تحدث متلازمات الأباعد الورمية (المصاحبة للسرطان - انظر أيضًا لمحة عامة عن السرطان) عندما يتسبب السرطان في ظهور أعراض غير عادية بسبب المواد التي تجول في المجرى الدموي.يمكن لهذه المواد أن تكون هرمونات ينتجها الورم أو أجسام مضادة ينتجها الجهاز المناعي.ويمكن أن تؤثِّر في وظائف الأنسجة والأعضاء المختلفة وتسبب أعراضًا في مواقع بعيدة عن الورم.قد تؤثر متلازمات الأباعد الورمية في العديد من الأعضاء وأجهزة الجسم المختلفة، بما في ذلك الجهاز العصبي، وجهاز الغدد الصم (الهرموني)، مما يسبب مشاكل مثل تغيرات الجهاز العصبي، أو انخفاض مستوى السكر في الدم، أو الإسهال، أو ارتفاع ضغط الدم.

يكون حوالى 20٪ من المصابين بالسرطان عرضة لمتلازمة الأباعد الورمية.ونورد فيما يلي أنواع السرطان الأكثر شيوعًا والمرتبطة بمتلازمة الأباعد الورمية:

غالبًا ما ينطوي تشخيصُ متلازمة الأباعد الورمية على اختبارات للمادة الجائلة في مجرى الدَّم والتي تُسبِّبُ متلازمة الأباعد الورمية.ينطوي علاجُ مُتلازمة الأباعد الورمية في البداية على علاج الأَعرَاض.وفي نهاية المطاف، تُعدُّ معالجة السرطان الكامن هي أفضل طريقة للسيطرة على متلازمة الأباعد الورمية.

متلازمات الأباعد الورمية العامة غالباً ما يعاني الأشخاص المصابون بالسرطان من الحمى والتعرق الليلي وفقدان الشهية وفقدان الوزن.تكون المتلازمات التالية أقل شيوعًا.

متلازمات السَّبيل الهضميّ قد ينجم الإسهال المائي عن مواد تُفرزها بعض أنواع السرطانات.يمكن لبعض الأورام التي تصيب الأمعاء أن تطرح كميات كبيرة من البروتين في البراز، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات البروتين في مجرى الدم.

متلازمات الغدد الصماء قد تُفرز الكارسينومة صغيرة الخلايا في الرئة مادة تحفز الغدة الكظرية على إنتاج مستويات متزايدة من هورمون الكورتيزول، وهو ما قد يسبب الضعف، وزيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم (متلازمة كوشينغ).قد تُفرز الكارسينوما الخلوية الصغيرة في الرئة أيضًا هرمون الفاسوبريسين، مما يؤدي إلى احتباس الماء وانخفاض مستويات الصوديوم، والضعف، والتشوش الذهني، والاختلاجات عند بعض الأشخاص. قد يحدث ارتفاع شديد في مستويات الكالسيوم في الدم لدى الأشخاص المصابين بأورام صلبة أو بابيضاض الدم (متلازمة فرط كالسيوم الدم hypercalcemic syndrome).يمكن أن تحدث متلازمة فرط كالسيوم الدم عندما يفرز السرطان في الدم مادة شبيهة بالهرمون (تشبه هرمون مجاورات الدرق) تسبب تحرير الكالسيوم من العظام.قد يحدث ارتفاع مستوى الكالسيوم أيضًا إذا اجتاح السرطان العظم بشكل مباشر، مما يؤدي إلى تحرير الكالسيوم في المجرى الدموي.ونتيجة لارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، يصاب الشخص بالفشل الكلوي والتشوش الذهني، وهو ما قد يتطور إلى غيبوبة أو يسبب الوفاة إذا لم يتم تشخيصه ومعالجته على الفور. يمكن للإفراز المفرط لهرمونات أخرى، بسبب الأورام السرطاوية في البنكرياس ، أن يسبب متلازمة سرطاوية – احمرار وجه، وأزيز، وإسهال، ومشاكل في صمامات القلب.

المتلازمات العصبية اعتلال الأعصاب المتعدد polyneuropathy هو اختلال وظيفي في الأعصاب الطرفية (الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي)، يؤدي إلى ضعف وفقدان الإحساس، وتراجع المنعكسات.الاعتلال العصبي الحسي تحت الحاد subacute sensory neuropathy هو شكل نادر من اعتلال الأعصاب يحدث في بعض الأحيان قبل تشخيص السرطان.ويسبب فقدان الإحساس وعدم التناسق والضعف.متلازمة غيلان-باريه Guillain-Barré syndrome هي نوع آخر من الخلل الوظيفي في الأعصاب الذي يسبب فقدانًا عامًا لقوة العضلات.تكون هذه المتلازمة أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بلمفومة هودجكين Hodgkin lymphoma. نادرًا ما يحدث التنكس المخيخي تحت الحاد عند المُصابات بسرطان الثدي وسرطان المبيض، والمرضى المصابين بالكارسينوما صغيرة الخلايا في الرئة أو غيرها من الأورام الصلبة.قد يحدث هذا الاضطراب بسبب مرض مناعة ذاتية (عندما تهاجم الأجسام المضادة الأنسجة الخاصة بالجسم) يؤدي إلى تدمير المخيخ.وتشمل الأعراض عدم الثبات في المشي، وعدم تناسق حركة الذراعين والساقين، وصعوبة الكلام، والدوخة، والرؤية المزدوجة.قد تظهر الأعراض قبل اكتشاف السرطان. قد تحدث حركات العين اللاإرادية (opsoclonus) والتقلصات السريعة للذراعين والساقين (الرمع العضلي) عند بعض الأطفال المصابين بالورم الأرومي العصبي neuroblastoma. يحدث الاعتلال العصبي تحت الحاد عند بعض الأشخاص المصابين باللمفوما اللاهودجكينية non-Hodgkin lymphoma.تتأثر الخلايا العصبية للحبل الشوكي، وتضعف الذراعين والساقين. قد تظهر أعراض غير طبيعية متنوعة بسبب الأجسام المضادة الموجهة ضد الورم والتي تؤثر أيضًا في أنسجة المخ لإحداث تغيير في الوظيفة الذهنية، وتشوش، وتغير في الرؤية، وضعف في العضلات. تحدث متلازمة إيتون-لامبرت عند بعض الأشخاص المصابين بكارسينوما خلوية صغيرة في الرئة.تتسم هذه المتلازمة بضعف شديد في العضلات ناجم عن عدم التنبيه الكافي لها بواسطة الأعصاب. يُعد اعتلال النخاع الناخر تحت الحاد من المتلازمات النادرة التي تؤدي إلى فقدان الخلايا العصبية في الحبل الشوكي بشكل سريع ومن ثم الشلل.

المتلازمات الجلدية تُعد الحكة من بين الأعراض الجلدية الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بالسرطان.كما يكون تورد الوجه شائعًا أيضًا.