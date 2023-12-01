بدأ العلاجُ الطبيعي أو المداواة الطبيعيَّة، الذي يعتمد على ممارسات مأخوذة من العديد من الثقافات، كنظام رعاية صحِّية رسمي في الولايات المتحدة في أوائل القرن الماضي.يعتمد العلاج الطبيعي على مفهوم القدرة الشافية الطبيعية، ويؤكد على ما يلي:

الوقاية من الأمراض وعلاجها من خلال اتباع أسلوب حياة صحّي

معالجة الشخص بأكمله

استخدام قدرات الشفاء الخلقية في الجسم

كما يركِّز العلاج الطبيعي على إيجاد سبب المرض بدلًا من مجرَّد مُعالَجَة الأَعرَاض.ولكنَّ بعضَ مبادئ هذا النظام ليست مختلفة عن أنظمة الشفاء التقليدية، مثل أيورفيدا والطب الصيني التقليدي.ينطوي العلاج الطبيعي على فلسفة النظام الكامل أو الشخص الكامل، والتي قد تفيد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، والألم، والسكري من النوع الثاني، واضطرابات الصحة النفسية والحالات الصحية المزمنة.

يستخدم العلاجُ الطبيعي مزيجًا من العلاجات، بما في ذلك ما يلي:

يؤيد بعضُ الممارسين للعلاج الطبيعي الممارسات التي لا تدعمها الأدلة العلمية.والمعالجة المائية مثالٌ على ذلك.كما أنّ بعضَ الممارسين يعارضون التطعيمات في مرحلة الطفولة على الرغم من أن الدراسات أثبتت أنّ اللقاحات تقي من الاضطرابات والوفاة، وأن فوائد التطعيم تفوق المخاطر بشكل كبير.إلَّا أنَّ رابطة الكليات الطبِّية الطبيعية المعتمِدة (AANMC) تُشجِّع على استخدام اللقاحات وفقًا للمبادئ التوجيهية من مصادر موثوقة (بما في ذلك خدمة الصحة العامة في الولايات المتحدة)، بما في ذلك لقاح كوفيد COVID (انظر AANMC Statement on COVID-19 Immunization).

وقد جَرَى القيامُ بعددٍ قليل من الدراسات المصمَّمة جيدًا على ممارسات الأيُورفيدا.

(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).