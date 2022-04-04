الغُدَد الصمَّاء

يتكوَّن الجهاز الغدي الصمَّاويّ من مجموعةٍ من الغُدَدِ والأعضاء التي تُنظِّمُ وتضبط العديد من وظائف الجسم، عن طريق إنتاج وإفراز الهرمونات،والهرموناتُ هي مواد كيميائيَّة تُؤثِّرُ في نشاطِ جزء آخر من الجسم،وتعمل الهرمونات في الأساس مثل مراسيل لضبط وتنسيق النشاطات في مختلف أنحاء الجسم.

تُطلِق الغدد الصماء هرموناتها في مجرى الدم مباشرةً.

تُطلِقُ الغدد الصمَّاء هرمُونات أو موادّ أخرى في داخل قناة.

تكون وظائف الأعضاء التي تُشكِّلُ الجهاز الغدِّي الصمَّاوي مُختلفةً وغير مرتبطة مع بعضها بعضًا عادةً.يُعرف الأطباءُ المُختصُّون في اضطرابات الجهاز الغدِّي الصمَّاوي باسم اختصاصيي الغدد الصمَّاء endocrinologists،ويختص العديد منهم في وظائف واضطرابات غُددٍ مُحدَّدةٍ.

لمحة عامة عن جهاز الغدد الصماء... فيديو

تنطوي الغدد الرئيسيَّة للجهاز الغدِّي الصمَّاوي، والتي تُفرِزُ كل واحدة منها هرمونًا مُحدَّدًا أو أكثر، على:

تُفرِزُ منطقة الوطاء (منطقة صغيرة في الدِّماغ تتَّصِلُ بالغدَّة النخاميَّة) العديدَ من الهرمونات التي تضبطُ الغدَّة النخاميَّة.وتُسمَّى الغدة النخامية بالغدَّة الرئيسيَّة أو المسيطرة أحيانًا، وذلك لأنَّها تفرز هرمونات تضبط وظائف العديد من الغدد الصماء الأخرى.

في أثناء الحمل، تعمل المشيمة أيضًا كغدَّة صمَّاوية، وذلك عن طريق إنتاج هرمُونات تدعمُ الحملَ بالإضافة إلى وظائفها الأخرى.

الغُددُ الصمّ الرئيسية endocrine glands

لا تُعدُّ جميع الأعضاء التي تُفرِزُ الهرمونات أو المواد الشبيهة بالهرمُونات جزءًا من الجهاز الصمَّاويّ.فعلى سبيل المثال، تُنتِجُ الكلى هرمون الرينين، والذي يعمل كأنزيم للمُساعدة على ضبط ضغط الدَّم وهرمُون الإريثروبويتين لتحريض نقيّ العظام على إنتاج كريَّات الدَّم الحمراء.وبالإضافة إلى ذلك، يُنتِجُ السَّبيل الهضمي مجموعةً متنوعة من الهرمونات التي تضبط الهضم وتُؤثِّرُ في إفراز الأنسُولين من البنكرياس وتُعدِّلُ أنواع السلوك، مثل تلك التي تترافق مع الجوع.كما يُنتِجُ النسيج الدهنيّ adipos أيضًا هرمونات تُنظِّمُ الاستقلاب (أي كيف يستخدم الجسم الطعامَ لضبط العمليات الكيميائيَّة في الجسم)، والشهيَّة،

وبالإضافة إلى ذلك، لا يعني مُصطَلح "غدَّة" بالضرورة أنَّ العُضو جزءٌ من الجهاز الغدِّي الصمَّاويّ؛فعلى سبيل المثال، تُسمَّى الغدد العرقية والغدد اللعابية والغدد في الأغشية المخاطية والغدد الثديية بالغُدد خارجية الإفراز exocrine، وذلك لأنَّها تُفرِزُ موادّ غير هرمونية، ولأنَّها تُفرِزُ هذه المواد إلى داخل القَنوات وليس إلى مجرى الدَّم مُباشرةً.

تُعدُّ البنكرياس غدَّة صمَّاء وخارجية الإفراز في آنٍ واحدٍ.تُنتِجُ مناطق متخصصة داخل البنكرياس الأنسولين وهرمُونات أخرى تُطلَق في مجرى الدَّم لتنظيم مستوى السكر في الدَّم، وتُنتِجُ مناطق أخرى سوائلَ هضمية تمر عبر قناة البنكرياس، وفي نهاية المطاف إلى داخل المِعَى الدَّقيق للمساعدة على هضم الطعام.

هل تعلم...

جهاز الغدد الصمّ endocrine system نموذج ثلاثيّ الأبعاد