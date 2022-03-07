الفَتق الحِجَابِيّ (فَتقُ الفُرجَةِ الحِجَابِيَّة) Hiatus Hernia

الفَتق الحِجَابِيّ hiatus hernia هو تَبارزٌ غير طبيعي لجزء من المعدة من خلال الحِجاب الحاجز.

وسببُ هذا الاضطراب غيرُ معروف عادة، ولكنَّ العمر والسمنة والتدخين هي من العَوامِل الشَّائعة.

لا يكون لدى بعض الأشخاص أعراضٌ أو تكون الأعراض بسيطة مثل الارتجاع وعسر الهضم، في حين أنَّ البعضَ الآخر يكون لديهم أعراض أكثر شدَّة مثل ألم الصدر والنفخة والتجشُّؤ وصعوبة البلع.

ويستند التَّشخيصُ إلى نتائج التصوير بالأشعَّة السِّينية بعد بلع الباريُوم، أو التنظير العلوي في بعض الأحيان.

ويهدف العلاجُ إلى تخفيف الأَعرَاض، عن طريق استخدام الأدوية أحيَانًا، ونادرًا ما يكون ذلك عن طريق الجراحة.

المريء هو أنبوبٌ أجوف يصل بين الحلق (البلعوم) والمعدة.

ويُسمَّى التبارز (الفتق) لأي بنية في البطن من خلال الحجاب الحاجز (الصفيحة العضلية التي تفصل تجويفَ الصدر عن البطن) فتقَ الحجاب الحاجز.وللحجاب الحاجز فتحة يمرّ من خلالها المريء عادة، وتُدعَى الفرجَة hiatus.ويُسمَّى فتق الحجاب الحاجز الذي يحدث من خلال هذا الفتحة الفتق الحجابي.

ويعدُّ سبب الفتق الحجابي غيرَ معروف عادة، ولكن قد يكون ناجمًا عن تمدُّد الأشرطة النسيجيَّة التي تربط بين المَريء والحجاب الحاجز عندَ الفرجة.وتكون هذه الحالةُ أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة، أو الذين يعانون من زيادة الوزن (وخاصَّة النساء)، أو الذين يدخِّنون.وقد تنجم الأنواعُ الأخرى من فتق الحجاب الحاجز عن خلل ولادي ( انظر الفَتق الحِجابِيّ) أو عن إصابة.

أنواعُ الفتق الحجابي هناك نوعان رئيسيَّان من الفتق الحجابي. الفتق الحجابي الانزلاقي Sliding hiatus hernia (الأكثر شيوعًا)

الفتق الحجابي المجاور للمريء Paraesophageal hiatus hernia في الفتق الحجابي الانزلاقي، يتبارز الاتصالُ بين المَريء والمعدة، وكذلك جزء من المعدة نفسها (وكل ذلك يكون تحت الحجاب الحاجز عادة)، فوق الحجاب.ويوجد الفتقُ الحجابي الانزلاقي في أكثر من 40٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة، ويزداد في الأعمار فوق 60 سنة. أمَّا في الفتق الحجابي المجاور للمريء فيكون الاتصالُ بين المَريء والمعدة في مكانه الطبيعي تحت الحجاب الحاجز، ولكن يُدفَع جزءٌ من المعدة فوقَ الحجاب ويتوضَّع بجانب المريء. الفَتق الحِجَابِيّ الانزلاقي نموذج ثلاثيّ الأبعاد فهم الفتق الحجابي

أعراض الفتق الحجابي تكون معظمُ حالات الفتق الحجابي الانزلاقي صغيرة جدًّا، ومعظمُ الأشخاص المصابين به ليس لديهم أيُّ أعراض.وعندما تحدث الأَعرَاض، تكون طفيفة عادة.وهي ترتبط بالارتجاع المعدي المريئي عادة، وتشتمل على عسر الهضم، عندما يستلقي الشخصُ بعد تناولَ الطعام عادةً.ولكنَّ أقلَّ من 50٪ من الأشخاص الذين يعانون من الفتق الحجابي يكون لديهم داء الارتجاع المعدي المريئي.ويؤدِّي الانحناء إلى الأمام والإنهاك ورفع الأشياء الثقيلة إلى تفاقم الأَعرَاض، وكذلك الحَمل. لا يسبِّب الفتقُ الحجابي المجاور للمريء أيَّ أعراض عادة، ولكن قد ينحشر أو ينعقل من قبل الحجاب الحاجز ويفقد ترويتَه الدَّمويَّة.وتتطلَّب هذه الحالةُ الخطيرة والمؤلمة، والتي تسمَّى الخنق strangulation، جراحةً فوريَّة.ويمكن أن تشتمل الأَعرَاضُ على ألم في الصدر وانتفاخ وتجشُّؤ وصعوبة في البلع. وفي حالاتٍ نادرة، يحدث نزفٌ مجهري أو جسيم من بطانة الفتق بالنسبة لكلا نَوعَيه.

تشخيص الفتق الحجابي صورة الصدر بالأشعَّة السِّينية

التصوير بالأشعَّة السِّينية بعدَ بلع الباريُوم

التنظير العلوي في بعض الأحيان يمكن للأطبَّاء في كثير من الأحيان رؤية فتقٍ حجابي كَبير على صورة الصدر بالأشعَّة السِّينية.وإلا، يَجرِي إعطاء الأشخاص الباريوم في سائل قبلَ التقاط صورة الأشعَّة السِّينية (وجبة الباريوم أو التصوير بالأشعَّة السِّينية بعدَ بلع الباريُوم).يرسم الباريوم حدودَ المريء، ممَّا يجعل من السهل رؤية المظاهر غير الطبيعيَّة. كما يمكن رؤية الفتق من خلال التنظير العلوي.وفي أثناء التنظير العلوي، يقوم الأطباءُ بفحص المريء باستخدام أنبوب مرن يسمى المنظار.