التدخين والاستعمالات الأخرى للتبغ

يُعد استعمال التبغ من المشاكل الصحية الفردية والعامة.يُؤدِّي استعمال التَّبغ إلى أضرارٍ في جميع أعضاء الجسم تقريبًا،

يُستعمل التبغ بسبب تأثيرات النيكوتين.يُعد النيكوتين من المواد المسببة لإدمان شديد عند استنشاقه إلى الرئتين.يُعد تدخين السجائر، وهو الشكل الأكثر ضررًا لاستخدام التبغ، الشكل الأكثر شيوعًا للاستخدام بين البالغين.تُعد السجائر الإلكترونية الشكل الأكثر شيوعًا لتعاطي التبغ بين المراهقين. وتستخدم نسبة صغيرة من المدخنين السيجار أو الغليون (بما في ذلك الشيشة).يستعمل بعض الأشخاص منتجات التبغ الفموية مثل الأشكال القابلة للمضغ والغمس.

فهُو يزيدُ من خطر نوبات القلب وسرطان الرِّئة والدَّاء الرِّئويّ الانسِداديّ المُزمِن (COPD) واضطرابات أخرى.

النيكوتين هو المادة المسببة للإدمان في التبغ.

قد يُعاني الأشخاص الذين يتوقَّفون عن استخدام النيكوتين من التهيُّج والقَلق والحُزن والتملمُل في أثناء فترة السَّحب.

(انظر أيضًا الإقلاع عن التدخين و الشيشة الإلكترونية).

عند تدخين السجائر، يصل النيكوتين إلى الدماغ بسرعة (في غضون 10 ثوان) ويُسبب الإدمان بصورة كبيرة.بالإضافة إلى النيكوتين، تحتوي السجائر على القطران وأحادي أكسيد الكربون، بالإضافة إلى حوالى 4,000 مكوِّن آخر، العديد منها سامة.تكون هذه المكوِّنات في التبغ مسؤولة عن زيادة كبيرة في خطر المرض والوفاة.

يبقى تدخين السجائر السبب الرئيسي للأمراض التي يمكن الوقاية منها والوفاة في الولايات المتحدة والعالم.سوف يتوفى حوالى 2 من كل 3 أشخاص يُدخِّنُون لفترةٍ طويلةٍ مُبكِّراً بسبب اضطرابٍ ينجُم عن التَّدخين.يتوفى أكثر من نصف مليون أمريكي كل عام بسبب مرض مرتبط بالتبغ، أي أن حالة واحدةً من كل 5 حالات وفاة في الولايات المتحدة مرتبطة بالتدخين.التدخين قاتل لأنَّ الأشخاص الذين يدخنون يستنشقُون المئات من الموادّ التي يُمكن للعديد منها أن يسبب السَّرطان، ومرض القلب، ومرض الرِّئة.وحتى منتجات التبغ عديم الرائحة ليست بدائل آمنة عن التَّدخين لأنَّها تحتوي على ذيفاناتٍ أيضًا.

على الرغم من أن معظم التعرض إلى النيكوتين يأتي من تدخين التَّبغ، قد يتعرض الأطفال للنيكوتين عن طريق الخطأ (بسبب التهام السجائر أو أعقابها التي تُترك في منافض السجائر، أو أحيانًا مضغ علكة أو لصاقات النيكوتين، أو محلول السجائر الإلكترونيَّة).

بالإضافة إلى ذلك، يعد التدخين السبب الأكثر شُيوعًا لحرائق المنازل غير المتعمَّدة في الولايات المتحدة،تُقدِّر الوكالة الاتحاديَّة لإدارة حالات الطوارئ (FEMA) أن نَحو 7،800 حالة حريق مرتبط بالتدخين تحدث في المباني السكنية كل عام، مما يُسبب نحوَ 275 حالة وفاة، و750 حالة إصابة، وخسارة في الممتلكات تبلغ قيمتها 361 مليون دولار.(انظر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ [FEMA]: نزعات وميول التدخين في المباني السكنية [2012-2021].)

انخفض استخدام التبغ في الولايات المتحدة على مدى الخمسين عامًا الماضية.ولكن وبسبب النمو السكاني، بقي العدد المطلق من الأشخاص الذين يدخنون في الولايات المتحدة على حاله تقريبًا عند نحو 46 مليون بالغٍ.يجري تسويق السجائر بشكلٍ كبيرٍ للمراهقين والبالغين أيضًا، ويكون هذا عند نقاط البيع بشكلٍ رئيسيّ.في كل يوم، يدخن حوالي 1,600 شاب دون سن 18 عامًا أول سيجارة، ويبدأ حوالى 200 شاب بالتدخين يوميًا.

النساء الحوامل والأطفال يؤدي التدخين في أثناء الحمل إلى حرمان الجنين المُتخلِّق من الأكسجين، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة وولادة الخُدَّج وموت الجنين.كما يزيد التدخين في أثناء الحمل من خطر الإصابة بمُتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) أيضًا.التدخين هو أحد أمراض الأطفال: حيث إن 9 من بين كل 10 بالغين يدخنون يبدؤون بالتدخين قبل بلوغهم عمر 18 عامًا، وهُوَ الوقت الرئيسيّ لنمو الدماغ.

تشخيص استعمال التبغ أسئلة من اختصاصيي الرعاية الصحية من المستحسن أن يسأل اختصاصيو الرعاية الصحية الجميعَ حول استخدام التبغ.وبالنسبة للكثير من الأشخاص، فإن التدخين هو إدمان يحتاج إلى مُعالَجة طبية.يمكن الحُصول على مُؤشِّرٍ حول شدَّة الاعتماد على التَّدخين والإدمان على النيكوتين عن طريق تقييم كمية التَّدخين عند الشخص (عدد السجائر التي يُدخنها يوميًا [في الوقت الحاضر وفي الماضي])، ومتى يبدأ بالتدخين عند استيقاظه (في غضون 30 دقيقة هو معيار مفيد).كما يمكن أن تساعد الاستجابات أيضًا على توجيه خيار إيقاف الدَّواء الدواء وجرعاته. يُمكن أن يجري إغفال التسمُّم بالنيكُوتين.فعلى سبيل المثال، قد يقوم الأطفال بابتِلاع السَّجائر أو علكة النيكوتين من دُون أن يُشاهدهم أحد،وحتى عندما يُشاهَدُ الأطفال والتَّبغ في أفواههم، يُمكن أن يكُون من الصَّعب معرفة الكميَّة الحقيقيَّة التي ابتلعُوها.قد لا يقُوم مرضى داء التَّبغ الأخضر بالرَّبط بين الأعراض التي تظهرُ لديهم وتعاملهم مع التَّبغ.