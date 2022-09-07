الوقَاية من السرطان

تُعد عواملُ نمط الحياة هي عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن الحد منها.تنطوي العَوامِل الرئيسية على التعرُّض إلى التبغ، واستهلاك الكحول، والبدانة، وحالات العدوى التي يمكن الوقاية منها أو تجنبها (التهاب الكبد Bو ،التهاب الكبد C، وفيروسات الورم الحليمي البشريّ)).قد يكون بالإمكان الحدُّ من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان من خلال النظام الغذائي ، وغير ذلك من التغييرات في نمط الحياة.ولكن، تختلف إمكانيَّة الحدِّ من المخاطر باختلاف نوع السرطان.

كما يؤدي إجراء تغييرات في نمط الطعام إلى الحدِّ من خطر الإصابة بأنواعٍ كثيرة من السرطان؛

حيث يمكن لتقليل تناول الكحول أن يَحُدَّ من مخاطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة والكبد والمريء.

يبدو أنّ الحد من تناول الدهون في النظام الغذائي يُقلِّل من خطر الإصابة بسرطانات الثدي والقولون.

قد يُقلِّل الحدِّ من مدخول اللحوم المُصنَّعة وزيادة مدخول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

كما قد تزيد طريقةُ طهي اللحوم من خطر الإصابة بالسرطان.يُؤدِّي شواء اللحوم أو قليها إلى إنتاج مواد كيميائيَّة مُعيَّنة مرتبطة بسرطان القولون.يُؤدِّي استخدامُ طرق الطهي الأخرى إلى التقليلِ من تشكُّل هذه المواد الكيميائية، وقد يُقلِّل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

يرتبط استعمالُ التبغ مباشرة بحدوث ثلث حالات السرطان.يمكن أن يؤدّي تجنُّبُ التدخين وتجنُّب التعرُّض لدخان التبغ إلى الحدِّ بشكلٍ كبير من خطر الإصابة بسرطانات الرئة، والكلى، والمثانة، والرأس والعنق، وعدة أنواع أخرى من السرطان.الأشخاص الذين الإقلاع عن التدخين يمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان ، وتقل المخاطر مع مرور الوقت.ويؤدي تجنب استعمال التبغ غير المحروق (الذي يتمُّ نشقه أو مضغه) إلى الحدِّ من خطر الإصابة بسرطان الفم واللسان.يُعدُّ المدخِّنون الحاليون أو الأشخاص الذين سبق لهم التدخين خلال السنوات الـ 15 الماضية مرشحين لاختبارات التحري عن سرطان الرئة.

ترفع زيادة الوزن أو السمنة من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان بطانة الرحم وسرطان المريء وسرطان الكلى وسرطان البنكرياس.يجب على الأشخاص محاولة الحفاظ على وزن صحي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة.قد يُقلل النشاطُ البدني بحد ذاته من خطر الإصابة بسرطانات الثدي، وبطانة الرحم، والبروستات.