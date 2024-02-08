تأثيرات الشيخوخة على الجهاز المناعي

على الرغم من أن كمية من الأجسام المُضادَّة التي تُنتج كاستجابة لمستضد تبقى نفسها تقريبًا، إلا أن الأجسام المُضادَّة تُصبح أقل قدرة على الارتباط بالمستضد نفسه.قد يُفسر هذا التغيير جزئيًا لماذا يكون الالتهاب الرئوي، والأنفلونزا، والتهاب الشغاف العدوائي، والكزاز أكثر شُيُوعًا بين البالغين الأكبر سنًا بالمقارنة مع الشباب، ويؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان.كما قد تُفسر هذه التغيرات جزئيًا أيضًا لماذا تكون اللقاحات أقل فعالية عند البالغين الأكبر سنًا، ولماذا يحتاج البالغون الأكبر سنًا للحصول على جرعات معززة من بعض أنواع اللقاحات.