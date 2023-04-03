ورم برولاكتيني

الأورامُ البرولاكتينيَّة هي أورام غير سرطانيَّة تتكوَّن من خلايا خاصَّة في الغُدَّة النُّخامِيَّة (خلايا مفرزة للبرولاكتين).يُعدُّ ثر اللبن العرض الأكثر شُيُوعًا للورم البرولاكتيني، وهو إنتاج الحليب من الثدي عند الرجال أو من الثدي عند النساء في غير فترة الحمل وما بعده.

تسبب الأورام البرولاكتينية فرط إنتاج هرمون البرولاكتين (فرط برولاكتين الدم) من قبل الغدة النخامية.

يمكن لفرط برولاكتين الدم أن يُسبب ثرّ اللبن، أو الإنتاج غير المتوقع للحليب، والعقم عند الرجال والنساء.

ويعتمد التَّشخيصُ على قياس مستويات هرمون البرولاكتين في الدَّم.

قد يجري استخدامُ فحوصات تصويرية للبحث عن سبب.

عندما يعجز الدواء وحده عن السيطرة على إنتاج البرولاكتين أو خفض حجم الورم، فقد يُلجَأ إلى الجراحة أو العلاج بالأشعَّة أحيانًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الغُدَّة النُّخامِيَّة).

السببُ الأكثر شيوعًا لثرّ اللبن عند كلا الجنسين هو الورم المفرز للبرولاكتين (الورم البرولاكتيني) في الغُدَّة النُّخامِيَّة.البرولاكتين هو هرمون يحفِّز الثديين على إنتاج الحليب.

يكون الورمُ البرولاكتيني صغيرًا جدًّا عادةً عندَ التشخيص لأول مرة؛ويميل إلى أن يكون أكبر حجمًا عند الرجال مقارنة بالنساء، ربَّما لأنَّ الرجال قد يُلاحظونه لاحقاً.

يمكن أيضًا للأورامُ الأخرى التي تقع فوق الغُدَّة النُّخامِيَّة مباشرة والتي لا تنتج البرولاكتين أن تزيد من مستويات البرولاكتين إذا ضغطت على سويقة الغُدَّة النُّخامِيَّة.ويمكن أن يمنع الضغط على السويقة هرمون الدوبامين من الوصول إلى الغُدَّة النُّخامِيَّة، حيث يعمل على خفض إنتاج البرولاكتين عادةً.

كما قد يكون فرطُ إنتاج البرولاكتين وحدوث ثر اللبن ناجمين عن التحريض الناجم عن استعمال بعض الأدوية، مثل الفينوثيازينات وبعض خافضات ضغط الدَّم (ولاسيَّما ميثيل دوبا وفيرباميل) والمواد الأفيونيَّة المفعول وأقراص منع الحمل وبعض الاضطرابات خارج الغُدَّة النُّخامِيَّة.وتشتمل هذه الاضطراباتُ على انخفاض نشاط الغُدَّة الدرقية (قصور الغُدَّة الدرقية) وأمراض الكلى المزمنة وأمراض الكبد وبعض سرطانات الرئة.

هل تعلم؟

أعراض الورم البرولاكتيني رغم أنّ إنتاجَ حليب الثدي المفاجئ قد يكون العرض الوحيد للورم البرولاكتيني، لكنّ الكثير من النساء تتوقف لديهنَّ فترات الحيض (انقطاع الطمث) أيضًا أو يتراجع عدد فترات حيضهن.يكون لدى النساء المصابات بالورم البرولاكتيني مستويات منخفضة من الإستروجين غالبًا، ممَّا قد يؤدي إلى جفاف المهبل، ومن ثمَّ الشعور بالانزعاج في أثناء الجماع.كما تعاني بعضُ النساء من انخفاض الرغبة الجنسية والشعرانية (نمو مفرط للشعر على الوجه والجسم).تُعاني بعض النساء من العقم (والرجال في حالات نادرة). يفقد حَوالى ثلثي الرجال المصابين بالورم البرولاكتيني الرغبة في الجنس (ضعف الرغبة الجنسية) ويعانون من ضعف أو خلل الانتصاب.انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون تزيد المستويات المُنخفضة من الإستروجين عند النساء والمستويات المنخفضة من التستوستيرون عند الرجال من خطر الإصابة بهشاشة العظام، عندما يكون الورم البرولاكتيني كبيرًا، فإنه قد يضغط على أعصاب الدماغ التي تتوضَّع فوق الغُدَّة النُّخامِيَّة مباشرة، ممَّا يَسبب الصُّدَاع أو فقدان الرؤية في أجزاءٍ مُعيَّنة من مجال الرؤية.

تشخيص الورم البرولاكتيني قياس مستوى البرولاكتين في الدَّم

التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي يشتبه بتشخيص الورم البرولاكتيني عندَ النساء عادةً عندما ينخفض عدد الدورات الشهرية أو تتوقَّف، أو عندما يحدث إنتاجٌ غير متوقَّع للحليب (ثر اللبن).كما يشتبه بالحالة عند الرجال عند انخفاض الرغبة الجنسية وتدنّي مستوى التستوستيرون في الدم وخاصة إذا كانوا ينتجون حليب الثدي. ويجري تأكيدُ التشخيص من خلال وجود مستوى مرتفع من البرولاكتين في الدم. يجرى التصويرُ المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للبحث عن الورم البرولاكتيني أو ورم آخر بالقرب من الغُدَّة النُّخامِيَّة.إذا لم يكتشف وجود أي ورم، وليس هناك سببٌ آخر واضح لارتفاع مستوى البرولاكتين (مثل استعمال أحد الأدوية)، يبقى ورم الغُدَّة النُّخامِيَّة السبب الأكثر احتمالاً، ولاسيَّما عند النساء.وفي هذه الحالة، يكون حجم الورم على الأرجح صغيرًا جدّا لكي يظهر بالفحص إذا كان الورمُ البرولاكتيني كبيرًا في الصور الشعاعية، يقوم طبيب العيون بإجراء فحوصات على ساحة الرؤية بسبب إمكانية تضرر الرؤية نتيجة الورم.