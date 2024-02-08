يمكن أن تحدث مُتلازمة كوشينغ أيضًا عند الأشخاص الذين ينبغي عليهم أخذ جرعات كبيرة من الستيرويدات القشريَّة (مثل بريدنيزون أو ديكساميثازون)، وذلك بسبب حالة طبيَّة خطيرة.تستخدم الستيرويدات القشرية غالبًا لعلاج العديد من الاضطرابات الالتهابية والتحسسية واضطرابات المناعة الذاتية.وتنطوي الأمثلة الشائعة على الرَّبو والتهاب المَفاصِل الروماتويدي والذئبة الحمامية الجهازية، والعديد من اضطرابات الجلد والكثير من الحالات الأخرى.بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينبغي عليهم أخذ جرعات كبيرة، تكُون الأعراض لديهم مشابهة للأعراض عند الأشخاص الذين تُنتِجُ أجسامهم الكثير من الهرمون.يمكن أن تظهر الأَعرَاض أحيانًا حتى إذا جَرَى استنشاق الستيرويدات القشريَّة، كما هي الحال في علاج الربو، أو جرى تطبيقها موضعيًا لمعالجة مشكلة جلدية.

بالإضافة إلى التسبُّب في مُتلازمة كوشينغ، يمكن أن يؤدي أخذ جرعاتٍ كبيرةٍ من الستيرويدات القشريَّة إلى تثبيط وظيفة الغدتين الكظريَّتين أيضًا (القصور الكظري).ويحدث هذا التثبيط لأنَّ الستيرويدات القشريَّة ترسل إشارةً إلى الوطاء والغُدَّة النُّخامِيَّة للتوقف عن إنتاج الهرمونات التي تُنبِّهُ وظيفة الغُدَّة الكظريَّة عادةً،وبالتالي، إذا توقف الشخص فجأة عن أخذ الستيرويدات، فلن يتمكن الجسم من استعادة وظيفة الغدة الكظرية بالسرعة الكافية، وينجم عن هذا قصور الغدة الكظرية المؤقت.كما أنه عند حدوث شدَّة، يعجز الجسم عن تنبيه إنتاج المزيد من الستيرويدات القشريَّة التي يحتاج إليها أيضًا.

ولذلك، لا يُوصي الأطباء نهائيًا بالتوقف عن استعمال الستيرويدات القشريَّة بشكلٍ مفاجئ إذا كان الأشخاص يأخذونها لمدَّةٍ تزيد عن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع؛وبدلًا من ذلك، يقومون بتقليل الجرعة تدريجيًا على مدى أسابيع وفي بعض الأحيان أشهر.

كما قد تحتاج جرعة الستيرويدات القشرية إلى زيادتها أيضًا عند من أُصيبوا بمرض أو تعرضوا إلى شدَّة كبيرة خلال فترة استعمالهم للستيرويدات القشريَّة.قد تحتاجُ الستيرويدات القشريَّة إلى متابعة أخذها عند من أصابهم مرض أو تعرضوا إلى شدة كبيرة في غضون أسابيع من التقليل من جرعة الستيرويدات القشريَّة وإيقافها.