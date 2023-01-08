يُمكن أن تُسبِّب الحكَّة إزعاجًا شديدًا.وهي واحدة من أكثر الأسباب شُيُوعًا والتي تدفع الأشخاص لاستشارة الأطباء المختصين في اضطرابات الجلد (أطباء الأمراض الجلديَّة).
تؤدي الحكَّة إلى جعل الأشخاص يرغبون في التخريش.يؤدي التخريش إلى تخفيف شدَّة الحِكَّة مؤقَّتًا ولكن يُمكن أن يُلحق الضرر بالجلد، ويؤدي في بعض الأحيان إلى المزيد من الحكَّة (دورة من الحكَّة والتخريش)، أو إلى الإصابة بعدوى (تُسمَّى عَدوى ثانويَّة).ومع مرور الزمن، يمكن أن يُصبِح الجلد ثخينًا ومُتقشِّرًا (يُسمَّى تحزُّز الجلد).
أسباب الحكة
يُمكن ان تنجُم الحكَّة عن:
اضطرابات جلديَّة
اضطرابات في أعضاء أخرى (اضطرابات مجموعيَّة)
اضطرابات الجهاز العصبي
الاضطرابات النَّفسيَّة
العقاقير، والأدوية، والمواد الكيميائيَّة
بالنسبة إلى العديد من اضطرابات الحساسية الجلدية والجهازيَّة، تنجُم الحكَّة عن الهستامين.الهستامين هو مادة كيميائية في الجسم يجري تخزينها في الخلايا البدينة.الخلايا البدينة هي جزءٌ من الجهاز المناعي، وتُمارس دورًا في الاستِجابات التحسسية.عندما يتم تحفيز الخلايا البدينة بمختلف المواد المسببة للحساسية (المواد التي تسبب رد فعل تحسسي)، فإنها تحرر الهيستامين.عندما يجري إطلاق الهستامين في الدَّم، يمكن أن يُسبِّب العديد من الأعراض، بما في ذلك الحكَّة والالتهاب.هناك عدد من المواد الكيميائية الأخرى في الجسم التي تمارس دورًا هامًا في الحكة، مثل البروتياز والسيتوكينات.
اضطراباتُ الجلد
تُعدُّ اضطرابات الجلد الأسبابَ الأكثر شُيوعًا للحكَّة:
الجلد الجاف (انظر جفاف الجلد xeroderma والسُّمَاك ichthyosis)
التهاب الجلد التأتبيّ atopic dermatitis (يُسمَّى الإكزيمة eczema أحيانًا)
التهاب الجلد التماسي التحسسي (طفح تحسُّسي ينجُم عن التَّماس المباشر مع مادة معينة)
الشرى (قد ينجم عن مجموعة متنوعة من الحالات الجلدية أو الحالات الجهازية أو الأدوية والمواد الكيميائية)
حالات العَدوَى الجلدية الطُّفَيليَّة (مثل الجرب)
اضطرابات جهازية (تؤثر في أنحاء الجسم)
هناك العديد من الاضطرابات الجهازيَّة التي يُمكن أن تُسبِّبَ الحكَّة دون أيَّة تغيُّرات واضحة في الجلد (مثل الطفح الجلدي).تُعد الاضطرابات الجهازية من الأسباب الأقل شيوعًا للحكة مقارنة مع الاضطرابات الجلدية.
تنطوي بعضُ الأسباب الجهازية الأكثر شُيوعًا للحكة على:
اضطرابات الكبد أو المرارة، وخاصة عندما تُسبب اليرقان
فرط نشاط الغدَّة الدرقيَّة (فرط الدرقية)
قُصور الدَّرَقِيَّة (نقص نشاط الغدَّة الدَّرقيَّة)
وتشتمل الأَسبَاب الجهازية الأقل شيوعًا على ابيضاض الدم واللمفومات (سرطانات الدم).
اضطرابات الجهاز العصبي
يمكن لتهيُّج الأعصاب الحِسِّيَّة، على سبيل المثال، عند انضغاط أحد الأعصاب، أن يُسبِّبَ حكةً موضعية في جزء الجسم الذي يتصل بهذا العصب.وفي المقابل، قد تُسبِبب بعض الاضطرابات التي تؤثر في الجهاز العصبي حكَّةً واسعة الانتشار (مُعمَّمة)، وذلك لأنَّ العصبونات التي تُسبِّب الحكَّة (إحدى أنواع الخلايا العصبية) تكون نشطة جدًّا أو أقلّ تثبيطًا من قبل العصبونات الأخرى.على سبيل المثال، في التصلُّب المتعدِّد، يعتلّ التوصيل العصبي بسبب عملية المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة الدهنية التي تغطي الألياف العصبية (المايلين).تُؤدِّي هذه العملية إلى جعل عصبونات الحكة أقل تثبيطًا، وبالتالي تكون أكثر نشاطًا.تُدعى الحكة الناجمة عن اضطرابات الجهاز العصبي بحكة الاعتلال العصبي.
الاضطرابات النَّفسيَّة
ويمكن أن يُعاني بعض المصابين باضطرابات نفسيَّة من الحكَّة التي لا يُمكن العثور على سببٍ جسديٍّ لها.ويُسمَّى هذا النوع من الحكَّة بالحكَّة نفسية المنشأ psychogenic itching.
العقاقير، والأدوية، والمواد الكيميائيَّة
يُمكن للعقاقير، بما فيها الأدوية، والمواد الكيميائية أن تسبب الحِكَّة عند استعمالها داخليًا، أو عندما يجري تطبيقها على الجلد.تنجُم الحكَّة عن ردَّة فعلٍ تحسُّسيّةٍ غالبًا.
كما يُمكن لبعض الأدوية، مثل المورفين وبعض عوامل التباين الظليلة للأشعَّة radiopaque contrast agents المُستخدمة عند القيام بإجراء شعاعي مُعيَّن، أن تُسبِّبَ الحكَّة دون أن تتسبَّبَ في حدوث ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة.
تقييم الحكة
لا تحتاج كل نوبةٍ من الحكَّة إلى تقييمٍ مُباشرٍ من الطبيب.يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد مدى ضرورة مراجعة الطبيب واستشارته، وتوقع ما الذي سيحصل في أثناء عملية الفحص والتقييم؛إن مُعظم الحالات التي تُسبِّبُ الحكَّة لا تكون خطيرة.
العَلاماتُ التحذيريَّة
قَد تُشيرُ العلامات التالية إلى احتمال أن يكُون السبب خطيرًا:
نَقص الوَزن أو التعب أو التعرُّق الليلي، قد تُشير إلى عدوى خطيرة أو ورم.
الضعف أو الخدر أو الوخز، قد تُشير إلى اضطراب في الجهاز العصبي.
قد يُشير ألم البطن أو تغيُّر لون الجلد والعينين إلى الأصفر (اليرقان) إلى وجود اضطرابٍ في المرارة أو الكبِد.
وقد يُشيرُ العطشُ الشديد وكثرة التبول بشكل غير طبيعي ونَقص الوَزن، إلى وجود إصابة بداء السكري.
متى ينبغي زيارةُ الطبيب
ينبغي على المرضى الذين يُعانون من نَقص الوَزن أو التعب أو التعرُّق في الليل مراجعة الطبيب في أقرب وقتٍ ممكن.
وقد يتوجَّب على الأشخاص الذين لديهم أيَّة علاماتٍ تحذيريَّة أخرى مراجعة الطبيب مباشرةً.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
يطرح الأطباء عددًا من الأسئلة، ويقومون بمُعاينة الجلد.يحتاج الشخصُ عادةً إلى خلع ملابسه بحيث يمكن فحص سطح الجلد بأكمله.
وإذا لم يُكتَشفُ سببٌ واضحٍ من بعد مُعاينة الجلد، قد يقوم الأطباء بإجراء فحصٍ بدنيّ شامل للتَّحرِّي عن الأسباب الجهازيَّة.قد يكون من الضروري إجراء اختباراتٍ لتشخيص أسباب جهازية مُعيَّنة، واضطرابات جلديَّة أحيانًا.
إذا كانت الحكة واسعة الانتِشار، وتبدأ بعد فترة وجيزة من استخدام أحد العقاقير أو الأدوية، فقد يكون ذلك العقار أو الدواء هُو السَّبب.أمَّا إذا كانت الحكة (مع طفحٍ جلدي عادةً) مُقتصرة على منطقة كانت ملامسة لمادَّة ما، لاسيَّما إذا كانت هذه المادة معروفة بأنَّها تسبُّب التهاب الجلد التماسيّ، فمن المرجَّح أن تكون هذه المادة هي السبب؛إلَّا أنَّه قد يكون من الصعب التعرُّف إلى الأسباب التحسُّسية للحكَّة واسعة الانتشار، لأنَّ الأشخاص المصابين يتناولون أنواعًا مختلفة من الطعام عادةً ويتعرَّضون للكثير من المواد التي قد تُسبِّب تفاعلاً تحسُّسيًا قبل حدوث الحكَّة.وبشكلٍ مشابه، قد يكون من الصَّعب التعرُّف إلى دواء يُسبِّب ردَّة الفعل عند شخصٍ يستعمل عددًا من الأدوية.وقد يكون الشخص قد استعمل العقار أو الدواء الذي يُسبِّبُ ردَّة الفعل لأشهرٍ أو حتَّى لسنواتٍ قبل حدوث ردَّة الفعل في بعض الأحيان.
بعضُ أسباب الحِكَّة وملامحها
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
أسباب جلديَّة
التهاب الجلد التأتبيّ atopic dermatitis (يُسمَّى الإكزيمة eczema أحيانًا)
جفاف واحمرار، وفي بعض الأحيان سماكة وتقشُّر، في طيَّات المرفقين أو خلف الرُّكبتينِ غالبًا
تاريخ عائليّ عادةً لحالات حساسيَّة أو لطفح جلدي
فحص الطبيب
احمرار، وفي بعض الأحيان فقاعات جلديَّة بشكلٍ وموضع يُوافقان المادَّة التي تُسبِّبُ ردَّة الفعل (كما يحدث على طول خط الشعر عندما تنجم ردَّة الفعل عن استخدام صباغ للشعر أو على المعصم عندما تنجُم عن ارتداء ساعة اليد أو على الجلد المكشوف عندما تنجُم عن اللبلاب السام poison ivy)
فحص الطبيب
تتفاقم حالة جلد الساقين الجاف والحاك والمُتقشِّر عادةً عند التعرض إلى الحرارة الجافة، ويحدُث أو يتفاقم في الشتاء وبعد الاستحمام بماء ساخنٍ أو بعد التعرُّض إلى الماء لفترةٍ طويلةٍ
فحص الطبيب
حالات عدوى الجلد الفطريَّة، مثل السَّعفة، أو حِكَّة اللعب، أو قدم الرياضي
طفح دائري مع حواف مرتفعة ومتقشرة
بالنسبة إلى البالغين، على القدمين أو منطقة الأعضاء التناسلية غالبًا
بالنسبة إلى الأطفال، على فروة الرأس أو الجسم عادةً
فحص القشور الجلدية تحت المجهر أحيَانًا
الشّرى hives أو (urticaria)
تورُّمات حمراء مُتبارزة ذات حواف حادَّة، وتكون بلونٍ شاحبٍ في المركز غالبًا
يزول الشرى في غضون ساعات (أقل من 24 ساعة عادةً)، ولكن تستمر حالات جديدة من الشرى في الظهور لأيَّامٍ أو أشهر في بعض الأحيان
فَحص الطبيب فقط عادةً
ظهور مفاجئ لعُقيدة أو لبضع عقيدات تكون صغيرة وحمراء وبارزة عادةً
فحص الطبيب
عدوى القمل (القُمال pediculosis)
مناطق الخدش والجلد المُتهيِّج، وأحيانًا لدغات صغيرة مثل رأس الدبوس
البيوض (الصئبان)، وأحيَانًا حشرات القمل
غالبًا في فروة الرأس أو الإبطين أو منطقة العانة أو على الخصر أو الرموش
فحص الطبيب
المناطق التي تعرَّض فيها الجلد للتَّخريش بشكلٍ مُتكرِّرٍ وأصبح متثخِّنًا
المناطق حمراء ومتقشِّرة وبارزة وخشنة ومنفصلة عن الجلد المُحيط
فحص الطبيب
بقع حمراء بارزة بقشور فضيَّة اللون
على السطح الخارجي المكشوف للمرفقين أو الركبتين أو على فروة الرأس أو الجذع عادةً
فحص الطبيب
أخاديد، وهي عُقيدات صغيرة حمراء أو داكنة قريبة من خط قصير ورفيع متموِّج ومُتقشِّر قليلًا
تظهر في جلد أغشية الأحياز بين أصابع اليد أو القدم وعلى طول خطِّ الزنَّار (الخصر)، وعلى السطوح الداخلية للمرفقين أو خلف الركبتين أو حول الحلمتين (عند النِّساء)، أو بالقرب من منطقة الأعضاء التناسليَّة (عند الرِّجال)
فحص قشور الجلد أو حُطام الجلد تحت المجهر في بعض الأحيان
أسباب جهازيَّة (الحالات التي تُصيب معظم الجسم، ولا تقتصر على الجلد)
ردَّات الفعل التحسُّسية ذات التأثيرات الجلدية والداخلية
حكة واسعة الانتشار
طفح أحمر بارز غالبًا، وشرى في بعض الأحيان
تجنُّب الأشياء واحدًا بعدَ الآخر لمعرفة السبب
اختبارات الجلد أحيَانًا
السرطان، مثل لِمفومَة هُودجكين Hodgkin lymphoma ولمفومات أخرى مُعيَّنة مثل الفطار الفطراني mycosis fungoides وكُثرة الحُمرة الحقيقية polycythemia vera
تكون الحِكَّة العَرَض الأوَّل للإصابة بالسرطان في بعض الأحيان
يُعاني الشخص المصاب بلِمفومَة هُودجكِين من حرقة مع حكَّة، خُصُوصًا في الساقين
وتظهر عند الشخص المصاب بالفُطار الفطراني بقعٌ جلديَّةٌ مُختلفة بارزة أو مُسطَّحة، أو يحدث احمرارٌ في الجلد
بينما يُعاني المصابون بكُثرة الحُمرة الحقيقية من حكَّة بعد الاستحمام، ولكن من دون طفحٍ جلدي
تعدادالدَّم الكامل
أشعة سينية للصدر
خزعة من العُقَد اللِّمفيَّة للتَّحرِّي عن لِمفومَة هُودجكِين، أو من الجلد للتَّحرِّي عن الفُطار الفطراني، أو من نِقي العَظم للتَّحرِّي عن كثرة الحُمرة الحقيقية
حكة واسعة الانتشار من دون طفح
في بعض الأحيان تتفاقم أثناء غَسل الكُلى
اختبارات الوظيفة الكلوية
التَّبوُّل المُتكرِّر والعطش ونَقص الوَزن
تحدث الحكَّة بعد ظهور الأعراض الأخرى فقط عادةً
تُجرى اختبارات الدَّم والبول لقياس مستوى السكر (الغلُوكُوز) والهيموغلوبين الغليكوزيلاتي glycosylated hemoglobin (الذي يُشيرُ إلى مستوى السكر في الدَّم خلال فترة من الزمن)
العقاقير والأدوية، مثل الأسبرين، والباربيتورات، والكوكايين، والأفيونيات، والبنسلين، وبعض الأدوية المُضادة للفطريات وأدوية المُعالجة الكِيميائيَّة
لا يحدث طفحٌ جلديٌّ في بعض الأحيان
فحص الطبيب
اضطرابات المرارة أو الكبِد
أعراض أخرى لاضطرابات المرارة والكبد، مثل اليرقان والتعب والبراز الدهنيّ وألَم البَطن
تُجرى عادةً اختباراتٌ دمويَّة لقياس إنزيمات الكبد واختبار تخطيط الصدى للبطن
حكة شديدة تحدُث وتزول
أعراض أخرى للتصلُّب المتعدد، مثل الخدر والنخز والضعف وضعف الرؤية والدُّوار والخرَق clumsiness
التصوير بالرَّنين المغناطيسي (MRI) للدِّماغ أو الحبل الشوكيّ أو لكليهما
البزل النخاعي spinal tap في بعض الأحيان
تخطيط كهربية الدماغ electroencephalography أو تخطيط كهربية العضل electromyography في بعض الأحيان
الحمل
حكَّة واسعة الانتشار من دون طفح جلدي عادة، وهي تحدُث أحيانًا في أواخر الحمل (تسمى الرُّكود الصفراوي للحمل cholestasis of pregnancy)
تنجُم في بعض الأحيان عن مشاكل خفيفة في الكبد
تُجرى اختباراتٌ دمويَّة في بعض الأحيان للتَّحرِّي عن وجود اضطراب في الكبد
وقد تمارس العوامل النفسية دورًا أيضًا (حكة ذات منشأ نفسي)
خدوش خطية الشكل على الجلد أو جلبات scabs في مراحل مُختلفة من الشفاء واضطراب نفسيّ (مثل الاكتئاب او القلق)
تُجرى اختباراتٌ لاستبعاد أسبابٍ أخرى لحدوث الحكَّة وفقًا لأعراض الشخص
اضطرابات الغدة الدرقية
بالنسبة إلى فرط نشاط الغدة الدرقية: صعوبة تحمُّل الحرارة والتَّعرُّق ونَقص الوَزن وتبارُز العينين والرعاش والتملمُل restlessness، وأحيانًا تضخُّم الغدة الدرقية (الدُّراق goiter)
بالنسبة إلى قصور الغدة الدرقية: صعوبة تحمُّل البرد وزيادة الوزن وجفاف الجلد والشعر والاكتئاب
الاختبارات الدَّموية لتقييم الوظيفة الدرقية
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
الاختبارات
يمكن تشخيصُ معظم أسباب الحكة من دون اختباراتوإذا كان تشخيصُ المشكلة الجلدية غير واضح من مظهرها والتاريخ المرضي للشخص، قد يكون أخذ (خزعة) أو عيِّنةٍ من الجلد ضَروريًا حتى يتمكن الطبيب من تحليلها.
أمَّا إذا كان يبدو أنَّ سبب الحكة هو ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة، ولكن المادة التي تُسبِّبها ليست واضحةً، فقد يكون من الضروري إجراء اختباراتٍ جلديَّة.بالنسبة إلى اختبارات الجلد، يجري تطبيق المواد التي يمكن أن تسبِّبَ ردَّات فعلٍ تحسُّسية عند ملامستها للجلد في رقعة (يُسمى اختبار الرقعة).
وإذا بدا أنَّ السبب ليس ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة أو اضطرابًا جلديًا، فتُجرَى اختبارات استنادًا إلى الأعراض الأخرى التي يُعاني منها الشخص.فمثلًا، قد تُجرى اختبارات لاضطرابات المرارة أو الكبد أو مرض الكلى المُزمن أو اضطرابات الدرقية أو داء السكَّري أو السرطان.
علاج الحكة
العناية بالجلد
المُعالجَات الموضعية
المُعالجَات الجهازية
إن الجانب الأكثر أهمية في علاج الحكة هو التعامل مع السبب.كما يمكن للتدابير الأخرى أن تساعد على التخفيف من الحِكَّة.
العناية بالجلد
إذا كانت الحكة ناجمة عن جفاف الجلد، فغالبًا ما تكون تعديلات العناية الأساسية بالبشرة فعالة جدًا.كثيرًا ما ينجم الجفاف عن الغسل والاستحمام المفرِط.ينبغي أن تنطوي تعديلات العناية بالبشرة على الاستحمام أو الغسل بشكلٍ أقل، واستخدام الماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن، واستخدام كمية أقل من الصابون.
ينبغي تجنب الإفراط في فرك الجلد الجاف، كما ينبغي تطبيق كريم مرطب بعد الاستحمام أو الغسل.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون ترطيب الهواء الجاف (على سبيل المثال، في فصل الشتاء) وعدم ارتداء الملابس الصوفية مفيدًا أيضًا.
المُعالجَات الموضعية
تنطوي المُعالجَاتُ الموضعية على استعمال موادٍ يجري تطبيقها على الجلد، مثل الكريمات والغسولات (اللوشن).تُعطى مُعظم المُعالجَات الموضعية لمعالجة السبب الكامن للحكة، على سبيل المثال، قد يصف الطبيب كريمًا يحتوي على ستيرويد قشري للأشخاص االمصابين بتهيج جلدي ناجم عن التهاب الجلد التأتبي أو التهاب الجلد التماسي.
ينبغي عدم استخدام الكريمات والغسولات والمراهم التي تحتوي على الستيرويدات القشريَّة إلَّا عند التهاب الجلد، كما هي الحال عند الإصابة بطفح جلدي.عادةً ما ينبغي تجنب استخدامها عندما
يُصاب الجلد بالعدوى.
تكون هناك عدوى موجودة.
يكون السبب جهازيًا.
كما يمكن استخدام المُعالجَات الموضعية التي تُخفِّفُ الحِكَّة والتي لا تعالج سببًا مُحدَّدًا، وتشمل غسولات أو كريمات تحتوي على المنثول أو الكافور أو براموكسين أو كابسايسين.لا يُوصى بتطبيق الرهيمات والغسُولات المحتوية على مُضادّ الهيستامين ديفينهيدرامين أو مُخدِّر البنزوكايين.
وقد يُساعِدُ التعرُّض إلى الأشعة فوق البنفسجية في عيادة الطبيب أو في المنزل (العلاج الضوئيّ) على تخفيف شدة الاضطرابات الجلدية.كما أنه يساعد أيضًا على تخفيف الحكة غير المترافقة بطفح جلدي (بسبب اضطرابات مختلفة) عندما لا تنجح المعالجات الأخرى.
المُعالجَات الجهازية
المُعالجَات الجهازية هي الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن.ويجري استخدامها عندما تكون الحكة واسعة الانتشار، أو إذا كانت المُعالجات الموضعيَّة غير فعَّالة.
يجري استخدام مضادَّات الهيستامين، خُصُوصًا هيدروكسيزين، في مُعظم الأحيان.يؤدي استعمالُ بعض مضادَّات الهيستامين، مثل سيبروهيبتادين cyproheptadine وديفينهيدرامين diphenhydramine وهيدروكسيزاين hydroxyzine إلى الشعور بالنعاسَ؛حيث إنَّها تساعد على تخفيف شدَّة الحِكَّة وعلى النوم عند استخدامها قبل وقت الرقاد.تُعد مساعدة الأشخاص على النوم أمرًا مهمًا، لأن الحكة الشديدة يمكن أن تؤثر في النوم، وبالتالي تقلل من الشعور بالعافية بشكل كبير.ولأنها قد تسبب النعاس، فلا تُعطى هذه الأدوية خلال النهار عادةً.بالإضافة إلى ذلك، ينبغي استخدامها بشكل انتقائي ودقيق من قبل كبار السن، لأن كبار السن يكونون أكثر عرضة لخطر السقوط.يُسبِّبُ دواء سيتريزين cetirizine ولوراتادين loratadine شعورًا أقل بالنعاس، ولكن من النادر أن يكونَ لهما هذا التأثير عند كبار السنّ.يُسبِّبُ فيكسوفينادين fexofenadine شعورًا أقل بالنعاس، ولكنَّه يُسبِّب الصداعَ في بعض الأحيان.يجعل دوكسيبين doxepin الأشخاص يشعرون بنعاس شديد، وهو فعَّال، ولذلك يُمكن استعماله عند النوم إذا كانت الحكَّة شديدةً.
يُستخدم كولستيرامين لعللاج الحكَّة الناجمة عن اضطرابات مرارة أو كبد معينة.إلَّا أنَّه ذو مذاقٍ كريهٍ وهو يُسبِّب الإمساك، ويمكن أن يحُدُّ من امتصاص الأدوية الأخرى.
ويُمكن لغابابنتين، وهو دواء مضاد للاختلاجات، أن يساعد على تخفيف الحكة الناجمة عن اعتلال عصبي والحكَّة الناجمة عن مرض الكلى المُزمن، ولكنَّه قد يُسبِّب النعاسَ.
نقاط رئيسيَّة
يمكن أن تنجم الحكة عن مجموعة متنوعة من الأَسبَاب المختلفة، ويحتاج كل سبب منها إلى معالجة مختلفة.
وإذا لم يكن الشخص يُعاني من طفح جلدي أو من مشاكل في الجلد، فقد يكون السبب هو اضطراب جهازي، أو مشكلة عصبية، أو ردة فعل تجاه عقار أو دواء.
ويُمكن لتدابير العناية بالبشرة (مثل التقليلِ من الاستحمام وترطيب الجلد والهواء) أن تخفف شدَّة الحِكَّة عندما تكون ناجمة عن جفاف الجلد.
كما يُمكن التخفيف من شدَّة الحكة عادةً من خلال استعمال المُعالجات الموضعيَّة أو الجهازيَّة.