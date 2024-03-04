التعرُّقُ المُفرط

قد يُصِيبُ فرط التعرُّق كامل سطح الجلد، ولكنه يقتصر عادةً على أجزاء مُعيَّنة من الجسم (يُسمَّى فرط التعرُّق البؤري).تنطوي الأجزاءُ التي يشيعُ فيها هذا الاضطراب على راحة اليد وباطن القدَم والجبين والإبطينِ،وينجُم التعرق في هذه المناطق عادةً عن القلق أو والإثارة أو الغضب أو الخوف.وعلى الرغم من أنَّ مثل هذا التعرق هو استجابة طبيعية، يتعرَّق أشخاص فرط التعرُّق بغزارة وضمن ظروفٍ لا تُسبِّبُ التعرُّقَ عند مُعظم الأشخاص.

كما يتعرَّق بعضُ الأشخاص حول الشفتين والأنف والجبهة عندما يتناولون أطعمة ساخنة وكثيرة التوابل (يُسمَّى التعرُّق الذَّوقيّ gustatory).التعرق الذوقي أمر طبيعي، ولكن يُمكن أن تزيد بعض الاضطرابات هذا التعرُّق، مثل السكَّري الذي يُؤثِّرُ في الأعصاب والهربس النطاقيّ الذي يُؤثِّرُ في الوجه، واضطرابات الدِّماغ واضطرابات مُعيَّنة تُصيبُ الجهاز العصبيّ اللاإراديّ في العنق، وإصابات مُعيَّنة تُؤثِّرُ في أعصاب الغدَّة اللعابية أمام الأذن (الغدَّة النكفيَّة).