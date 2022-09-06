هناك جملة من المضادات الحيوية الفعالة ضد السل.ولكن، بما أن بكتيريا السل بطيئة جدًا في النمو، فينبغي تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة، تمتد 4 إلى 6 أشهر أو أكثر.يبنغي الاستمرار في أخذ العلاج حتى بعد أن يشعر الشخص بالتعافي بشكل كامل.وإلا، فقد ينكس السل مجددًا بسبب عدم القضاء عليه بشكل كامل.ومن جهة أخرى، فقد يؤدي التوقف عن تناول المضادات الحيوية قبل الأوان إلى أن تُصبح بكتيريا السل مقاومة للمضادات الحيوية.

يجد معظم الأشخاص صعوبة في تذكر أخذ الأدوية كل يوم لمثل هذا الوقت الطويل.في حين يتوقف أشخاص آخرون عن العلاج حالما يشعرون بتحسن حالتهم.وبسبب هذه المشاكل، ينصح الكثير من الخبراء بأن يأخذ المصابين بالسل أدويتهم من موظف الرعاية الصحية، الذي يقوم بمراقبتهم عند تناول الدواء.تُسمى هذه الطريقة بالمعالجة المُراقَبة مباشرة (directly observed therapy DOT).وبما أن المعالجة المُراقَبة مباشرةً تضمن تناول الشخص كل جرعة، ولذلك غالبًا ما تُعطى الأدوية بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بعد أول أسبوعين.

دائمًا ما يجري إعطاء اثنين أو أكثر من المضادات الحيوية بطرق مختلفة، وذلك لأن العلاج بدواء واحد قد يترك بعض البكتيريا المقاومة لهذا الدواء.بالنسبة لمعظم أنواع البكتيريا، فإن بقاء عدد قليل من البكتيريا قد لا يكون كافيًا للتسبب بالنكس، ولكن في حال علاج السل بمضاد حيوي واحد، فغالبًا ما ستُصبح بكتيريا السل مقاومة لهذا المضاد الحيوي.

حتى وقت قريب، كان هناك مرحلتين من العلاج بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق علاجهم من قبل:

المرحلة المكثفة: يتناول المريض المضادات الحيوية لمدة شهرين.

مرحلة الاستمرارية: يتناول المريض اثنين من المضادات الحيوية فقط لمدة 4-7 أشهر، وذلك بحسب نتائج اختبارات القشع والصور الشعاعية للصدر.

واليوم، قد يكون بعضُ الأشخاص مؤهَّلين للحصول على برنامج علاجي يستمر لمدة 4 أشهر، ويتضمَّن دواءين فقط.

المضادات الحيوية الأكثر شيوعًا في المعالجة هي:

إيزونيازيد isoniazid

ريفامبين Rifampin

بيرازيناميد Pyrazinamide

إيثامبوتول Ethambutol

قد تُستخدم هذه الأدوية الأربعة معًا بشكل أولي (تسمى أدوية الخط الأول).تترك جميع هذه الأدوية آثارًا جانبية، إلا أن معظم الأشخاص المصابين بالسل يتعافون بهذه الأدوية ولا يعانون من آثار جانبية خطيرة.

هناك العديد من المشاركات الدوائية وطبيعة جرعات تلك الأدوية.قد يجري وضع إيزونيازيد، وريفامبين، وبيرازيناميد في نفس الكبسولة، مما يُقلل من عدد الحبوب التي ينبغي على الشخص تناولها في اليوم، وتقليل خطر حدوث مقاومة للدواء.وخلافًا للمضادات الحيوية الأخرى، فإن الأدوية المُستخدمة في علاج السل عادةً ما تؤخذ سويًة في نفس الوقت، بمعدل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

عادةً ما تُستخدم أدوية الخط الثاني عندما تصبح البكتيريا المسببة للسل مقاومة لأدوية الخط الأول أو عندما لا يستطيع الأشخاص تحمل أدوية الخط الأول.تستخدم المضادات الحيوية الأخرى كأدوية خط ثاني.وتتضمن: الأمينوغليكوزيدات (مثل ستربتومايسين، كاناميسين، أميكاسين)، والكابريومايسين (الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمينوغليكوزيدات)، والفلوروكينولونات (مثل ليفوفلوكساسين وموكسيفلوكساسين).

جرى تطوير أدوية أخرى أحدث للمساعدة في علاج السل الذي أصبح مقاومًا للأدوية التقليدية.تشتمل هذه الأدوية على بيداكويلين، وديلامانيد، وبريتومانيد.

الجدول بعض الأدوية المُستخدمة في علاج السل