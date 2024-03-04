التعرُّقُ المُفرط

يتعرَّق مرضى فرط التعرُّق بغزارة، ويتعرَّق البعضُ بشكلٍ مُستمر تقريبًا.
لا يكون لفرط التعرق سببٌ واضح عادةً، ولكنه ينجم أحيانًا عن العدوى أو مشاكل استقلابيَّة أو عن السرطان.
يمكن أن يصبح الجلد الرطب دائمًا أحمرَ اللون وملتهبًا أو باهِتًا ومتجعِّدًا ومُتشقِّقًا، ويمكن أن يُصدِر رائحة كريهة.
ويجري وضع التَّشخيصُ من خلال تقييم الطبيب والاختبارات في بعض الأحيان.
قَد تنطوي المعالجة على مضادَّات التعرُّق التي تحتوي على كلوريد الألومنيوم، والمناشف التي تحتوي على الغليكوبيرونيوم توسيلات، والأدوية المُضادَّة للفعل الكوليني، والكلونيدين، والإرحال الأيوني لماء الصنبور (tap-water iontophoresis)، وذيفان الوشيقيَّة، وأحد الأجهزة التي تعتمد على الأمواج القصيرة أو الليزر، وأحيَانًا الجراحة.
على الرغم من أنَّ الأشخاص الذين يعانون من الحمى أو الذين تعرَّضوا إلى بيئةٍ حارَّة جدًّا يتعرَّقون، يميل أشخاص فرط التعرُّق إلى التعرُّق حتى من دون هذه الظروف.
(انظر أيضًا مدخل إلى اضطرابات التعرُّق).
فرطُ التعرَّق البُؤري focal
قد يُصِيبُ فرط التعرُّق كامل سطح الجلد، ولكنه يقتصر عادةً على أجزاء مُعيَّنة من الجسم (يُسمَّى فرط التعرُّق البؤري).تنطوي الأجزاءُ التي يشيعُ فيها هذا الاضطراب على راحة اليد وباطن القدَم والجبين والإبطينِ،وينجُم التعرق في هذه المناطق عادةً عن القلق أو والإثارة أو الغضب أو الخوف.وعلى الرغم من أنَّ مثل هذا التعرق هو استجابة طبيعية، يتعرَّق أشخاص فرط التعرُّق بغزارة وضمن ظروفٍ لا تُسبِّبُ التعرُّقَ عند مُعظم الأشخاص.
كما يتعرَّق بعضُ الأشخاص حول الشفتين والأنف والجبهة عندما يتناولون أطعمة ساخنة وكثيرة التوابل (يُسمَّى التعرُّق الذَّوقيّ gustatory).التعرق الذوقي أمر طبيعي، ولكن يُمكن أن تزيد بعض الاضطرابات هذا التعرُّق، مثل السكَّري الذي يُؤثِّرُ في الأعصاب والهربس النطاقيّ الذي يُؤثِّرُ في الوجه، واضطرابات الدِّماغ واضطرابات مُعيَّنة تُصيبُ الجهاز العصبيّ اللاإراديّ في العنق، وإصابات مُعيَّنة تُؤثِّرُ في أعصاب الغدَّة اللعابية أمام الأذن (الغدَّة النكفيَّة).
فرط التعرُّق المُعمَّم generalized
يُسمَّى فرط التعرُّق الذي يُصيب مُعظم الجسم فرط التعرُّق المُعمَّم،ولم يجر اكتشافُ سبب مُحدَّد لهذا الاضطراب عادةً،ولكن، يُمكن أن يُؤدِّي عدد من الاضطرابات إلى فرط التعرُّق المُعمَّم، ومن بينها التعرُّض إلى الحرارة والحمَّى.
بعضُ أسباب فرط التعرُّق
النوع
أمثلة
السرطان*
اللمفومة وابيضاض الدم leukemia والأورام السَّرطاويَّة carcinoid tumors وبعض أورام الغدتين الكظريَّتين
الأدوية والمواد
مضادَّات الاكتئاب، والأسبرين ومُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة الأخرى، وبعض أدوية السكَّري، والكافين والثيوفيلين
الامتناع (أو السَّحب) عن المسكِّنات الأفيونيَّة
الاضطرابات الهرمونية (الصمَّاويَّة)
فرط نشاط الغدة الدرقية، وانخفاض مستويات السكر في الدَّم (نقص سكَّر الدَّم)، والسكَّري الذي يُؤثِّرُ في الأعصاب، واضطرابات مُعيَّنة في الغدة النخامية أو استخدام أدوية تُؤثِّرُ في وظيفة هذه الغدَّة
العدوى*
السلّ، وعدوى القلب (التِهاب الشغاف) وعدوى فطريَّة شديدة تؤثر في كامل الجسم
اضطرابات الجهاز العصبيّ
الإصابات (مثل متلازمة فراي†)والخلل الوظيفيّ في الجهاز العصبي اللاإرادي، وبعض اضطرابات الدِّماغ
أسبابٌ أخرى‡
الحمل
القلق أو الإثارة أو الغضب أو الخوف.
الحُمّى
التعرُّض إلى الحرارة
التعرُّق حول الشفتين والأنف من بعد تناوُل أطعمة ساخنة وكثيرة التوابل (يُسمَّى التعرُّق الذَّوقيّ gustatory).
عمليات جراحية معينة
غير معروف
* تُسبِّبُ هذه الأنوَاع التعرُّق الليلي في المقام الأول.
† مُتلازمة فري (Frey syndrome) هي اضطراب في الجهاز العصبي ينجم عن ضرر يؤثر في الأعصاب التي تتحكم في الغدد العرقية والغدد اللعابية التي تتوضع أمام الأذن (قد ينجم الضرر على سبيل المثال عن الجراحة أو الهِربِس النُطاقِي).نتيجة لذلك، يتعرق الأشخاص وتحمر وجوههم في أثناء تناولهم الطعام.
‡ يُمكن لدرجة مُعيَّنة من التعرُّق النَّاجِم عن هذه الحالات أن تكُون طبيعيةً.
أعراض فرط التعرُّق
في بعض الأحيان، تُصبح المنطقة حمراء وملتهبة.قد تنبعِثُ من المنطقة رائحة كريهة (الصنان) بسبب تفكُّك العرق من قِبل البكتيريا والخمائر التي تعيش على الجلد بشكلٍ طبيعي.يُمكن أن تُؤدِّي الرطوبة الشديدة والمُزمِنة إلى أن تُصبِح المنطقة المُصابة باهِتَة اللون ومُتجعِّدة ومُتشقِّقة.كما قد تصبح الملابسُ متشبِّعةً بالعرق.
وغالبًا ما يشعر مرضى فرط التعرُّق بالقلق حول حالتهم، وقد يُؤدِّي هذا إلى العُزلة الاجتماعيَّة.وقد يُفاقِمُ هذا القلق من التعرُّق.
تشخيص فرط التعرُّق
تقييم الطبيب
اختِبارات في بعض الأحيان
يستنِدُ الأطباءُ في تشخيص فرط التعرُّق إلى التاريخ المرضي وإلى الفحص البدنيّ عادةً.
وفي بعض الأحيان، قد يقومون بتطبيق موادّ على الجلد لجعل كمياتٍ قليلة من العرق مرئيَّة،
كما قد يجرون اختبارات دمويَّة وفحوصات هرمونيَّة للتحرِّي عن اضطرابات أخرى.
علاج فرط التعرُّق
تطبيق محلول كلوريد الألومنيوم على الجلد
أدوية مضادة للفعل الكوليني تؤخذ عن طريق الفم أو يجري تطبيقها على الجلد
الكلونيدين الذي يؤخذ فمويًا
حقن ذيفان الوشيقية من النوع A
أجهزة طبية
إجراءات جراحية
يمكن أن يُؤدِّي فرط التعرُّق إلى رائحة رائحة كريهة للجسم (الصنان)، وهي حالة يُمكن معالجتها من خلال التطهير مرتين يوميًا بالصابون والماء؛ وإذا لم تكُن هذه المعالجة فعَّالةً، يُمكن استخدامُ تدابير أخرى لمُعالجتها.
محلول كلوريد الألومنيوم
يكُون محلول كلوريد الألومنيوم بقوَّة يصفها الطبيب والذي يُطبَّق على الجلد أقوى من مُضاد التعرق التجاري، وغالبًا ما يكون ضروريًا لعلاج فرط التعرُّق، خُصوصًا في راحة اليد أو باطن القدم أو الإبطين أو منطقة الأعضاء التناسلية.
وفي الليل، يقوم الشخصُ أولاً بتجفيف المنطقة المُتعرِّقة، ومن ثمَّ يُطبِّق المحلول،وفي الصباح، يقوم بغسل المنطقة.في بداية المُعالجة، ينبغي على الشخص تطبيق المحلول لمرَّاتٍ عديدة إلى أن يجري ضبط التعرُّق،ثم يُصبِحُ تطبيق المحلول لمرَّةٍ او مرَّتين في الأسبوع كافيًا للحفاظ على الراحة كلَّما اقتضى الأمر ذلكَ.
لا ينبغي تطبيقُ المحلول على الجلد المُلتهِب أو المُتهتِّك أو الرطب أو الذي جرت حلاقته مُؤخَّرًا.
كما يقوم الأطباء أحيانًا بإعطاء الشخص دواءً مضادًا للفعل الكوليني ليأخذه عن طريق الفم أيضًا (انظر أدناه)، والذي يمكن أن يسبب تأثيرات جانبية مضادة للفعل الكوليني.
الأدوية المُضادَّة للفعل الكوليني
الغليكوبيرولات والأوكسيبوتينين هي أدوية مُضادَّة للكولين يمكن تناولها عن طريق الفم.في بعض الأحيان يطلب الأطباء من الأشخاص الذين يعانون من التعرق المفرط تناول هذه الأدوية قبل تطبيق محلول كلوريد الألومنيوم لمنع العرق من شطف المحلول.ولكن يُمكن أن يُسبب الغليكوبيرولات والأكسيبوتينين تأثيرات جانبية تُسمَّى تأثيرات مُضادَّة للفعل الكوليني.يُمكن أن تنطوي التأثيرات المُضادَّة للفعل الكوليني على تغيُّم الرؤية وجفاف الفم وصعوبة التبوُّل.يمكن لهذه التأثيرات الجانبية أن تمنع الأشخاص من استعمال الأدوية المُضادَّة للفعل الكوليني (انظر الشريط الجانبي مُضَادّ للفِعلِ الكوليني: ماذا يعني ذلك؟).
الغليكوبيرونيوم توسيلات هو دواء آخر مضاد للفعل الكوليني يُستخدم للتقليل من التعرق المفرط تحت الإبطين عند الأشخاص الذين يبلغون من العمر 9 أعوام أو أكثر.ولمرَّة واحدة في اليوم، يأخذ الأشخاص منشفة واحدة فقط تكون مبللة بالدواء ويستخدمونها لمسح كل إبط لمرة واحدة.يمكن أن يُسبِّبُ الغليكوبيرونيوم توسيلات تأثيرات مُضادَّة للفعل الكوليني.
بروميد غليكوبيرونيوم، وبروميد سوفبرونيوم، وأوكسي بوتينين هي أدوية أخرى مُضادَّة للكولين قد تُعطى على شكل هلام أو غيرها من المستحضرات التي يمكن تطبيقها على الجلد لعلاج التعرق المفرط.
كلونيدين
يمكن للكلونيدين الذي يؤخذ عن طريق الفم أن يعود بالفائدة على بعض الأشخاص.تُستخدم غالبًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ولكنها تقلل أيضًا من التعرق عن طريق تثبيط تأثيرَ الجزء الوُدِّي، وهو جزء الجهاز العصبي اللاإرادي الذي يمكنه إحداث رِدَّة فعلٍ سريعة تجاه الشدة.
ذِيفَان الوَشيقِيَّة من النوع A
يمكن حقن ذيفان الوشيقية من النوع A مباشرةً في الإبطين أو راحة اليد أو الجبين لتعطيل الأعصاب التي تُحرِّضُ التعرق،وهو يمنع التعرُّق لحوالي 5 أشهر استنادًا إلى الجرعة.
وهذه الحقن فعَّالة، ولكن يمكن أن تُؤدِّي إلى ضعف العضلات والصداع، وهي مؤلمة، وغالية الثمن.بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تكرارُ المعالجة 2 إلى 3 مرات سنويًا.
نظرًا إلى أنَّ ذيفان الوشيقية من النوع A يمكن أن يستخدم فقط على الإبطين المُتعرِّقين بشكلٍ مُفرطٍ، قد لا يُغطِّي التأمين الطبي استخدامَه في مواقع أخرى.
كما يمكن تطبيق ذيفان البوتولينوم من النوع A على شكل رهيم أيضًا.قد يكون هذا خيارًا علاجيًا بالنسبة لبعض الأشخاص.
الأجهزة الطبية
يُستخدَم الإرحال الأيونيّ للماء العادي أحيانًا، وهو عملية يَجرِي فيها تطبيق تيار كهربائي ضعيف على المناطق المُتعرِّقة (راحة اليد وباطن القدم عادةً)، وذلك لفترةٍ تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقةً.يجري استخدام هذا الإجراء يوميًا لفترة أسبُوع، ومن ثم يُكرر أسبوعيًا أو حوالى مرتين في الشهر.
على الرغم من أنَّ المُعالجات عادةً ما تكون فعالة، إلا أنها تستغرق وقتاً طويلاً وتكون مرهقةً إلى حد ما، وقد يتعب بعض الأشخاص من الروتين.
جهاز خاص يعمل بالأمواج القصيرة يستخدم الحرارة لتدمير الغدد العرقية بشكل دائم.قد يستفيد الأشخاص من اثنتين من المعالجات بفاصل 3 أشهر على الأقل بينهما.تدوم النتائج لأشهر قليلة.
جرى استعمال أجهزة الليزر في علاج التعرق المفرط عن طريق إلحاق الضرر ببُنى الجلد التي تُسبِّب التعرق.كما قد يستخدم الليزر لتعزيز العلاج بمحلول ذيفان الوشيقية من النوع A.
الجراحة
قد يُحاوِلُ الأطباء استخدام الإجراءات الجراحية لضبط التعرق الشديد إذا لم تكن المُعالجَات الأخرى فعالة.
وفي بعض الأحيان، تجري مُعالجة التعرُّق الشديد الذي يقتصر على الإبطين عن طريق استئصال الغدد العرقية جراحيًا أو بشفط الدُّهون lipusuction.
يُمكن مُعالجة فرط التعرُّق الذي يقتصِر على راحة اليد عن طريق إجراء يُسمَّى قطع الودِّي بطريق الصدر التنظيري ( endoscopic transthoracic sympathectomy)، حيث يتم قطع الأعصاب المؤدية إلى الغدد العرقية (تقع هذه الأعصاب بالقرب من العمود الفقري في الصدر).ولكن، يُمكن لقطع الودي أن يسبب مُضَاعَفات دائمة مثل التعرق الشَّبحي (إحساس بالتعرُّق ولكن من دون وجود عرق)، والتعرق المُعاوِض (زيادة في التعرق في الأجزاء غير المعالجة من الجسم)، والتعرق الذوقي، وألم الأعصاب، ومتلازمة هورنر.يُعدُّ التعرُّق المُعاوِض أكثر شُيوعًا من بعد قطع الودِّي بطريق الصدر التنظيري، وهو يُصِيبُ حوالى 80% من الأشخاص، ويُمكن أن يُسبِّب العجز، وهو أسوأ من المشكلة الأصلية بكثير.