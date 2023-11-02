التدخين والاستعمالات الأخرى للتبغ

يُعد استعمال التبغ من المشاكل الصحية الفردية والعامة.يُؤدِّي استعمال التَّبغ إلى أضرارٍ في جميع أعضاء الجسم تقريبًا،
يُستعمل التبغ بسبب تأثيرات النيكوتين.يُعد النيكوتين من المواد المسببة لإدمان شديد عند استنشاقه إلى الرئتين.يُعد تدخين السجائر، وهو الشكل الأكثر ضررًا لاستخدام التبغ، الشكل الأكثر شيوعًا للاستخدام بين البالغين.تُعد السجائر الإلكترونية الشكل الأكثر شيوعًا لتعاطي التبغ بين المراهقين. وتستخدم نسبة صغيرة من المدخنين السيجار أو الغليون (بما في ذلك الشيشة).يستعمل بعض الأشخاص منتجات التبغ الفموية مثل الأشكال القابلة للمضغ والغمس.
فهُو يزيدُ من خطر نوبات القلب وسرطان الرِّئة والدَّاء الرِّئويّ الانسِداديّ المُزمِن (COPD) واضطرابات أخرى.
النيكوتين هو المادة المسببة للإدمان في التبغ.
قد يُعاني الأشخاص الذين يتوقَّفون عن استخدام النيكوتين من التهيُّج والقَلق والحُزن والتملمُل في أثناء فترة السَّحب.
(انظر أيضًا الإقلاع عن التدخين و الشيشة الإلكترونية).
عند تدخين السجائر، يصل النيكوتين إلى الدماغ بسرعة (في غضون 10 ثوان) ويُسبب الإدمان بصورة كبيرة.بالإضافة إلى النيكوتين، تحتوي السجائر على القطران وأحادي أكسيد الكربون، بالإضافة إلى حوالى 4,000 مكوِّن آخر، العديد منها سامة.تكون هذه المكوِّنات في التبغ مسؤولة عن زيادة كبيرة في خطر المرض والوفاة.
يبقى تدخين السجائر السبب الرئيسي للأمراض التي يمكن الوقاية منها والوفاة في الولايات المتحدة والعالم.سوف يتوفى حوالى 2 من كل 3 أشخاص يُدخِّنُون لفترةٍ طويلةٍ مُبكِّراً بسبب اضطرابٍ ينجُم عن التَّدخين.يتوفى أكثر من نصف مليون أمريكي كل عام بسبب مرض مرتبط بالتبغ، أي أن حالة واحدةً من كل 5 حالات وفاة في الولايات المتحدة مرتبطة بالتدخين.التدخين قاتل لأنَّ الأشخاص الذين يدخنون يستنشقُون المئات من الموادّ التي يُمكن للعديد منها أن يسبب السَّرطان، ومرض القلب، ومرض الرِّئة.وحتى منتجات التبغ عديم الرائحة ليست بدائل آمنة عن التَّدخين لأنَّها تحتوي على ذيفاناتٍ أيضًا.
على الرغم من أن معظم التعرض إلى النيكوتين يأتي من تدخين التَّبغ، قد يتعرض الأطفال للنيكوتين عن طريق الخطأ (بسبب التهام السجائر أو أعقابها التي تُترك في منافض السجائر، أو أحيانًا مضغ علكة أو لصاقات النيكوتين، أو محلول السجائر الإلكترونيَّة).
بالإضافة إلى ذلك، يعد التدخين السبب الأكثر شُيوعًا لحرائق المنازل غير المتعمَّدة في الولايات المتحدة،تُقدِّر الوكالة الاتحاديَّة لإدارة حالات الطوارئ (FEMA) أن نَحو 7،800 حالة حريق مرتبط بالتدخين تحدث في المباني السكنية كل عام، مما يُسبب نحوَ 275 حالة وفاة، و750 حالة إصابة، وخسارة في الممتلكات تبلغ قيمتها 361 مليون دولار.(انظر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ [FEMA]: نزعات وميول التدخين في المباني السكنية [2012-2021].)
انخفض استخدام التبغ في الولايات المتحدة على مدى الخمسين عامًا الماضية.ولكن وبسبب النمو السكاني، بقي العدد المطلق من الأشخاص الذين يدخنون في الولايات المتحدة على حاله تقريبًا عند نحو 46 مليون بالغٍ.يجري تسويق السجائر بشكلٍ كبيرٍ للمراهقين والبالغين أيضًا، ويكون هذا عند نقاط البيع بشكلٍ رئيسيّ.في كل يوم، يدخن حوالي 1,600 شاب دون سن 18 عامًا أول سيجارة، ويبدأ حوالى 200 شاب بالتدخين يوميًا.
النساء الحوامل والأطفال
يؤدي التدخين في أثناء الحمل إلى حرمان الجنين المُتخلِّق من الأكسجين، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة وولادة الخُدَّج وموت الجنين.كما يزيد التدخين في أثناء الحمل من خطر الإصابة بمُتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) أيضًا.التدخين هو أحد أمراض الأطفال: حيث إن 9 من بين كل 10 بالغين يدخنون يبدؤون بالتدخين قبل بلوغهم عمر 18 عامًا، وهُوَ الوقت الرئيسيّ لنمو الدماغ.
أعراض استعمال التبغ
يُؤدِّي التدخين إلى أضرارٍ لجميع أعضاء الجسم تقريبًا،
التأثيرات الفوريَّة
النيكوتين هو منبِّه يُنشِّط مركز المتعة في الدماغ،وعند الحُصول عليه من خلال التَّدخين، يُمكن أن يزيد النيكُوتين من الطاقة والتركيز ويُقلل الشهيَّة.بمجرد أن يصبح الشخص مدمنًا، سيقلل التدخين من أعراض سحب النيكوتين وقد يشعر بالاسترخاء.قد يُعاني الأشخاص غيرُ المعتادين على النيكوتين من الغثيان والتبيُّغ flushing أو كليهما.
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون في مجال زراعة التَّبغ أو تصنيعه ويتعرَّضون إلى كمياتٍ كبيرةٍ من أوراق التَّبغ، قد يمتصّون النيكوتين عبر الجلد ويُصابون بالغثيان والتقيُّؤ والإسهال والتعرُّق والضَّعف،ويُسمَّى هذا المرض داء التَّبغ الأخضَر green tobacco sickness.
بالنسبة إلى الاطفال الذين يتناولون مُنتجات التَّبغ أو علكة النيكُوتين أو يبتلعون سائل السجائر الإلكترونيَّة، يُمكن أن يحدث لهم غثيان وتقيُّؤ وإسهال وتعرُّق وضعف بالإضافة إلى الهياج agitation والتخليط الذهنيّ، ويحدث هذا من مُجرَّد تناوُل سيجارةٍ واحدةٍ أحيانًا.ولكن السميَّة الخطيرة أو القاتلة عند الأطفال ليست شائعة، ويعود هذا جزئياً إلى أنَّ التقيُّؤ يُؤدِّي إلى إفراغ محتويات المعدة.(انظر أيضًا الرابطة الأمريكية لمراكز مكافحة السموم: السجائر الإلكترونية والنيكوتين.)
التأثيرات طويلة الأمَد
تنطوي المشاكل الصحيَّة الرئيسيَّة المرتبطة بالتَّدخين على الآتي:
داء الشرايين التاجيَّة coronary artery disease (نوبات القلب والذبحة الصدرية بشكلٍ رئيسيّ)
كما يزيد التدخين أيضًا من خطر السَّكتة والأنواع الأخرى للسرطان (مثل سرطان المثانة والعُنق والمُستقيم والشَّرج والمريء والكُلَى والكبد والبنكرياس والحلق والمعِدَة)، والالتهاب الرئويّ وحالات أخرى من العدوى التنفسيَّة والرَّبو وهشاشة أو تخلخُل العِظام والتِهاب دواعم الأسنان periodontitis (مرض اللثَّة) وداء القرحة الهضميَّة والسادّ وخلل الوظيفة الانتصابية ومشاكل الخُصوبة.
التَّدخين السلبي
بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يُدخِّنُون ولكنهم يتعرَّضون إلى الدخان من السجائر المحترقة أو الدخان الذي ينفثه شخص يدخن موجود بالجوار (التدخين السلبيّ)، يُمكن أن يُصابوا بالعديد من نفس الاضطرابات التي تُصيبُ الأشخاص الذين يدخنون، لاسيّما مع التعرض المتكرر والمستمر.وأشار رئيس هيئة الصحة العامة للولايات المتحدة(The Surgeon General) إلى أنَّه لا يوجد مستوى آمن للتعرُّض للتدخين السلبي.
بالنسبة إلى الأطفال الذين يتعرَّضون إلى دُخان السجائر، يتغيبُون عن المدرسة لأيام أكثر بسبب المرض، وذلك بالمُقارنة مع الأطفال الذين لا يتعرَّضون إلى الدخان.
التبغ غير المحترق
يُمكن أن تختلِف سُمِّية التبغ غير المحترق من نوعٍ إلى آخر.وتنطوي المخاطر على اضطرابات القلب والأوعية الدموية واضطرابات الفم (مثل السرطانات وتراجع اللثَّة gum recession والتِهاب اللثَّة gingivitis ومرض دواعم الأسنان periodontal disease وعواقبه)، والأورام.
السَّجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية أو أقلام البخار هي أجهزة تتكون من بطارية وخرطوشة تحتوي على مرذاذ atomizer لتسخين محلول، مع النيكوتين غالبًا.لا تُعرَف مخاطر السجائر الإلكترونية على المدى الطويل.
تأثيرات أخرى
يُمكن أن يُؤثِّرُ التَّدخين في فعَّالية أدوية أخرى.وتنجم هذه التأثيرات بشكلٍ كبيرٍ عن القطران في الكبد كمنتج ثانوي للتدخين، وليس بسبب النيكوتين؛ وبالتالي، لا تظهر مُعظَم التأثيرات مع العلاج التعويضيّ بالنيكوتين (NRT).كما يُؤدِّي التدخين إلى جفاف وتغضُّن الجلد وترقُّق الشَّعر وإلى أن تُصبِح الأسنان وأصابع اليد بلونٍ أصفر.يميل الأشخاص الذين يدخنون إلى أن يكون وزن الجسم لديهم أقلّ بحوالي 10 باوند (4.5 كيلوغرامات) بالمُقارنة مع وزن الجسم من دون تدخين، ولكن لا يمتسب الجميع وزنًا عند الإقلاع عن التدخين.كما أنَّ التأثيرات الضارة للتدخين تفوق بكثير مخاطر زيادة الوزن أيضًا.يكلف الموظفون الذين يدخنون أربابَ العمل أكثر من 5000 دولار في المتوسط سنويًا، وذلك بالمقارنة مع الموظفين غير المدخنين، بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والغياب عن العمل لأيامٍ أكثر.يزيد التدخين من خطر البطالة ويجعل من الصعب أكثر العثور على فرصة عمل من جديد.
أعرَاض السَّحب أو الامتناع
قد يُؤدِّي السَّحب أو الامتناع عن النيكوتين إلى العديد من الأَعرَاض المُزعِجة، مثل التَّوق الشَّديد للنيكوتين والتهيُّج والقلق وضعف التركيز والتملمُل والارتِعاش والمزاج المُكتئب واكتساب الوزن والصُّداع والنُّعاس وتوعُّك المعِدة.يكون السحب في أعلى درجات الإزعاج عند الأشخاص الذين أدمنوا على التدخين بشدَّة.تصل أعراض الامتناع عن النيكوتين إلى ذروتها في الأيام الثلاثة الأولى، وتهدأ على مدى 2 إلى 4 أسابيع، ولكن قد تستمر بعض الأعراض، مثل التَّوق الشَّديد لفترة أطول.
تشخيص استعمال التبغ
أسئلة من اختصاصيي الرعاية الصحية
من المستحسن أن يسأل اختصاصيو الرعاية الصحية الجميعَ حول استخدام التبغ.وبالنسبة للكثير من الأشخاص، فإن التدخين هو إدمان يحتاج إلى مُعالَجة طبية.يمكن الحُصول على مُؤشِّرٍ حول شدَّة الاعتماد على التَّدخين والإدمان على النيكوتين عن طريق تقييم كمية التَّدخين عند الشخص (عدد السجائر التي يُدخنها يوميًا [في الوقت الحاضر وفي الماضي])، ومتى يبدأ بالتدخين عند استيقاظه (في غضون 30 دقيقة هو معيار مفيد).كما يمكن أن تساعد الاستجابات أيضًا على توجيه خيار إيقاف الدَّواء الدواء وجرعاته.
يُمكن أن يجري إغفال التسمُّم بالنيكُوتين.فعلى سبيل المثال، قد يقوم الأطفال بابتِلاع السَّجائر أو علكة النيكوتين من دُون أن يُشاهدهم أحد،وحتى عندما يُشاهَدُ الأطفال والتَّبغ في أفواههم، يُمكن أن يكُون من الصَّعب معرفة الكميَّة الحقيقيَّة التي ابتلعُوها.قد لا يقُوم مرضى داء التَّبغ الأخضر بالرَّبط بين الأعراض التي تظهرُ لديهم وتعاملهم مع التَّبغ.
علاج استعمال التبغ
مُعالَجة الأَعرَاض
الإقلاع عن التدخين
من النَّادر أن تكُون هناك حاجة إلى مُعالجة إسعافيَّة باستثناء حالات الأطفال الذين تناولوا مُنتجاتٍ تحتوي على النيكوتين،ويقوم الأطباء أحيانًا بإعطاء الأطفال أقراص الفحم المُفعَّلة عن طريق الفم لامتِصاص أيّ نيكوتين باقٍ في القناة الهضميَّة.بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم هياج شديد، قد يُعطيهم الأطباءُ مُهدِّئات مثل لورازيبام lorazepam.
يُمكن أن يكون من الصعب جدًا التوقف عن التَّدخين، وتكون الانتكاسات شائعةً.يحتاجُ الإقلاع عن التدخين بشكلٍ ناجحٍ إلى الكثير من المحاولات عادةً.تزيد المعالجات القائمة على الأدلة من فُرصَ النَّجاح على المدى الطويل لأكثر من الضعف.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أنّ دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
الجمعية الأمريكية للسرطان: الابتعاد عن التدخين: معلومات حول مخاطر استخدام منتجات التبغ وموارد تثقيفية حول كيفية الإقلاع عن التدخين
الرابطة الأمريكية للرئة: الإقلاع عن التدخين: الأدوات ، والنصائح ، ودعم الأشخاص الذين يدخنون أو أحبائهم للمساعدة على إنهاء الإدمان على التبغ
Cancer.Net: التوقف عن التدخين بعد تشخيص السرطان مصادر تثقيفية للمساعدة على الإقلاع عن التبغ بعد تشخيص السرطان
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: نصائح للمدخنين السابقين: حكاياتٌ من أشخاص يعيشون مع مرضٍ يرتبط بالتدخين ومصادر تثقيفية لمتعاطي التبغ وقادة الرأي لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين
مراكز مكافحة الأمراض الأمراض والوقاية منها: وقاية الشباب من براثن التبغ: صحائف الحقائق، ورسوم بيانية، وغيرها من الموارد التثقيفية للمعلمين، والمدربين، وأولياء الأمور، وغيرهم من المشاركين في مكافحة التدخين وتثقيف الشباب
Smokefree.gov: المصدر التثقيفي الخاص بالمعهد الوطني للسرطان (NCI) للمساعدة على خفض معدَّلات التدخين في الولايات المتحدة، لاسيَّما بين فئات سكانية معيَّنة، من خلال تقديم معلومات عن الإقلاع عن التدخين، وخطة الإقلاع عن التدخين المصمَّمة لاحتياجات كل شخص، والدعم القائم على الرسائل النصية، وتطبيقات "الإقلاع" على الهواتف المحمولة.