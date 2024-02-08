تضيِّق الحلقةُ المريئية السفليَّة أسفلَ المَريء، ومن الأرجح أن تكون موجودة عندَ الولادة.

المَريء هو أنبوبٌ أجوف يَصِل بين الحلق (البلعوم) والمعدة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن انسدادت المريء).

قد تنجُم بعضُ الحلقات المريئية السفلية عن التهاب المريء نتيجة ارتجاع الحمض أو الحبوب التي لا تُبتَلع تمامًا (انظر التهاب المريء المحرض بالأقراص الدوائية).

في الحالةِ الطبيعيَّة، يكون أسفل المريء بقطر نَحو ¾ إنش (حوالى 2 سم).ولكن، قد تتضيَّق إلى ½ إنش في القطر (حوالى 1¼ سم) أو أقلّ بسبب حلقة من الأنسجة المشدودة، ممَّا قد يسبِّب صعوبة في بلع المواد الصلبة.يمكن أن تبدأ هذه الأَعرَاضُ في أي عمر، ولكن لا تبدأ عادة حتى ما بعد سن 25 عاماً.وتأتي صعوبة البلع (عسر البلع) وتذهب، وتتفاقم بشكلٍ خاص عن طريق اللحوم والخبز الجاف.

وفي كثيرٍ من الأحيان، تُكتشَف الحلقة عندما يعاين الأطباء أسفل المريء بأنبوب مرن (التنظير) بحثًا عن الأَسبَاب التي تجعل الأشخاص يعانون من صعوبة البلع.كما تظهر الصورُ الشعاعيَّة بعد ابتلاع الباريوم الحلقة أيضًا.وفي هذا الاختبار، يَجرِي إعطاءُ الأشخاص الباريوم في سائل قبل التصوير بالأشعَّة السِّينية.يرسم الباريوم حدودَ المريء، ممَّا يجعل من السهل رؤية المظاهر غير الطبيعيَّة.

الحلقة المريئية إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة حلقة مريئية esophageal ring.الحلقات المريئية هي حلقات ناعمة من المخاطية تُسبب تضيّق المريء. Photo provided by David M.Martin, MD.