الرئة وزراعة القلب والرئة

زرع الرئة Lung transplantation هو الاستئصال الجراحي لرئة سليمة أو جزء من رئة من شخص حي ، ثم نقلها إلى شخص لم تعد رئته تعمل.زرع القلب والرئة هو الاستئصال الجراحي لكل من القلب والرئتين من شخص متوفى مؤخرًا ، ثم نقلهما إلى شخص لم يعد القلب والرئتين يعملان فيه.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الزرع وزراعة القلب.)

يُجرى زرع الرئة عند الأشخاص الذين تعطلت لديهم وظائف الرئةويكون مُعظم أشخاص زراعة الرئة ممن يعانون من أحد الأمراض التالية:

قد يكون من الممكن زرع رئة واحدة أو رئتين اثنيتن.وعندما تُلحق المشكلة الرئوية ضررًا بالقلب، فقد يُجرى زرع للرئتين والقلب في نفس الوقت.يُعد زرع رئة واحد أو رئتين أكثر شيوعًا بثمانية أضعاف من زرع القلب والرئة.

وبما أن المحافظة على الرئة من أجل الزرع هي عملية صعبة، فينبغي إجراء عملية زراعة الرئة في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على الرئة.

تبلغ نسبة الأشخاص الذين يتمكنون من البقاء على قيد الحياة بعد زراعة الرئة

بعد سنة واحدة: أكثر من 80٪ من المرضى

بعد 5 سنوات: أكثر من 50٪ من المرضى

يُجرى زرع القلب والرئة لعلاج

تشوهات قلبية ولادية معينة (مثل متلازمة آيزنمينغر Eisenmenger syndrome)

اضطراب رئوي شديد تسبب بحدوث ضرر في القلب أيضًا

يخضع كل من المتبرعين والمتلقين لتحري ما قبل الزرع.يُجرى هذا الفحص للتأكد من أن العضو سليم بما فيه الكفاية لإجراء عملية الزرع، وأن المتلقي لا يعاني من أية حالات طبية تمنع إجراء عملية الزرع.

المتبرِّعين يمكن أن تؤخذ الرئة المُستخدمة في عملية الزراعة من متبرع حي أو من مُتبرع توفي مؤخرًا.يجب أن يكون المانح تحت عمر 65 عامًا، ومن غير المدخنين، ولا يعاني من اضطراب رئوي.يجب أن يتطابق حجم الرئة بين المتبرع والمتلقي. يمكن أن يتم التبرع من متبرع حي لأن المتبرِّع يمكنه العيش برئة واحدة سليمة.لا يمكن للأشخاص التبرع بأكثر من رئة كاملة، وعادة ما يتم التبرع بجزء من الرئة فقط (فص رئوي).يمكن أخذ كلتا الرئتين من متبرع متوفى، أو أخذ الرئتين والقلب معًا.

العمل الجراحي يُعطى المريض المضادات الحيوية قبل العمل الجراحي للوقاية من الإصابة بالعدوى. يُجرى شق جراحي في الصدر، وتُستأصل رئة المريض، وتُستبدل بالرئة المُتبرع بها.يجري توصيل الأوعية الدموية الخاصة بالرئة (الشرايين والأوردة الرئوية) والقصبات الهوائية إلى الرئة الجديدة.في زراعة القلب والرئة، يجري أيضًا استئصال القلب المُتضرِّر من المريض واستبداله بالقلب المتبرِّع به. تستغرق العملية ما بين 4-8 ساعات لكل رئة، وما بين 6-12 ساعة لكلتا الرئتين.يمكن زراعة القلب والرئة في نفس الوقت.غالبًا ما تتطلب العملية البقاء في المستشفى لمدة تتراوح بين 7-14 يومًا بعد العمل الجراحي. يبدأ إعطاء المريض الأدوية التي تُثبط الجهاز المناعي (كابتات المناعة) بما في ذلك الستيرويدات القشرية، في نفس يوم العمل الجراحي.يمكن لهذه الأدوية أن تساعد في تقليل خطر رفض الكلى المزروعة في جسم المُتلقي.