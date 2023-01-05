مُتلازمة فيسكوت-آلدريك Wiskott-Aldrich syndrome هي اضطراب عوز مناعي وراثي يتميز بإنتاج أجسام مُضادَّة (غلوبولينات مناعية) غير طبيعية، وخلل في وظائف الخلايا التائية (خلايا لمفاوية)، وتدني تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة، وإكزيما.

يميل المرضى المصابين بمُتلازمة فيسكوت آلدريك إلى النزف بسهولة، وغالبًا ما يكون العرض الأولي هو الإسهال المدمّى.

يستند التَّشخيص إلى نتائج الاختبارات الدَّموية والاختبارات الجينية في بعض الأحيان.

يُعد زرع الخلايا الجذعية ضروريًا للحفاظ على حياة المريض.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العوز المناعي).

الأجسام المُضادَّة (الغلوبولينات المناعية) هي مواد يُنتجها الجهازُ المَناعي للمساعدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى، والسرطان، والمواد الأجنبية.يجري إنتاج الأجسَام المُضادَّة بواسطة نوع من خلايا الدم البيضاء تُسمَّى الخلايا البائية.الخلايا التائية هي خلايا دم بيضاء يمكنها اكتشاف ومهاجمة الخلايا والمواد الأجنبية.يزيد عوز واحد أو أكثر من أنواع الغلوبولينات المناعية أو الخلايا التائية من خطر العدوى الخطيرة.

تُعد مُتلازمة فيسكوت آلدريك إحدى اضطرابات العَوَز المَناعيّ الأولية.عادة ما تُصيب الأطفال الذكور فقط.تنجم المتلازمة عن طفرة جينية على الصبغي الجنسي (اضطراب مرتبط بالصبغي الجنسي.تعود هذه الشيفرات الجينية لأحد البروتينات التي تحتاجها الخلايا التائية والخلايا البائية (من أنواع خلايا الدم البيضاء) للعمل بصورة سليمة.وهكذا، فإن غياب البروتين يؤدي إلى تعطل عمل هذه الخلايا .فلا تنتج الخلايا البائية الغلوبولينات المناعية بصورة طبيعية.

كما تكون الصُّفَيحات الدَّمويَّة صغيرة ومشوهة (والصفيحات الدموية هي جزيئات خلوية تساعد على تخثر الدم).فيقوم الطحال بإزالتها والتخلص منها، ممَّا يَتسبَّب في انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلة الصفيحات).

تشخيص مُتلازمة فيسكوت-آلدريك الاختبارات الدموية

الاختبارات الجينية في بعض الأحيان تساعد الاختبارات الدَّموية الأطباء على تشخيص مُتلازمة فيسكوت آلدريك.تُستخدام هذه الاختبارات لتحديد: العدد الكلي لكريات الدَّم البيضاء، والنسب المئوية للأنواع المختلفة من كريات الدَّم البيضاء

تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة

مستويات الغلوبولينات المناعية

مستويات وأنواع الأجسام المُضادَّة التي يجري إنتاجها كاستجابة لللقاحات وغيرها من المواد التي تثير الاستجابة المناعية عادةً (المستضدات)

وظائف الخلايا التائية وقد تُجرى الاختبارات الجينية لتحري الطفرات وتأكيد التَّشخيص.يُنصح بإجراء الاختبارات الجينية للأقرباء المباشرين أيضًا. إذا تأكد تشخيص مُتلازمة فيسكوت آلدريك، فسوف يقوم الطبيب بمراقبة الشخص عن كثب، عن طريق إجراء اختبارات دموية منتظمة لتحري الإصابة بابيِضَاض الدَّم والورم اللمفي.

علاج مُتلازمة فيسكوت-آلدريك زرع الخلايا الجذعية

تُستخدم الأدوية للوقاية من العَدوَى

وتُستخدم الغلُوبُولينات المناعية لاستبدال الأجسام المُضادَّة المفقودة

نقل الصُّفَيحات الدَّمويَّة يُعد زرع الخلايا الجذعية ضروريًا للحفاظ على حياة الطفل.وبدون ذلك، يموت معظم الأطفال الذين يعانون من مُتلازمة فيسكوت-آلدريك قبل بلوغهم عمر 15 عامًا. يَجرِي إِعطاءُ المضادَّات الحيوية بشكل دائم للوقايَة من العَدوَى، ويَجرِي إعطاء الغلوبولينات المناعية (الأجسام المُضادَّة التي جَرَى الحصول عليها من متبرع يتمتع بجهاز مَناعيّ سليم) لتوفير الأجسام المُضادَّة المفقودة، وتساعد بالتالي على الوقاية من العدوى.يُعطى دواء مضاد للفيروسات (أسيكلوفير) للوقاية من العدوى الفيروسية.يُجرى نقلٌ الصفيحات للتغلب على مشاكل النزف. إذا كانت المشاكل النزفية شديدة، فقد يلجأ الأطباء إلى استِئصَال الطِّحال.ولكن ينبغي تجنب هذا الإجراء طالما كان ذلك ممكنًا، لأنه يزيد من خطر عدوى الدَّم الخطيرة (تسمم الدم septicemia).