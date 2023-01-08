الحزاز البسيط المزمن lichen simplex chronicus هو التهابٌ مُزمنٌ يُسبِّب الحكَّة، ويُصيبُ الطبقة العليا من الجلد نتيجة الخدش أو الفرك المتكررين، أو كلاهما.

وينطوي على دورة مُتبادلة يُحرِّضُ فيها الخدش الحكَّةَ التي تُحرِّضُ بدورها المزيد من الخدش.

وغالبًا ما يُصيب مناطق الجلد التي يسهل الوصول إليها، مثل الجزء العلوي من الصدر، والذراعين، والرقبة، والساقين، ومنطقة الأعضاء التناسلية، ولا يؤثر غالبًا في مناطق الجلد التي يصعب الوصول إليها، مثل منتصف إلى أعلى الظهر.

من المفيد تطبيق الستيرويدات القشرية على الجلد واتخاذ تدابير لتخفيف الحكة، ولكن ينبغي على الأشخاص تجنب حك الجلد وفركه.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب الجلد).

ينجُم الحزاز البسيط المزمن عن الخدش المزمن أو الفرك لمنطقةٍ في الجلد.ويُحرِّضُ الخدش المزيد من الحكة، لتبدأ حلقة مُفرغة من الحكَّة والخدش والحكة وهكذا.

ويبدأ الخدش من دون سبب واضح أحيَانًا.بينما يبدأ في مرات أخرى بسبب التهاب الجلد المُزمن أو حالة أخرى، ولكن يستمرّ الشخص بالخدش لفترةٍ طويلة من بعد زوال السبب المُحرِّض.قد تنطوي هذه الحكة المستمرة على تغييرات في الطريقة التي يدرك ويعالج بها الجهاز العصبي للشخص الإحساس بالحك.

كثيرًا ما يحدث الحزاز البسيط المزمن عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق والإجهاد العاطفي.بالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التأتبي، وحمى القش، والرَّبو أو الذين يكونون مصابين بالتهاب الجلد التأتبي فقط، فإنهم يكونو عرضة بشكل خاص للإصابة بالحزاز البسيط المزمن بالنظر إلى استعدادهم للحكة.

أعراض الحزازُ البسيط المُزمن يمكن أن يحدث الحزاز البسيط المزمن في أي مكان على الجسم، بما في ذلك الشرج (انظر الحكة الشرجية) ومنطقة الأعضاء التناسلية (حكة في الفرج أو كيس الصفن - انظر الحكة التناسلية). في المراحل المبكرة، يبدو الجلد طبيعيًا، ولكنه يُسبب الحكَّة.ولاحقًا، يحدُث جفافٌ وتقشُّر وتثخُّن وتظهر رقع داكنة بسبب الخدش والفرك المزمنين.تُؤدِّي هذه العملية التي تُسمَّى تحزّز lichenification، إلى أن يُصبِح جلد المرضى شبيهًا بالجلد المدبوغ leather. الحزازُ البسيط المُزمن إخفاء التفاصيل في الحزاز البسيط المنبسط، يُصبح الجلد متسمّكًا وخشنًا كاستجابة للفرك أو الخدش المستمر. Image provided by Thomas Habif, MD.