العناية بجلد الطرف المتبقي

تؤدِّي الاضطرابات التي تُنقص غزارة جريان الدَّورة الدَّمويَّة إلى الأطراف السُّفليَّة (مثل الداء الشرياني المحيطي أو داء السكَّري) إلى تعريض الأشخاص لخطر البتر وكذلك زيادة خطر حدوث تشقُّق في الجلد والإصابة بعدوى بعد البتر.

تُضعِفُ بعض الاضطرابات (مثل داء السكَّري) وغيرها (مثل الاضطرابات العصبية) من القدرة على الشعور بالألم والأحاسيس الأخرى.حيث يمكن للأشخاص المُصابين بمثل هذه الاضطرابات ألَّا يشعروا بالانزعاج أو بالألم عندما يتخرَّب الجلد أو تحدث إصابةٍ بالعدوى، وبالتالي لا يلاحظون حدوث هذه المشاكل.يجب على هؤلاء الأشخاص نزعَ أطرافهم البديلة عدَّة مراتٍ يوميًّا لفحص الجلد والتَّحرِّي عن وجود احمرارٍ وعلامات أخرى لتفكُّك الجلد أو الإصابة بعدوى.وينبغي على الأشخاص الآخرين التَّحرِّي عن وجود هذه العلامات مرة واحدة يوميًّا على الأقل.

تزداد احتمالية حدوث مشاكل الجلد عندما يكون للطرف المتبقي سمات معيَّنة، بما في ذلك الكثير من الأنسجة في نهاية العظام والجلد المُترهِّل والجلد المحترق والطُّعوم الجِّلديَّة والندبات السَّميكة أو العميقة والنتوءات أو نقاط حادة في نهاية العظم.

تكون المشاكل الجِّلديَّة طفيفة إذا كان التجويف الاصطناعي مناسبًا بشكلٍ مثالي.ولكن، حتى مع التَّركيب الجيِّد، يمكن للتغيُّرات الطبيعيَّة في الأطراف مثل انكماش العضلات والاختلافات اليومية في حجم السَّائِل أن تُغيِّرَ العلاقة بين الطرف المتبقي والتَّجويف وتزيد من خطر حدوث مشاكل.إذا كان الجزء العلوي من التجويف شديد الإحكام، فسوف تتعطل الدورة الدموية وقد يتورَّم الطرف، ممَّا يزيد الضغط على الطرف المتبقي القاصي ويخاطر بحدوث مشاكل في الأنسجة العميقة من الجِّلد.إذا كان التجويف فضفاضًا بشكلٍ كبير، فسوف يُطبَّق ضغطٌ زائدٌ على نهاية الطرف وتتسبَّب البروزات العظميَّة في حدوث مشاكل جلديَّة.