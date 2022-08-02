المشاكلُ في العبور

ينطوي داءُ الحركة (المعروف أيضًا باسم دوار السيَّارة أو البحر أو القطار أو الطيران) على مجموعة من الأَعرَاض، وخاصَّة الغثيان، الناجمة عن الحركة في أثناء السفر.

والأَعرَاض هي الغثيان، والتقيؤ، والتعرّق، والدوخة.

وتشتمل التدابيرُ الوقائية على تخفيف تناول الطعام، والسوائل، والكحول، وتثبيت العينين على جسم ثابت أو في الأفق، والاستلقاء وإبقاء العينين مغلقتين، واستنشاق بعض الهواء النقي.قد تكون لصاقة سكوبولامين أو أحد مضادَّات الهيستامين مفيدة (مثل سيكليزين، أو ديمينهيدرينات، أو ديفينهيدرامين، أو ميكليزين)، وخاصَّة إذا وُضِعت قبلَ السفر.ولكنَّ هذه الأدوية يمكن أن تسبِّب النعاس، وجفاف الفم، والتَّخليط الذهنِي، وحوادث السقوط، وغيرها من المشاكل عند الأشخاص الأكبر سنًا.