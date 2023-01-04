الأَسبَاب الأكثر شيوعًا للحِكَّة الشرجية هي:

مجهولة (غالبًا)

مرتبطة بالنظافة

لا يُحدِّدُ الأطباء اضطرابًا معيَّنًا كسببٍ لحكة الشرج في أغلب الأحيان، وتزول الحِكَّة من تلقاء نفسها بعد فترةٍ من الزمن.وتكون الكثير من حالات الحِكَّة الشرجيَّة الأخرى ناجمةً عن قضايا النَّظافة.ويقتصر حدوث الحِكَّة الشرجيَّة نتيجة الإصابة باضطرابٍ معيَّن (انظر الجدول أسباب وسمات الحكة الشرجية)على حالاتٍ قليلةٍ جدًّا مثل العدوى بالديدان الدَّبوسيَّة أو بالفطريَّات.ولأسبابٍ خاصَّة، تقتصر الأَسبَاب النادرة التي تُعدُّ خطيرة على الدَّاء المِعوي الالتهابي وسرطان الجلد المحيط بالشرج.

قد يؤدي الإفراط في النظافة إلى حدوث الحِكَّة الشرجيَّة.مثل، يؤدي التنظيف غير الكافي إلى بقاء بقايا البراز والعرق المُهيِّجان على جلد الشرج.وفي حالةٍ أكثر شيوعًا، قد يؤدي التنظيف المفرط في القوة باستعمال مناديل صحيَّة وصابون قاسي إلى تجفيف أو تهييج الجلد أو التَّسبُّب بحدوث ردَّة فعل تحسُّسيَّة في بعض الأحيان.قد يؤدي وجود البواسير إلى جعل تنظيف الأشخاص لأنفسهم بعد التَّبرُّز صعبًا.تؤدي بعض البواسير إلى خروج مخاط أو إلى حدوث تسرُّب، ويمكن أن تتسبَّبَ الحالتان بحدوث الحِكَّة.

وقد يُعاني صغار الأطفال وكبار السن من مشاكل في السيطرة على البول (يُسمى سلس البول) أو البراز (يُسمى سلس البراز عند الأطفال و سلسل البراز عند البالغين).قد تُسبِّبُ هذه الاضطرابات تهيُّجًا يؤدي إلى حالات عدوى في الجلد وحِكَّة شرجيَّة.

وبمجرَّد أن تبدأ الحكَّة الشرجيَّة فقد تبدأ دورة من الحِكَّة -الخرمشة - الحِكَّة، حيث تؤدي الخرمشة إلى زيادة الحِكَّة.ويقوم الأشخاص في كثيرٍ من الأحيان بخرمشة وحكِّ المنطقة الحاكَّة بشدَّة بحيث يكشطون الجلد.يُصبح مكان الكشط مُتهيِّجًا في بعض الأحيان، ممَّا يسبِّب حِكَّة أكثر.كما قد يُعاني الأشخاص من تحسُّسٍ من المراهم أو العلاجات الأخرى التي يستعملونها في تدبير الحِكَّة في بعض الأحيان.