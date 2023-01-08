يطرح الأطباء عددًا من الأسئلة، ويقومون بمُعاينة الجلد.يحتاج الشخصُ عادةً إلى خلع ملابسه بحيث يمكن فحص سطح الجلد بأكمله.

وإذا لم يُكتَشفُ سببٌ واضحٍ من بعد مُعاينة الجلد، قد يقوم الأطباء بإجراء فحصٍ بدنيّ شامل للتَّحرِّي عن الأسباب الجهازيَّة.قد يكون من الضروري إجراء اختباراتٍ لتشخيص أسباب جهازية مُعيَّنة، واضطرابات جلديَّة أحيانًا.

إذا كانت الحكة واسعة الانتِشار، وتبدأ بعد فترة وجيزة من استخدام أحد العقاقير أو الأدوية، فقد يكون ذلك العقار أو الدواء هُو السَّبب.أمَّا إذا كانت الحكة (مع طفحٍ جلدي عادةً) مُقتصرة على منطقة كانت ملامسة لمادَّة ما، لاسيَّما إذا كانت هذه المادة معروفة بأنَّها تسبُّب التهاب الجلد التماسيّ، فمن المرجَّح أن تكون هذه المادة هي السبب؛إلَّا أنَّه قد يكون من الصعب التعرُّف إلى الأسباب التحسُّسية للحكَّة واسعة الانتشار، لأنَّ الأشخاص المصابين يتناولون أنواعًا مختلفة من الطعام عادةً ويتعرَّضون للكثير من المواد التي قد تُسبِّب تفاعلاً تحسُّسيًا قبل حدوث الحكَّة.وبشكلٍ مشابه، قد يكون من الصَّعب التعرُّف إلى دواء يُسبِّب ردَّة الفعل عند شخصٍ يستعمل عددًا من الأدوية.وقد يكون الشخص قد استعمل العقار أو الدواء الذي يُسبِّبُ ردَّة الفعل لأشهرٍ أو حتَّى لسنواتٍ قبل حدوث ردَّة الفعل في بعض الأحيان.