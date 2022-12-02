"أملاح الاستحمام،" هي مصطلح شعبي يستخدم لوصف مجموعة من الأدوية المنبِّهة التي تحتوي على مواد كيميائية تُسمَّى الكاثينونات، وهي مختلفة كيميائيًا عن أملاح الاستحمام التي تشبهها.(عادةً ما تكون أملاح الحمّام التقليدية المستخدمة في الاستحمام مزيجًا من كلوريد الصوديوم، وكلوريد المغنيزيوم، وبيكربونات الصوديوم، والغليسرين، والعطور).

الكاثينونات هي منبهات تشبه الأمفيتامين ويجري اشتقاقها من نبات كاثا إيديوليس (القات).والقَات هُوَ شُجيرة تنمُو في شرق أفريقيا وفي شبه الجزيرة العربية.اعتاد الأشخاص ولقُرون في هذه المناطق مضغ الأوراق لتأثيرها المنبِّه الخفيف،ويُعدُّ مضغ القات في تلك المناطق نشاطاً اجتماعياً يُشبه شُرب القهوة في مجتمعاتٍ أخرى.

في الآونة الأخيرة، انتشر استخدام القات إلى بلدان أخرى، وأصبحت الكاثينونات الاصطناعية (التركيبية) أقوَى بكثير ومن العقاقير التي يُساء استعمالها (يجري تسويقها تحت اسم "أملاح الاستحمام" للتحايل على القوانين المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة).من الممكن استنشاق أملاح الاستحمام، وتدخينها، وحقنها أحيانًا.لا تُستَعمل هذه المنتجات في الاستحمام، وكثيرًا ما يُدون عليها بأنها "غير صالحة للاستهلاك البشري".

(انظر أيضًا تعاطي العقلقير وسوء استعمالها).

أعراض التسمم بأملاح الاستحمام تُشبه تأثيرات أملاح الاستحمام تأثيرات الأمفيتامينات وهي تنطوي على الصُّدَاع و(تسرُّع القلب)، والخفقان، والهلاوِس، والهياج، وزيادة القدرة على تحمُّل الألَم.ويُصبِحُ بعض الأشخاص عنيفين. المُضَاعَفات يُمكن أن تُؤدِّي أملاح الاستحمام إلى ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم (فرط الحرارة).كما قد تُسبب أيضًا ضرراً خطيراً للأعضاء على الرغم من الأطباء لا يعلمون السبب بشكلٍ دقيقٍ.يُمكن أن ينطوي الضرر في الأعضاء على: النوبة القلبية

انحلال العضلات (انحلال الرُّبيدات rhabdomyolysis)

الفشل الكلويّ

فشل الكبد

تشخيص التسمم بأملاح الاستحمام تقييم الطبيب

اختبارات الدَّم والبول نظرًا إلى أنَّه لا يمكن الكشف عن أملاح الاستحمام عن طريق الاختبارات الروتينية للبول أو الدَّم، يضع الأطباء التَّشخيص عادةً استِنادًا إلى الأَعرَاض عند الأشخاص الذين يُعرف عنهم أنَّهم عاقروا هذه المواد.يطلب الأطباء عادةً الخضوع إلى الاختبارات النوعيَّة التالية بالنسبة إلى أيّ شخصٍ لديه علامات تسمم حاد وشديد بأملاح الاستحمام للتحري عن المشاكل الأخرى الناجمة عن أملاح الاستحمام: اختبارات الدَّم (للتحري عن تعداد الدم ومستويات الكهارل ووظائف الكُلَى)

اختبار البول للبيلة الميوغلوبينيَّة myoglobinuria (لاختبار تخرُّب العضلات)

تخطيط كهربيَّة القلب (ECG)

علاج التسمم بأملاح الاستحمام الملاحظة والمراقبة إلى أن يستيقظ الشخص

المهدئات عن طريق الوريد

السوائل عن طريق الوريد تكُون المُعالجَات النموذجية التي تنطوي على المهدئات (البنزوديازيبينات) والسوائل عن طريق الوريد والرعاية الداعمة، كافيةً عادةً.بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم (فرط الحرارة) وزيادة مستمرة في معدَّل ضربات القلب أو الهيجان وخضعوا إلى اختبارات للدم تُشير نتائجها إلى مشاكل محتملة في الكلى، ينبغي إدخالهم إلى المستشفى ومراقبتهم حول انحلال العضلات والضرر في القلب والكُلَى.