الرتوجُ المريئيَّة Esophageal diverticula هي أكياس أو جيبات غير طبيعية أو جيوب في المريء.ونادرًا ما تسبِّب صعوبات في البلع ارتجاع (خروج الطعام من دون غثيان أو تقلصات قويَّة لعضلات البطن).

ويعتمد السببُ على نوع الرتوج.

تشتمل الأَعرَاضُ على ارتجاع الطعام وصعوبة البلع.

ويستند التَّشخيصُ إلى نتائج التصوير بالأشعَّة السِّينية بعدَ بلع الباريُوم، والتنظير العلوي غالبًا.

وعندَ الحاجة، تنطوي المُعالَجة على الجِراحة.

المريء هو أنبوبٌ أجوف يصل ما بين الحلق (البلعوم) والمعدة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن المريء).

الجَيبَاتُ المَريئيَّة (الرُّتوج) الصورة Photo provided by David M.Martin, MD.

وهناك عدَّة أنواع من رتوج المريء.ولكل منها سببٌ مختلف، ولكن ربَّما ترتبط جميعها بالبلع غير المتناسِق وارتِخاء العضلات.ويترافق العديدُ من هذه الرتوج مع اضطرابات الحركيَّة في المريء، مثل تشنُّج المريء وتعذُّر الارتخاء.

رتج زنكر Zenker diverticula (رتج البلعوم) ربَّما يكون سببُ رتج زنكر هو عدم التناسُق بين حركة الطعام في الفم وارتخاء العضلة الحلقيَّة البلعومية cricopharyngeal muscle (خلل التناسق الحلقي البلعومي cricopharyngeal incoordination).ويمكن أن يمتلئ هذا الرتجُ بالطعام، ثمَّ يستفرغ عندما ينحني الشخص أو يستلقي.وهذا الارتجاعُ قد يسبِّب استنشاقَ الطعام إلى الرئتين في أثناء النوم أيضًا، ممَّا يؤدِّي إلى الالتهاب الرئوي الاستِنشاقي aspiration pneumonia . ونادرا ما تصبح الجيبة أكبر وتُسبب صعوبة في البلع (عسر البلع) وأحيَانًا تورماً في الرقبة. رتج زنكر إخفاء التفاصيل في هذه الصورة، يبدو الرتج على الجهة اليسرى (اتجاه السهم)، بجوار الفتحة المثلثية للقصبة الهوائية (الرغامى، على الجهة اليمنى) والتي تتشكل بالحبال الصوتية. Photo provided by David M.Martin, MD.

الرُّتوجُ منتصف المريئيَّة (رتوج الجرّ traction diverticula) ينجم رتجُ منتصف المريء عن الالتهاب الموجود في تجويف الصدر خارج المريء، حيث يجرّ المريء، أو ينجم عن اضطرابات حركيَّة المريء. ونادرًا ما يسبِّب رتج منتصف المريء أعراضًا، ولكنَّ اضطراب الحركيَّة الكامن قد يؤدِّي إلى ذلك.

الرتوجُ فوق الحجاب Epiphrenic diverticula يحدث الرتجُ فوق الحجاب أعلى منه مباشرةً (فوق الحجاب الحاجز - العضلة التي تفصل الصدرَ عن البطن)، ويكون ذلك بالترافق مع اضطراب في الحركيَّة عادة (مثل تعذُّر الارتخاء أو تشنُّج المريء). ونادرًا ما يسبِّب الرتجُ فوق الحجاب أعراضًا، ولكنَّ اضطراب الحركيَّة الكامن قد يؤدِّي إليه.

تشخيص الجيبات المريئية صُوَر الأشعَّة السِّينية بعدَ بلع الباريُوم

التنظير العلوي غالبًا يقوم الأطباءُ بتشخيص جميع أنواع رتوج المريء عن طريق التصوير بالأشعَّة السِّينية بعدَ بلع الباريُوم (تصوير المريء esophogram).وفي هذا الاختبار، يَجرِي إعطاءُ الأشخاص الباريوم في سائل قبل التقاط صور بالأشعَّة السِّينية؛يرسم الباريوم حدودَ المريء، ممَّا يجعل من السهل رؤية المظاهر غير الطبيعيَّة.وفي بعض الأحيان، يَجرِي تصويرُ فيديو لابتلاع الباريوم حتى يتمكَّن الأطباء من تسجيله. يجري الأطباء التنظير الدَّاخلي غالبًا لتأكيد التَّشخيص.وفي أثناء التنظير العلوي، يقوم الأطباءُ بفحص المريء باستخدام أنبوب مرن يسمى المنظار.