لقاح المكورات السحائية

لقاح MCV4 هو جزء من جدول التطعيم الروتيني الموصى به للأطفال (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).يُعطَى على جرعتين حقنًا في العضل.تُعْطَى الجرعة الأولى في عمر 11-12 عامًا والجرعة الثانية في عمر 16 عام.

كما يُوصَى باللقاح كذلك للأطفال الصغار الذين لديهم خطر متزايد للإصابة بعدوى المكورات السحائية، مثل أولئك الأشخاص الذين ليس لديهم طحال أو أن الطحال لديهم لا يعمل بصورة سليمة وأولئك الذين يعانون من اضطرابات عوز مناعي.يختلف الحد الأدنى لعمر الحصول على اللقاح من 6 أسابيع إلى 9 شهور حسب التركيبة المستخدمة.

لقاح MenB يُعطَى في جرعتين حقنًا في العضل.ويمكن إعطاؤه للأشخاص عمر 10 أعوام أو أكبر والذين يعانون من حالات صحية عالية الخطورة.ومع ذلك، يمكن إعطاؤه لأي شخص من عمر 16 حتى 23 عامًا يرغب في الحصول عليه، حتى ولو لم يكن لديهم حالات صحية عالية الخطورة ولا توجد أي مخاطر متزايدة للإصابة بالعدوى.العمر المفضل للتطعيم هو ما بين أعمار 16 و18 عامًا.

يُوصَى أيضًا بلقاح المكورات السحائية للمراهقين والبالغين التاليين:

الأشخاص الذين ليس لديهم طحال أو أن الطحال لديهم لا يعمل بصورة سليمة (بما في ذلك المصابون بداء الخلايا المنجلية)

الأشخاص المصابون بعدوى العَوَز المَناعي البَشَري

الأشخاص المصابون ببعض اضطرابات العَوَز المَناعي

الأشخاص الذين يتناولون إيكوليزوماب أو رافوليزوماب (الأدوية التي تحصر الجهاز المتمم)

علماء الأحياء الدقيقة المعرضون للبكتيريا بشكل روتيني

المراهقون إذا لم يكن قد تم تطعيمهم بالفعل

جميع طلبة السنة الأولى للكليات الذين يقيمون في سكن الطلاب والبالغون من العمر 21 عامًا او أصغر ولم يحصلوا على جرعة لقاح في عمر 16 عامًا أو أكبر

جميع المجندين العسكريين

المسافرون إلى المناطق التي تكون فيها العدوى منتشرة أو القاطنون في تلك المناطق

الأشخاص الذين تعرضوا أثناء تفشي الالتهاب السحائي

الأشخاص المعرضون للخطر الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا ويواجهون خطر الإصابة بمرض المكورات السحائية والذين لم يتلقوا اللقاح سابقًا والذين يحتاجون إلى جرعة واحدة فقط (على سبيل المثال، المسافرون)

يمكن إعطاء لقاح MenABCWY ذو الجرعة الواحدة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 10 سنوات أو أكثر والذين سيحصلون على لقاحات MenACWY و MenB في نفس الزيارة.

في حال أصيب الشخص بمرض مؤقت، عادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: مَن الذي لا يجب أن يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).