مبادئُ مُعالَجَة السرطان

تُعدُّ مُعالَجَةُ السرطان أحد أكثر الجوانب تعقيدًا في الرعاية الطبيَّة.وتنطوي المعالجةُ على تضافر جهود الكثير من الأطبَّاء (مثل، أطباء الرعاية الأولية وأطباء أمراض النساء أو غيرهم من المتخصصين وأطباء الأورام وأطباء الأورام والأشعّة والجرَّاحين واختصاصيّي الأمراض) وعدد من مُقدِّمي الرعاية الصحية (مثل، الممرضات والمُعالجين بالأشعَّة والمختصِّين بالعلاج الفيزيائي والاختصاصيين الاجتماعيين والصيادلة).

تراعي خططُ المُعالَجة نوعَ السَّرَطان، بما في ذلك موقعه والمرحلة (مدى ضخامة وانتشار السرطان)، وخصائصه الجينية، بالإضافة إلى الخصائص النوعية للشخص المعالج.

كما تأخذ قراراتُ العلاج في الاعتبار عواملَ أخرى، بما في ذلك

احتمال الشفاء أو إطالة الحياة عندما يكون الشفاء غير ممكن

يتفاوت تأثيرُ الحمل في الربو.

الآثار الجانبية للعلاج

رغبات الشخص

يأمل الأشخاصُ، الذين يخضعون لعلاج السرطان، في الحصول على أفضل النتائج وأطول فترة من البقاء على قيد الحياة بأعلى مستويات الجودة؛إلَّا أنَّه ينبغي أن يُدرك الأشخاص المخاطرَ التي تنطوي عليها المعالجة.يجب أن يناقشوا رغباتهم المُتعلِّقة بالرعاية الطبية مع أطبائهم، كما يجب أن يشاركوا في القرارات المتعلّقة بالمعالجة (وأن يكتبوا توجيهاتهم المسبقة).

عندما يُوضَع تشخيصُ السرطان لأول مرة، تكون الأهدافُ الرئيسية للمعالجة هي التَّخلُّص تمامًا من السرطان إن أمكن (من خلال مُعالَجَة مفردة أو من خلال الجمع بين الجراحة والمُعالجة الشعاعيَّة والمُعالجة الكِيميائيَّة، والمعالجات الأخرى للسرطان أحيانًا).تهدف المُعالجة أحيانًا إلى القضاء على الخلايا السرطانية في أماكن أخرى من الجسم، حت~ى عندما لا توجد أيَّة علامة على تلك الخلايا.

وحتى عندما يكون العلاج مستحيلًا، يمكن في كثير من الأحيان تخفيف الأعراض الناجمة عن السرطان بالمعالجة التي تُحسِّن نوعية الحياة (العلاج المُلطِّف)؛فمثلًا، إذا تعذَّر استئصال الورم جِراحيًا، فإنَّ تطبيق الإشعاع على الورم قد يؤدي إلى انكماشه، ممَّا يُخفِّفُ شدَّة الألم والأَعرَاض مؤقتاً في المنطقة المحاذية للورم (الأَعرَاض الموضعيَّة).

ونظرًا لأنَّ المُعالجَات معقدة، فقد جرى تطوير أساليب محددة للرعاية تسمى بروتوكولات المعالجة، وذلك لضمان حصول الأشخاص على الرعاية الأكثر أمانًا وفعالية.تضمن بروتوكولات المعالجة حصولَ الأشخاص على أسلوبٍ معياريٍّ مُستمَدٍّ من التجارب العلمية الدقيقة.ويتمُّ تطوير البروتوكولات وتنقيحها من خلال التجارب السريرية.تُتيح التجارب السريرية للأطباء مقارنة توليفات الأدوية الجديدة والمعالجات مع المُعالجَات المعياريَّة لتحديد ما إذا كانت المُعالجَات الجديدة أكثر فعالية.وفي كثيرٍ من الأحيان، يُعطى المصابين بالسرطان فرصة المشاركة في مثل هذه التجربة، ولكن ليس كلُّ المصابين بالسرطان مؤهَّلين لهذه المشاركة في تجربة سريرية.