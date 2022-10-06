في بعض الأحيان تقييم الطبيب فقط

في بعض الأحيان اختبارات وخز الجلد، أو اختبار الغلُوبُولين المناعي تجاه مادة مُحسسة محددة

النظام الغذائي الاستبعادي: وهو اتباع حمية غذائية تسثني المادة الغذائية المشتبه بأنها تُسبب الحساسية

يشتبه الأطباء بالحساسية الغذائية بناءً على القصة السريرية وتاريخ الشخص.عادة ما تكون الحساسية واضحة لدى البالغين.ولكن تشخيص الحساسية الغذائية لدى الأطفال قد يكون أمرًا صعبًا.قد يكون من الصعب تمييز بعض أنواع الحساسية الغذائية عن المشاكل الهضمية الأخرى، مثل داء المعي المتهجة .

عند الاشتباه بالحساسية الغذائية، يُجرى أحد الاختبارات التالية عادةً:

قد تُجرى اختبارات وخز الجلد باستخدام عينات من الأطعمة المختلفة عند الاشتباه بالحساسية الغذائية.يجري وضع قطرة من كل عينة على جلد الشخص، وبعد ذلك يجري وخزه باستخدام إبرة من خلال القطرة.إن حدوث ردة فعل في الجلد تجاه طعام محدد لا يعني بالضرورة أن الشخص لديه حساسية من هذا الطعام، ولكن عدم ظهور أي ردة فعل في الجلد تجاه طعام محدد يعني غالبًا بأن الشخص لا يتحسس من هذا الطعام.

بدلاً من ذلك، قد يُجرى اختبار الغلوبولين المناعي النوعي للمادة المُحسسة (IgE)يقوم الجهاز المناعي بإنتاج أنواع مختلفة من الغلوبولين المناعي IgE استجابةً لكل مستضد.على سبيل المثال، يختلف الغلوبولين المناعي E (IgE) الذي يُنتجه الجسم بعد استنشاق غبار الطلع عن الغلوبولين المناعي الذي يَجرِي إنتاجه عند تناول المكسرات.ولإجراء الاختبار، يقوم الطبيب بسحب عَيِّنَة من الدَّم ويحدد ما إذا كان الغلوبولين المناعي في الدم يرتبط إلى المادة المُحسسة النوعية المُستخدمة في الاختبار، مثل الفستق السوداني.في حال حدوث الارتباط، فإن ذلك يثبت بأن الشخص لديه حساسية لتلك المادة.

إذا أظهرت نتيجة أي من الاختبارات بأن طعامًا محددًا يُسبب الحساسية، فينبغي استبعادها من النظام الغذائي.إذا ساعد التوقف عن استهلاك الطعام على التخفيف من الأعراض، يَجرِي إعطاء الشخص الطعام مرَّةً أخرى لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تظهر بعد تناوله.تُجرى هذه الخطوة كجزء من اختبار التحدي الفموي، عندما يكون ذلك ممكنًا.يُجرى اختبار التحدي الفموي لتأكيد التَّشخيص.

في اختبار التحدي الفموي، يُعطى الشخص طعامًا آخر (مثل الحليب أو التفاح) على دفعتين: واحدة مع الطعام المشتبه فيه، وواحدة دون الطعام المشتبه فيه.ثم يُراقب الطبيب الشخص في أثناء تناوله الطعام:

إذا لم تتطور أعراض بعد تناول الطعام المشتبه به، فلا يكون الشخص متحسساً من الطعام.

أما إذا ظهرت الأَعرَاض بعد تناول الطعام المشتبه به وليس بعد تناول الطعام الآخر، فغالبًا ما يكون لدى الشخص حساسية من الطعام المشتبه به.

وتنطوي الطرق الأخرى لتحديد حساسيَّة غذائيَّة على الأنظمة الغذائية الاستبعادية elimination diets:

النظام الغذائي الذي يستبعد فقط الطعام أو الأطعمة التي يُشتبه بأنها تسبب الحساسية

النظام الغذائي الذي يتكون فقط من الأطعمة التي لا يُحتمل أن تسبب رد فعل تحسُّسي

قد يكون النظام الغذائي الاستبعادي الاختبار الوحيد المُستخدم لتشخيص حساسية الطعام، أو قد يُستخدم بعد اختبار وخز الجلد أو اختبار الغلوبولين المناعي IgE النوعي لمادة مُحسسة محددة.

بالنسبة للنوع الأول من النظام الغذائي الاستبعادي، يتوقف الشخص عن تناول جميع الأطعمة التي قد تسبب الأَعرَاض لمدة أسبوع تقريبًا.

أمَّا النوع الثاني من النظام الغذائي الاستبعادي، والذي يتكوَّن فقط من أطعمة لا يُحتمل بأن تسبِّب ردَّات فعل تحسُّسية، فيمكن تجريبه بدلًا من النوع الأول من النظام الغذائي.يتضمن النظام الغذائي الاستبعادي من النوع الثاني ما يلي:

اتباع نظام غذائي يحدده الطبيب

تناول الأطعمة والسوائل المُحدَّدة في النظام الغذائي فقط والمحضرة فقط باستخدام مواد نقية (وهو ما يستبعد العديد من الأطعمة المُعدَّة تجاريًّا)

هناك العديد من الأنواع المحتملة للأنظمة الغذائية الاستبعادية، والتي تتباين في الأطعمة التي تستبعدها أو تسمح بها.فعلى سَبيل المثال، قد يستبعد نظام غذائي لحوم الأبقار والأغنام، وفي الوقت ذاته يسمح بلحوم الدجاج.في حين قد يستبعد نظام غذائي آخر لحوم الأغنام والدجاج، ويسمح بلحوم الأبقار.

ليس من السهل اتباع مثل هذه الأنظمة الغذائية الاستبعادية، لأن العديد من المنتجات الغذائية لا تكون مكوناتها واضحة أو متوقعة.على سبيل المثال، تحتوي العديد من أصناف خبز الجاودار على كميات ضئيلة من دقيق القمح.ولا يُنصح الشخص بتناول الطعام في المطاعم، بسبب الحاجة إلى معرفة جميع المُكَوِّنات الداخلة في تركيب الوجبة.

إذا لم تتحسن الأعراض بعد أسبوع واحد، فقد يوصي الأطباء باتباع نظام غذائي استبعادي مختلف.

في حال عدم حدوث أية أعراض، تَجرِي إضافة طعام جديد واحد في كل مرة.تُعطى كل مادة طعامية جديدة لفترة لا تقل عن 24 ساعة أو حتى تظهر أَعرَاض الحساسية، وبذلك يَجرِي تحديد حساسية.إذا سبق للشخص أن أصيب بتفاعلات تحسسية شديدة تجاه الأطعمة، فقد يطلب الطبيب منه تناول كمية صغيرة من الطعام في عيادته.ثم يلاحظ الطبيب رد فعل الشخص تجاه الطعام.