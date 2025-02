يُوصَى بإعطاء لقاح الأنفلونزا لـ

جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر أو أكثر

(See CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age and CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older.)

عادة ما يعطى لقاح الأنفلونزا بشكل حقنة عضلية تحتوي على فيروس مُعطّل.كما أنه متوفر على هيئة بخّاخ أنفي، والذي يحتوي على فيروس حيّ ضعيف (مُوَهَّن).

عادةً ما تبدأ جائحة الأنفلونزا في أواخر شهر ديسمبر/كانون أول أو في منتصف الشتاء.ولذلك، فإن أنسب وقت للحصول على اللقاح يكون خلال الفترة من شهر سبتمبر/أيلول وحتى شهر نوفمبر تشرين ثان.وقد تم تطوير لقاح ضد (أنفلونزا الطيور) تحسبًا لإمكانية أن ينتقل الفيروس من شخص لآخر.

يوصى بإعطاء لقاح الأنفلونزا الذي يحتوي على جرعة أعلى من الفيروس المُعطّل للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.يُعطى هذا اللقاح كحقنة.

السبب الرئيسي لعدم إعطاء أي من لقاحيّ الأنفلونزا لشخص ما هو

رد فعل تحسسي خطير مهدد للحياة (مثل رد فعل تحسسي) لأي من مكونات اللقاح (باستثناء البيض) أو لجرعة سابقة من أي لقاح للأنفلونزا

هناك حالات معينة أخرى قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى يكون ذلك (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: من الذي يجب ألا يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).على سبيل المثال، لا يُعطى لقاح الرذاذ الأنفي، الذي يحتوي على فيروس حي ضعيف، للفئات التالية:

الأطفال أقل من عامين أو الأشخاص ممن يبلغون 50 عامًا وأكبر

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة مثل أولئك المصابين بعدوى العوز المناعي البشري

النساء الحوامل

الأشخاص الذين ليس لديهم طحال أو أن الطحال لديهم لا يعمل بصورة سليمة

الأطفال أو المراهقون الذين يأخذون الأسبرين أو الأدوية الأخرى التي تحتوي على الساليسيلات

الأشخاص المخالطون بشكل وثيق أو يقوموا برعاية شخص يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة (مالم يتم تجنب المخالطة لمدة 7 أيام بعد الحصول على اللقاح)

الأشخاص الذين خضعوا لزراعة قوقعة (طعم قوقعي) أو لديهم تسرب في السائل النخاعي

الأشخاص الذين تناولوا دواء مضادًا لفيروسات الأنفلونزا خلال اليومين السابقين

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 4 سنوات من المصابين بالربو أو من أصيبوا بصوت أزيز عند التنفس أو نوبة ربو في آخر 12 شهرًا

في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.

قد يحتوي لقاح الأنفلونزا على مقادير ضئيلة من البيض لأن العديد من تركيباته مُصنّعة من فيروسات تتكاثر في البيض.وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ينبغي على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية تجاه البيض أن يتلقوا لقاح الأنفلونزا، بغض النظر عن شدة أي رد فعل سابق للبيض.يمكن استخدام أي لقاح للأنفلونزا يُوصى به استنادًا إلى عمر الشخص وحالته الصحية.ينبغي على الأشخاص الحصول على جميع اللقاحات، بما في ذلك لقاح الأنفلونزا، من اختصاصيي الرعاية الصحية الذين لديهم إمكانية استعمال التجهيزات المناسبة اللازمة للتعرف على رد الفعل التحسسي الخطير وعلاجه.