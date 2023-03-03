فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)

تَقيِيم الطَّبيب للأعراض

اختبارات التنفُّس

زراعة السائل المعوي

اختبارات التصوير

يضعُ الأطباء تَّشخيص فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة استنادًا إلى الأَعرَاض النموذجية، خصوصًا عند الأشخاص الذين خضعوا إلى أنواع معيَّنة من الجراحة أو لديهم اضطرابات أخرى؛

قد يأخذ الأطباء عَيِّنَة من السائل بواسطة أنبوبٍ مرنٍ يُدخَلُ إلى المعى الدَّقيق في إجراءٍ يُسمَّى التَّنظير الدَّاخلي.يقوم الأطباء باستنبات السائل لتحديد نوع وكمية البكتيريا الموجودة.

أو قد يُجري الأطباءُ اختبار تنفس.يجري إنتاج الهيدروجين والميثان عندما تفكك البكتيريا الموجودة في الأمعاء أنواعًا مُعيَّنة من السكريات.يُجري الأطباء اختبار التنفُّس للمساعدة على تحديد كمية الهيدروجين أو الميثان التي يزفرها الشخص من خلال التنفُّس.بعد شرب سائل يحتوي على سكر معين (الغلُوكُوز أو اللاكتولوز) ممزوجًا بالماء، يقوم الشخص بالزفير ضمن كيس تجميع على مدى 4 ساعات وبفاصل ساعة واحدة بين كل مرة ومرة.ثم يجرِي تحليل الأكياس.وإذا حدثت زيادةٌ ملحوظة في كميَّة الهيدروجين أو الميثان في النَّفَس بعد استهلاك أي من السائلين، يكون الشخص مصابًا بفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

في بعض الأحيان يكون لدى المرض شذوذات في البنى الداخليَّة تجعلهم عرضةً لحدوث فرط نمو جرثومي،وللتعرف إلى هذه الشذوذات، يأخذ الأطباء صورًا بالأشعَّة السينيَّة للمعدة والمعى الدَّقيق بعد أن يشربالشخص سائلًا يظهر على الأشعة السينية (تسمى سلسلة الأشعة السينية للجهاز الهضمي العُلوي).