تشنُّجُ المريء Esophageal Spasm

تشنُّجُ المريء هو اضطراب في الموجات النظمية للتقلُّصات العضلية (التمعُّج) في المريء.

وسببُ هذا الاضطراب غيرُ معروف.

تشتمل الأَعرَاضُ على ألم في الصدر وصعوبة في البلع.

ويستند التَّشخيصُ إلى نتائج التصوير بالأشعَّة السِّينية بعدَ بلع الباريُوم وقياس الضغط في المريء.

ويشتمل العلاجُ على حاصرات قنوات الكالسيوم، أو حقن توكسين البوتولينوم (ذيفان الوشيقيَّة)، أو الجراحة أحيانًا.

المَريء هو أنبوبٌ أجوف يصل ما بين الحلق (البلعوم) والمعدة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن المريء).

في التشنج المريئي، تُستبدَل التقلُّصات الدافعة الطبيعيَّة التي تحرِّك الطعام من خلال المريء - بشكل دوري - بتقلُّصات غير دافعة أو تقلُّصات عضليَّة مفرطة لا تحرِّك الطعام من خلال المريء.

كيف يعمل المَريء

ولا يزال السببُ الدقيق لتشنُّج المريء غيرَ معروف، ولكن يُشتَبه في أنه عيبٌ عصبي.

أعراض التشنُّج المريئي ولكن، لا يُسبِّبُ التشنج المريئي أيَّة أعراض في بعض الأحيان. وعندما يُسبب أعراضًا، فيشعَر الشخص بالتشنُّجات العضلية في جميع أنحاء المريء عادة كألم في الصدر تحت عظمة القصّ، يتزامن مع صعوبة في البلع (عسر البلع) للسوائل (وخاصَّة تلك التي تكون ساخنة أو باردة جدًّا) والمواد الصُّلبة. وقد يسبِّب تشنُّجُ المريء ألمًا شَديدًا أيضًا من دون صعوبة في البلع.وقد يُصاحِب هذا الألم، الذي غالبًا ما يُوصَف بأنَّه ألم ضاغط تحت عظمة القص، التمرين أو المجهود، ممَّا يجعل من الصعب على الطبيب أن يميِّزه عن الذبحة (ألم في الصدر ناجم عن داء القلب).

تشخيص الَّتشنُّج المريئي اختبارات لاستبعاد الذبحة الصدرية

صور الأشعَّة السِّينية بعدَ بلع الباريُوم

قياس الضغوط بما أن الألم الصدري الناجم عن تشنج المريء يشبه ألم الصدر الناجم عن الذبحة الصدريَّة، وهي عرض مرتبط بالقلب، يقوم الأطباء بإجراء اختبارات لاستبعاد الذبحة الصدرية.قد تشتمل الاختبارات على تخطيط كهربية القلب (ECG)، واختبار تمرين الإجهاد، أو اختبارات أخرى. يطلب الأطباء صورًا بالأشعَّة السِّينية بعدَ بلع الباريُوم.في هذا الاختبار، يَجرِي إعطاءُ الأشخاص الباريوم في سائل قبل التقاط الصور بالأشعَّة السِّينية؛يرسم الباريوم حدودَ المريء، ممَّا يجعل من السهل رؤية المظاهر غير الطبيعيَّة.قد يُظهر هذا الاختبارُ أن الباريوم لا يتحرَّك بشكل طبيعي نحوَ أسفل المريء، وأن بعضَّ تقلُّصات جدار المريء غير متناسقة ولا تدفع الباريوم. وتوفِّر قياساتُ الضغوط من خلال قياس الضغط المريئي (وهو اختبار يُوضَع فيه أنبوبٌ في المريء لقياس ضغط التقلُّصات) التحليل الأكثر حساسية وتفصيلاً للتشنُّجات.