لمحة عامة عن أعراض الجهاز الهضمي

تُسمَّى الاضطرابات التي تُصيب الجهاز الهضمي (المَعِدي المِعوي) باضطرابات الجهاز الهضمي.تُصيب بعض الاضطرابات عدَّة أجزاء من الجهاز الهضمي في وقتٍ واحدٍ، بينما يُصيب بعضها الآخر أحد أجزاء الجهاز أو أحد الأعضاء.

تُشير بعض الأَعرَاض إلى وجود اضطرابٍ في الجهاز الهضمي عادةً، مثل:

وقد تُشير الأعراض الأكثر شيوعًا، مثل ألم البطن (انظر أيضًا الألم المزمن والمتكرِّر في البطن) وتمرير الغاز (تكوُّن الغازات) ونقص الشهية والفُواق، والغثيان؛ إلى وجود اضطراب في الجهاز الهضمي أو إلى نوعٍ آخر من الاضطراب.ويُشير ألَم الصدر أو الظَّهر إلى نوعٍ آخر من الاضطراب عادةً إلَّا أنَّه ينجم عن اضطرابٍ في الجهاز الهضمي في بعض الأحيان.

ويُعدُّ مصطلح "عُسر الهضم" من المصطلحات غيرالدقيقة التي يستعملها أشخاصٌ مختلفون للتعبير عن أشياء مختلفة.حيث يُعبِّر المصطلح عن مجموعةٍ واسعة من الأَعرَاض، بما فيها عُسر الهضم dyspepsia والغثيان والقيء والقلس regurgitation والإحساس بوجود كتلة في الحلق (إحساس بالكُرة globus sensation).