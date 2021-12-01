تشوُّهات الأظافر وحالات الحثل وتغيُّر لون الأظافر

يجري استخدام مُصطلحي التشوَّهات والحثل بشكلٍ مُتبادل عادةً، وحتى من قبل الأطبَّاء أحيانًا،ولكن هناك اختلاف بسيط في معانيهما،

فالتشوُّهات هي تغيُّرات في شكل الظفر،

بينما يعني الحثل تغيُّرات في بنية أو لون الظفر أو كليهما.

يستخدم الأطباءُ مُصطلح الحثل بشكلٍ أكثر شُيوعًا من مُصطلح التشوُّه.(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الأظافر).

ينجم حوالى 50% من حالات الحثل عن عدوى فطريَّة (الفُطار الظفريّ).وتنجم بقيةُ الحالات عن أسباب مختلفة، بما في ذلك إصابات الأظافر وتشوهات الولادة في الأظافر وداء الصدفيَّة والحزاز المُسطَّح وأحيانًا الأورام (السرطانيَّة وغير السرطانيَّة).يمكن أن تُؤدِّي الأدوية والعدوى والأمراض إلى تغيُّر لون الأظافر chromonychia؛فعلى سبيل المثال، يُمكن أن تُسبِّب العدوى بجرثومة الزَّائفة Pseudomonas تغيُّرًا في لون الظفر إلى الأخضر ( انظر متلازمةُ الظفر الأخضر).

يُمكن أن يُشخِّص الطبيب حثل الأظافر النَّاجم عن الفطر من خلال تفحُّص الأظافر غالبًا.ولكن، لتأكيد التَّشخيص، قد يحتاج إلى أخذ كُشاطةٍ فطريَّة والقيام بالزرع (استنبات الكائنات الحيَّة في المُختبر)، أو أجراء تحليل تفاعُل البوليميراز المتسلسل (PCR) للتحري عن مادة جينية من الفطر.

لتشخيص حَثل الظفر غير الناجم عن الفطر، قد يقوم الأطباء بأخذ خزعة من صفيحة الظفر (الجزء الصلب من الظفر)، أو مطرس الظفر (يتموضع في قاعدة الظفر حيث ينشأ نمو الظفر).

إذا لم يتحسَّن مظهر الظفر بمُعالَجَة الاضطراب الكامِن، قد تنجح مُدرِّمات manicurists الأظافر في إخفاء التشوهات وبعض حالات الحثل مع تقليم الأظافر بشكلٍ مناسب واستخدام مُلمِّعات أو مُصقِّلات الأظافر.

تشريح ظفر إصبع اليد الصورة

تشوُّهات ولاديَّة في الظفر يُولد بعضُ الصغار من دون أظافر (انعدام الأظافر).بالنسبة إلى متلازمة الظفر والرضفة، تكون أظافر الإبهام غير موجودة أو صغيرة مع تنقُّر وحواف مترهِّلة.ويُسبِّبُ داء دارييه Darier disease أثلامًا حمراء وبيضاء على الأظافر، وشقوقًا على شكل حرف V على ذروات الأصابع.وبالنسبة إلى ثخن الأظافر الخلقي، تُصبِحُ أسرَّة الأظافر (أجزاء وحدة الظفر التي تصِلُ الظفر بالإصبع) ثخينةً، متغيِّرة اللون، ومُقوَّسة من جانبٍ إلى آخر وتُشكِّلُ تشوُّه الظفر الشبيه بالكمَّاشة. داء دارييه (الأظافر) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة تثلم حواف الأظافر نتيجة الإصابة بداء دارييه. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD.

تشوُّهات الأظافِر وحالات الحثل التي تترافق مع الأمرَاض الجهازية في بعض الأحيان، يُمكن أن يُسبِّب المرض الذي يُصيب أعضاء أخرى (مرض جهازيّ) تغيُّرات في الأظافر أيضًا، وهي تنطوي على التالي: قد يُؤدِّي نقصُ الحديد إلى أن تُصبح الأظافر على شكل ملعقة (تقعُّر الأظافر)،ويُعدُّ هذا التشوُّه من السمات الخاصة بمُتلازمة بلومر-فنسون.

وقد يُؤدِّي الفشل الكلويّ إلى أن يُصبح النصف السفلي من الظفر بلونٍ أبيض والنصف العلوي بلونٍ ورديّ أو يبدوان مُصطبغين (الأظافر النَّصيفة أو أظافر ليندساي Lindsay nails).كما يمكن أن يحدث هذا الحثل عند الأشخاص الأصحاء أيضًا.

قَد يُؤدِّي تشمُّع الكبِد إلى أن تُصبح الأظافر بلون أبيض، بالرغم من أنَّ أعلى جزء من الظفر يبقى بلون ورديّ أكثر.يمكن أن تكون الأظافر الشديدة البياض والتي تُسمَّى أظافر تيري Terry nails أيضًا، موجودةً ليس فقط عند أشخاص تشمُّع الكبد، ولكن أيضًا عند أشخاص فشل القلب المزمن أو داء السُّكَّري.يُمكن أن يُؤدِّي انخفاضُ مستويات بروتين الألبومين في الدَّم (قد يحدث هذا الانخفاض عند أشخاص تشمَّع الكبد) إلى تشكُّل خُطوط أفقيَّة بيضاء على الأظافر.قد تحدث أظافر تيري أحيانًا كجزء من الشيخوخة الطبيعية.

وقد تُسبِّب بعضُ أمراض الرئة، والتي تترافق عادةً مع الوذمة اللمفية (تراكم السائل اللمفيّ في النسيج)، مُتلازمة اصفرار الأظافر، حيث تُصبح الأظافر ثخينةً ومقوَّسة بشكلٍ مفرطٍ وبلون أصفر أو فستقيّ (أصفر مخضرّ).

خطوط بو Beau lines هي أخاديد أفقيَّة في الظفر تظهر عندما يكون هناك تباطُؤ مُؤقَّت في نمو الظفر.وفي بعض الأحيان، يمكن أن تمتدّ الأخاديد على طول الظفر، وتُؤدِّي إلى اختفاء الظفر بشكلٍ كاملٍ.وقد تحدث الأخاديد بعد إصابة أو عدوى أو مرض جهازيّ أو بعد المُعالجة الكيميائيَّة.

وتظهر خطوط أفقيَّة بيضاء أحيانًا على جزء من الظفر (الوَبَش) بعد التعرُّض إلى إصابة،ولكن قد تترافق الخطوط التي يكون اتجاهها أفقيًا على طول الظفر (خطوط ميس Mees lines)، مع مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل السرطان أو فشل القلب أو المُعالجة الكيميائيَة أو التعرُّض إلى سموم مُعيَّنة كالزرنيخ أو الثاليوم أو معادن ثقيلة أخرى.ويمكن أن تنمو الأظافر بشكلٍ طبيعي إذا جَرَى إيقاف التعرض لهذه السموم أو المُعالجة الكيميائيَّة. أمثلة عن تشوُّهات الأظافر وحالات الحثل التي تترافق مع الأمراض الجهازيَّة تقعّر الأظفار تُظهر هذه الصورة ظفرًا مقعرًا بشكل ملعقة عند شخص يعاني من فقر الدم بعوز الحديد. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY أظافر تيري تُعد أظافر تيري (تلون الأظافر بلون أبيض كثيف، والذي يترافق غالبًا مع منطقة وردية رفيعة في سرير الظفر عند الحافة الخارجية) من علامات الفشل الكلوي أو الكبدي المزمن.وهي علامة على وجود فشل مزمن في الكبد أو الكلى. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media متلازمة الظفر الأصفر تُظهر هذه الصورة تسمّكًا وزيادة في تحدب الأظافر في سياق الإصابة بمتلازمة الظفر الأصفر.غالبًا ما تحدث هذه المتلازمة النادرة عند المرضى المصابين بمشاكل رئوية محددة وتراكم السائل اللمفي في النسج. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media تغيُّر لون الظفر بسبب طلاء الأظافر قد يؤدي استخدام طلاء الأظافر على المدى الطويل إلى تلون الأظافر باللون الأصفر أو البني.على الرغم من أنَّ الأظافر قد تكون صفراء، إلا أنها لا تشير إلى متلازمة الظفر الأصفر. ... قراءة المزيد Image provided by Thomas Habif, MD. خطوط باو بسبب المُعالجة الكِيميائيَّة تُظهر هذه الصورة خطوط بو عند شخص يخضع لأشواط علاج كيميائي متعددة.يقابل كل خط دورة من العلاج. © Springer Science+Business Media خطوط بو يمكن رؤية الأخدود الأفقي لصفيحة الظفر (خط Beau) بسهولة عند النظر إلى الظفر من الجانب.تحدث الأخاديد بعد إصابة، عدوى، مرض جهازيّ، أو بعد المُعالجة الكيميائيَّة. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media خطوط ميس (الوبش المخطط) تُظهر هذه الصورة خطوطًا بيضاء تمر عبر كامل الظفر(اتجاه الأسهم).تُدعى هذه الخطوط بخطوط ميس.ولكن قد تترافق الخطوط التي يكون اتجاهها أفقيًا على طول الظفر (خطوط ميس) مع مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل السرطان أو فشل القلب أو التعرُّض إلى سموم مُعيَّنة كالزرنيخ أو الثاليوم أو معادن ثقيلة أخرى. ... قراءة المزيد SCIENCE PHOTO LIBRARY تقعّر الأظفار تُظهر هذه الصورة ظفرًا مقعرًا بشكل ملعقة عند شخص يعاني من فقر الدم بعوز الحديد. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY أظافر تيري تُعد أظافر تيري (تلون الأظافر بلون أبيض كثيف، والذي يترافق غالبًا مع منطقة وردية رفيعة في سرير الظفر عند الحافة الخارجية) من علامات الفشل الكلوي أو الكبدي المزمن.وهي علامة على وجود فشل مزمن في الكبد أو الكلى. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media متلازمة الظفر الأصفر تُظهر هذه الصورة تسمّكًا وزيادة في تحدب الأظافر في سياق الإصابة بمتلازمة الظفر الأصفر.غالبًا ما تحدث هذه المتلازمة النادرة عند المرضى المصابين بمشاكل رئوية محددة وتراكم السائل اللمفي في النسج. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media تغيُّر لون الظفر بسبب طلاء الأظافر قد يؤدي استخدام طلاء الأظافر على المدى الطويل إلى تلون الأظافر باللون الأصفر أو البني.على الرغم من أنَّ الأظافر قد تكون صفراء، إلا أنها لا تشير إلى متلازمة الظفر الأصفر. ... قراءة المزيد Image provided by Thomas Habif, MD. خطوط باو بسبب المُعالجة الكِيميائيَّة تُظهر هذه الصورة خطوط بو عند شخص يخضع لأشواط علاج كيميائي متعددة.يقابل كل خط دورة من العلاج. © Springer Science+Business Media خطوط بو يمكن رؤية الأخدود الأفقي لصفيحة الظفر (خط Beau) بسهولة عند النظر إلى الظفر من الجانب.تحدث الأخاديد بعد إصابة، عدوى، مرض جهازيّ، أو بعد المُعالجة الكيميائيَّة. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media خطوط ميس (الوبش المخطط) تُظهر هذه الصورة خطوطًا بيضاء تمر عبر كامل الظفر(اتجاه الأسهم).تُدعى هذه الخطوط بخطوط ميس.ولكن قد تترافق الخطوط التي يكون اتجاهها أفقيًا على طول الظفر (خطوط ميس) مع مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل السرطان أو فشل القلب أو التعرُّض إلى سموم مُعيَّنة كالزرنيخ أو الثاليوم أو معادن ثقيلة أخرى. ... قراءة المزيد SCIENCE PHOTO LIBRARY

التشوُّهات وحالات الحثل التي تترافق مع أمراض الجلد في بعض الأحيان، تُصيب الأمراضُ الجلدية وحدة الظفر أيضًا، وقد تُغيِّرُ من مظهر الأظافر.كما يُمكن أن تُغيِّر بعض الأدوية التي تعطى لعلاج الأمراض الجلدية من صفيحة الظفر،فعلى سبيل المثال، يُمكن أن تُؤدِّي الريتينويدات، مثل إيزوتريتينوين و إتريتينات، إلى جفاف وهشاشة الأظافر. بالنسبة إلى داء الصدفية، قد تظهر وهدات غير مُنتظمة ( (نُقيرات صغيرة في سطح الظفر) على الأظافر، وبُقع دهنيَّة ( بُقع صفراء بنيَّة تحت الظفر)، وتنفصل صفيحة الظفر عن سريرها (انفكاك الظفر)، وتُصبح صفيحة الظفر ثخينةً ومُتفتِّتةً.

يُؤدِّي الحزاز المسطح في مطرس الظفر إلى تندُّبٍ مع ظهور أخاديد وانشطار الظفر مُبكِّرًا، ممَّا يُؤدِّي لاحقًا إلى إلى تندب scarring و تشكُّل الظفرة pterygium.ظفرة الظفر التي تنجُم عن الحزاز المُسطَّح، هي تندُّب من قاعدة الظفر نحو الخارج على شكل حرف V، ممّا يُؤدِّي إلى اختفاء الظفر.

وبالنسبة إلى مرضى داء الثعلبة البقعيَّة، وهو اضطراب يحدث فيه تساقط مُفاجئ لبقع دائرية غير منتظمة من الشعر، قد تظهر لديهم وهدات على الأظافر تُشكِّلُ نموذجًا هندسيًا.

قد يُصاب المصابين بالثعلبة البقعيَّة أو الحزاز المسطَّح أو التهاب الجلد التحسسي الشديد أو داء الصدفيَّة بالظفر المُخدَّد أو تخدُّد الأظافر trachyonychia (أظافر خشنة مُعتِمة لها حواف ومظهر ورق الصنفرة.ويشيع الظفر المُخدَّد عند الأطفال. أمثلة عن تشوُّهات الأظافر وحالات الحثل التي تترافق مع أمراض الجلد صدفية أظافر مع وهدات واصطباغ لوني تظهر هذه الصورة وهادًا (نقرات) ومناطق مصطبغة بلون بني (تُسمى بقعًا زيتية) عند شخص مُصاب بالصدفية. © Springer Science+Business Media حزاز مسطح في الظفر تُظهر هذه الصورة قرحات في فم شخص يعاني من الذُباح الهربسي. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY ظفرة الأظافر تُظهر هذه الصورة ظُفرة (التصاق بين الجلد والظفر المحيط به) وضمور عدة أظافر بسبب الحزاز المسطح. © Springer Science+Business Media الظفر المخدد في هذه الصورة، تبدو الأظافر مُعتمة وخشنة وذات مظهر يشبه ورق الصنفرة. © Springer Science+Business Media صدفية أظافر مع وهدات واصطباغ لوني تظهر هذه الصورة وهادًا (نقرات) ومناطق مصطبغة بلون بني (تُسمى بقعًا زيتية) عند شخص مُصاب بالصدفية. © Springer Science+Business Media حزاز مسطح في الظفر تُظهر هذه الصورة قرحات في فم شخص يعاني من الذُباح الهربسي. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY ظفرة الأظافر تُظهر هذه الصورة ظُفرة (التصاق بين الجلد والظفر المحيط به) وضمور عدة أظافر بسبب الحزاز المسطح. © Springer Science+Business Media الظفر المخدد في هذه الصورة، تبدو الأظافر مُعتمة وخشنة وذات مظهر يشبه ورق الصنفرة. © Springer Science+Business Media

تأثير الأدوية في الأظافر قد تُؤدِّي الأدوية إلى مشاكل أخرى في الأظافر، مثل تملُّن الظفر المخطَّطي melanonychia striata (خطوط مصطبغة بلون بنيّ أو أسود) وانفِكاك الظفر.كما تؤدي أدوية مُختلفة إلى تغيُّر لون الظفر، وتتحسن هذه المشكلة عادةً بعد التوقف عن استخدام الدواء، حيث ينمو الظفر من جديد. وقد تُسبِّبُ عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة تعتيمًا (فرط التصبُّغ) لصفيحة الظفر.كما قد تظهر حُزم مصطبغة أو بيضاء اللون عند الأشخاص الذين يتلقَّون عقاقير مُعيَّنة للمعالجة الكيميائيَّة.

يُمكن أن يُؤدِّي الكلوروكين، وهو دواء يستخدم في مُعالَجَة العدوى الطُّفَيليَّة وأنواع معينة من أمراض المناعة الذاتية، إلى أن يُصبِح سرير الظفر بلونٍ أسود مائلٍ إلى الأزرق.

وقد تُؤدِّي الفضة، والتي يمكن امتصاصها بعد التعرض المهنيّ أو من خلال تناول مكملات غذائيَّة تحتوي على بروتين الفضة الغروانيّ، إلى أن تُصبح الأظافر بلون رمادي أزرق داكن.

ويُمكن أن تُؤدِّي الأدوية التي تحتوي على الذهب، الذي يُستخدم نادرًا في مُعالجة التهاب المفاصل الروماتويدي، إلى أن تُصبح الأظافر بلون بنيّ داكن أو فاتحٍ.

وقد تُؤدِّي المضادَّات الحيوية، التي تحتوي على تتراسيكلين أو على كيتوكونازول أو على سلفوناميد أو فينينديون أو فينوثيازينات، إلى تغيُّر في لون الأظافر نحو الأزرق أو البنيّ.

كما قد يُؤدِّي زيدوفودين (ZDV)، وهو دواء يستخدم لعلاج عدوى فيروس العَوَز المَناعيّ البشريّ، إلى تشكُّل أثلام طُولانيَّة بلونٍ بنيّ مائل إلى الأسود،ولكن، يُمكن أن تحدُث هذه الأثلام أيضًا عند المصابين بالإيدز الذين لا يتلقَّون دواء زيدوفودين.

وقد يُؤدِّي التسمم بالزرنيخ إلى تشكُّل خطوط أفقية بيضاء على الأظافر، أو يجعل الأظافر بلونٍ بنيّ.

حثل الظفر النَّاصِف Median nail dystrophy عندَ الإصابة بحثل الظفر النَّاصِف، تمتدُّ تشقُّقات صغيرة في وسط الظفر إلى الجانبين، وتبدو في نهاية المطاف مثل أغضان شجرةٍ دائمة الخضرة (مثل شجرة عيد الميلاد).لا يُعرَف سبب حَثَل الظَّفر النَّاصف في بعض الحالات ، ولكن يُعتقد أنَّ الإصابات المتكرِّرة ، بما في ذلك الاستخدام المتكرِّر للوحة مفاتيح الكمبيوتر والأجهزة المماثلة ، تمارس دورًا في ذلك.لذلك، ينبغي على الشخص التوقف عن إلحاق الأذى بالأظافر.وقد أظهرت المُعالجة بمرهم تاكروليموس أنها نافعة في بعض الحالات. حثل الظفر الناصف إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة لحثل الظفر الناصف اضطراب النمو في وسط أصابع اليد. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تملُّن الظفر المُخطَّطي Melanonychia striata تملُّن الظفر المُخطَّطي هو خطوط رمادية وبنيَّة أو سوداء في صفيحة الظفر، تنجُم عن صباغ الميلانين الجلدي الطبيعي باللون البني.تمتدُّ هذه الخطوط من قاعدة الظفر نحو طرفه.وبالنسبة إلى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، قد تكون هذه الخطوط طبيعية ولا تحتاج إلى مُعالجة.وتنطوي الأسبابُ الأخرى غير السرطانية لتملُّن الظفر المُخطَّطي على الشامات وعَدوى فيروس العوز المناعي البشري وفرط نشاط الغدة الدرقية، واستخدام أدوية مُعيَّنة والحمل وإصابات الأظافر وداء أديسون ومتلازمة كوشينغ. تملُّن الظفر المُخطَّطي Melanonychia Striata إخفاء التفاصيل تملُّن الظفر المُخطَّطي هو خطوط رمادية أو بنية أو سوداء في صفيحة الظفر ناتجة عن صبغة الجلد البني الطبيعية ، الميلانين.في هذه الصورة، تكون الوسوف واضحة بشكل خاص عند مؤخرة العنق. Image provided by Thomas Habif, MD.Adigun، MD. ولكن يمكن أن تكون الخطوط الداكنة المُشابَهة أو تغيُّر اللون في الظفر أو حوله علامةً مبكرة على السرطان، خصوصًا الورم الميلانينيّ الذي يُمكن أن يحدُث من الخلايا الصبغيَّة في النسيج الذي يُشكِّلُ الظفر (مطرس الظفر).يقوم الأطباء عادةً بأخذ خزعةٍ لمطرس الظفر إذا اشتبهوا في احتمال أن يكون تغيُّر لون الظفر سرطانيًا.

انفكاكُ الظفر انفِكاك الظفر هو انفصال صفيحة الظفر عن سرير الظفر، أو اختفاء كامل لصفيحة الظفر،ويُمكن أن ينجم عن إصابة (مثل المشي لمسافات طويلة أو التزلج مع ارتداء أحذية غير مناسبة للقدمين)

تنظيف الأظافر بشكلٍ مُبالغٍ فيه

داء الصدفية والتسمُّم الدرقي

التعرُّض المتكرِّر للماء والحمضيات ومواد كيميائيَّة مُعيَّنة (مثل المواد الموجودة في عوامل التنظيف)

المُعالجة بدواء دوكسوروبيسين وكابتوبريل وبراكولول و5-فلوروراسيل وريتينويدس

الفُطار الظّفريّ onychomycosis بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن تُؤدِّي أدوية أخرى مثل دوكسي سيكلين والسورالينات والفلوروكينولونات، إلى انفكاك الظفر بعد تعرُّض الأظافر إلى ضوء الشمس (انفكاك الظفر ضوئيّ المنشأ). انفكاكُ الظفر إخفاء التفاصيل يُشاهد انفكاك للظفر (كما هو واضح من خلال التلون الأبيض للحافة الخارجية للظفر)، بالإضافة إلى وهدات، عند هذا الشخص المصاب بالصدفية. © Springer Science+Business Media يُواجه مرضى انفكاك الظفر خطرَ العدوى بالخمائر والفطريات.يُمكن أن يُفيد الحفاظ على جفاف الأصابع وتطبيق مُستحضرات مُضادَّة للفطريات على وحدة الظفر.