإنترفيرون غاما لا يُسبب نتيجة إيجابية كاذبة عند الأشخاص الذين حصلوا على لقاح BCG.يمكن لهذا الاختبار أيضًا تحديد ما إذا كانت ردَّة الفعل الإيجابية لاختبار الجلد تنجم عن العدوى بMycobacterium tuberculosis.