تشخيص السرطان

بعد تشخيص الإصابة بالسرطان، تساعد اختبارات تحديد المرحلة staging tests على تحديد مدى انتشار السرطان، وذلك من حيث موقعه، وحجمه، ونموه ضمن بنى تشريحية مجاورة، وانتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم.قد يشعر المرضى المصابون بالسرطان بالقلق وانعدام الصبر في أثناء إجراء اختبارات تحديد المرحلة، ويرغبون بالبدء بالعلاج فورًا.ومع ذلك، يسمح تحديد المرحلة للأطباء باختيار العلاج الأنسب، والمساعدة في التنبؤ بسير المرض.

قد يتطلب تحديد المرحلة إجراء فحوص تصوير شعاعي، مثل التصوير بالأشعة السينية، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو تصوير العظام بالمواد المشعة، أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET).يعتمد اختيار اختبار/اختبارات تحديد المرحلة على نوع السرطان.تُستخدم الأشعة المقطعية للكشف عن السرطان في أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الدماغ، والرئتين، وأجزاء من البطن، بما في ذلك الغدد الكظرية، والعقد اللمفية، والكبد، والطحال.يكتسب التصوير بالرنين المغناطيسي أهمية خاصة في الكشف عن سرطانات الدماغ، والعظام، والحبل الشوكي.

غالباً ما تستدعي الحاجة إجراء خزعات لتأكيد وجود الورم وتحديد مرحلته، وقد يُجرى ذلك بالتزامن مع العلاج الجراحي الأولي للسرطان.على سبيل المثال، قد يقوم الجراح في أثناء عملية بضع البطن laparotomy المُجراة بهدف استئصال سرطان القولون، بإزالة العقد اللمفية المجاورة للتحقق من انتشار السرطان.في أثناء جراحة سرطان الثدي، يقوم الجراح بأخذ خزعات أو استئصال إحدى العقد اللمفية الموجودة في الإبط (العقد اللمفية الأولى التي يُرجح انتشار السرطان فيها، وتسمى أيضًا العقدة اللمفية الخافرة sentinel lymph node) لتحديد ما إذا كان سرطان الثدي قد انتشر هناك.تساعد أدلة الانتشار الطبيب، بالإضافة إلى سِمات الورم الأولي، على تحديد مدى الحاجة إلى المزيد من العلاجات أم لا.

عندما يستند تحديد المرحلة فقط على نتائج الخزعة الأولية، والفحص السريري، والتصوير الشعاعي، فيشار إلى المرحلة على أنها "مرحلة سريرية".أما إذا استند الطبيب إلى نتائج إجراء جراحي أو خزعات إضافية، فيُشار إلى المرحلة على أنها "مرحلة مرضية" أو "جراحية".قد تختلف المرحلة السريرية للورم عن المرحلة المرضية (أو الجراحية).

بالإضافة إلى اختبارات التصوير، غالبًا ما يقوم الأطباء بإجراء اختبارات دموية لمعرفة ما إذا بدأ السرطان بالتأثير في الكبد أو العظام أو الكليتين.