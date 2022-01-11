ما هي الادعاءات المثارة حول البابونج؟

ما هي الادعاءات المثارة حول البابونج؟

يأخذ الأشخاص البابونج في معظم الأحيان كمُهدِّئٌ خفيف أو مُضاد للاكتئاب من أجل علاج القلق أو الاكتئاب و/أو تحسين جودة النوم.كما يستخدم الأشخاص البابونج من أجل

تخفيف الالتهاب

تخفيف الحمى

تخفيف الأعراض المعدية المعوية مثل الإسهال، وأعراض داء الارتجاع المعدي المريئي ، وعسر الهضم

يقوم الأشخاص بتطبيق مستخلص البابونج لتهدئة الجلد المتهيِّج (على سبيل المثال، بسبب الإكزيمة، واللبلاب السام، وطفح الحفاضات، وجدري الماء)، وعلاج التهابات الأذن والعين، وتخفيف آلام المعدة أو الظهر أو العضلات.

يستخدم الأشخاص البابونج لعلاج المغص، والخانوق، والحمى عند الأطفال.

كما يزعم مؤيدو استعمال البابونج بأنه يساعد على الوقاية من السرطان وأمراض القلب.