لمحة عامة عن دور الصُّوديوم في الجسم

الصوديوم هو أحدُ كهارل الجسم التي هي المعادن التي يحتاجها الجسم بكميات كبيرة نسبيًّا.تحمل الكهارلُ شحنة كهربائية عندما تذوب في سوائل الجسم مثل الدَّم.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل).

يوجد معظم صوديوم الجسم في الدَّم وفي السَّائِل المُحيط بالخلايا.يساعد الصوديوم الجسمَ في الحفاظ على توازن السوائل الطبيعي (انظر حول ماء الجسم).ويمارس الصوديوم دورًا رئيسيًّا في الوظيفة الطَّبيعيَّة للأعصاب والعضلات.

يدخل الصوديوم الجسم عن طريق الطعام والشراب ويُطرح من الجسم بشكل رئيسي عن طريق العرق والبول.وتُحافظ الكلى السليمة على مستوى ثابت للصوديوم في الجسم من خلال تعديل الكمية المطروحة منه في البول.يؤدي اضطراب التوازن في كميَّة الصوديوم المُتناوَلة والمفقودة إلى التأثير في الكميَّة الإجماليَّة للصوديوم في الجسم.يمكن أن يكون كمية ■تركيز■ الصوديوم في الدَّم:

ضبط حجم الدَّم يؤثر إجمالي كمية الصوديوم في الجسم في كمية السَّائِل في الدَّم (حجم الدَّم) وما حول الخلايا.ويقوم الجسم بمراقبةٍ مستمرَّة لحجم الدَّم ولتركيز الصوديوم؛ فهو قد يصبح شديد الارتفاع بحيث تكتشف زيادته مِجسَّاتٌ في القلب والأوعية الدَّمويَّة والكلى وتُنبِّه الكلى لزيادة طرح الصوديوم وبالتالي عودة حجم الدَّم إلى وضعه الطبيعي. أمَّا عندما يصبح حجمُ الدَّم أو تركيز الصوديوم شديد الانخفاض، فإنَّ المجسَّات تؤدي إلى تنشيط آلياتٍ لزيادة حجم الدَّم.وتنطوي هذه الآليّاتُ على ما يلي: قيام الكلى بتنشيط الغدتين الكظريَّتين لإنتاج هرمون الألدوستيرون؛حيث يؤدي الألدوستيرون إلى احتفاظ الكلى بالصُّوديوم وإنتاج البوتاسيوم.ويؤدي الاحتفاظُ بالصوديوم إلى إنتاج كميَّةٍ أقل من البول، ممَّا يؤدِّي في نهاية المطاف إلى زيادة حجم الدَّم.

تقوم الغُدَّة النُّخامِيَّة بإنتاج الفازوبريسين (والذي يٍُسمَّى الهرمون المضاد للإدرار في بعض الأحيان).يؤدي الفازوبريسين إلى احتفاظ الكلى بالماء.