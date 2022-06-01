هناك صِلة وثيقة بين القراد والعناكب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السوس.قد تنقل هذه الحشرات التي تعيش مثل طفيليات على أجسام البشر والحيوانات الأمراض إلى البشر،

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).

ويستطيع القراد نقل العديد من الأمراض،فعلى سبيل المثال قد ينقل قراد الغزلان البكتيريا التي تُسبب داء لايم أو الأواليّ التي تُسبب داء البابسيات.قد تنقل أنواع أخرى من القراد البكتيريا التي تُسبب حُمَّى جبال الروكي المُبقَّعة Rocky Mountain spotted fever أو داء إرليخ ehrlichiosis.

اللبود الكتفي الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James Gathany عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تُسبِّبُ لسعات قُراد باجاريلو pajaroello الموجود في مكسيكو والولايات الجنوبية الغربية بثرات أو نفطات مليئة بالقيح تتمزَّق وتترك قرحات مفتوحة لتُصبِح خُشارات ثخينة سوداء.

قرادة تلسع إنسانًا الصورة © Springer Science+Business Media

لا تُؤدِّي معظم لسعات القراد إلى نقل الأمراض وهي غير مُؤلمة،ولكنها تُسبب غالبًا عُقيدةً وحكَّةً في موضع اللسعة وقد تُسبب استجابات تحسسية جلدية عند البعض.

شلل القُراد Tick paralysis تقوم بعض أصناف القراد في أمريكا الشمالية بإفراز ذيفان في لعابها يُسبب شلل القُراد،ويشعر الشخص الذي يُعاني من شلل القراد بالضعف والإرهاق،ويُعاني البعض من التململ والضعف والهيجان.بعد مرور بضعة أيام، يحدث شلل القراد الذي يبدأ صعوداً من الساقين عادةً،كما قد يحدث شلل في العضلات التي تضبط التنفُّس أيضًا. يجري الشفاء من شلل القراد بسرعة عن طريق إيجاد حشرة أو حشرات القراد وإزالتها،وإذا حدث ضعف في التنفُّس، قد تحتاج الحالة إلى العلاج بالأكسجين أو المنفسة لدعم التنفُّس.