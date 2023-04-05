دوالي مريئيَّة

استبدال الدَّم المفقود بالسَّوائل الوريديَّة (عن طريق الوريد) ومن خلال نقل الدم في بعض الأحيان

استعمال علاجات إيقاف النَّزف

أوكتريوتيد وريدي

وصف المضادَّات الحيوية في بعض الأحيان

التَّحويلة البابيَّة المجموعيَّة

يحتاج الأشخاصُ الذين يعانون من نزف الدوالي عادةً إلى تسريب السوائل عن طريق الوريد لتعويض فقدان الدَّم.إذا فقد المولود الكثير من الدَّم، فقد يحتاج إلى نقل الدَّم.

قد يقوم الأطباء بجراحةٍ لوقف النَّزففي معظم الأحيان، يقوم الأطباء بتطبيق أربطة حول الدوالي لإغلاقها (إجراء يُسمَّى الربط بالمنظار الداخلي).وفي بعض الأحيان يقومون بحقن الدوالي بمواد تغلقها (إجراء يسمى العلاج بالتصليب بالحقن).وفي الوقت نفسه، قد يعطي الأطباء دواء أوكتريوتيد أو فازوبريسين عن طريق الوريد للمساعدة على إيقاف النَّزف.

إذا استمرَّ النَّزف رغم هذه المُعالجَات ، قد يقوم الأطباء بإجراء يُسمَّى التحويلة البابيَّة المجموعيَّة.يؤدي هذا الإجراء إلى ربط الوريد البابي أو أحد فروعه بالوريد في الدورة الدموية العامة ، وإعادة توجيه معظم الدَّم الذي يذهب إلى الكبد عادةً بحيث يتجاوز الكبد.يُساعد هذا الإجراء الجانبي (التحويلة) على خفض الضغط في الوريد البابي بحيث يكون من السهل السيطرة على النَّزف.توجد أنواع مختلفة من إجراءات التحويلة البوَّابيَّة المجموعيَّة.وحتَّى يُجري الأطباء أحد هذه الأنواع والذي يُسمَّى التَّحويلة البابيَّة المجموعيَّة داخل الكبد عبر الوداجي عليهم استعمال الأشعَّة السينيَّة للتوجيه مع إدخال قثطارٍ مُزوَّدٍ بإبرةٍ في الوريد في العنق وتمريره إلى الأوردة في الكبد.يجري استعمال القثطار لتشكيل قناةٍ (تحويلة) تصل الوريد البابي (أو أحد فروعه) مع أحد الأوردة الكبديَّة مباشرةً.وفي حالاتٍ أقلُّ شيوعًا، يَجرِي تشكيل تحويلة بابيَّة مجموعية جراحيًّا.

إذا كانت حياة الشخص معرضة لخطرٍ فوريٍّ بسبب النزف الشديد في أثناء انتظار إجراء التحويلة، قد يضع الأطباء أنبوبًا مزودًا ببالونات في أسفل مريء الشخص.ويقومون بنفخ البالونات للضغط على الدوالي التي تضبط النَّزف.هذا الأنبوب هو إجراء مؤقت فقط.يمكن استخدام الدعامات المريئية المعدنية القابلة للتمدد لضغط الدوالي والسيطرة على النزف.

يواجه الأشخاص الذين لديهم تشمع كبد ونزف زيادةً في خطر العدوى البكتيرية وقد توصف لهم مضادات حيوية.

وحتى بعد نجاح المعالجة ، يمكن أن يحدث نزفٌ من دوالي المريء من جديد ، خُصوصًا إذا بقي داء الكبد عند الشخص نشيطًا.قد يُعطي الأطباءُ أدويةً مثل حاصرات بيتا للمساعدة على ضبط ارتفاع ضغط الدَّم البابي ، ولكن قد يحتاج الأشخاص الذين يستمرُّون في معاناتهم من مشاكل زراعة الكبد.