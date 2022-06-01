هناك صِلة وثيقة بين القراد والعناكب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السوس.قد تنقل هذه الحشرات التي تعيش مثل طفيليات على أجسام البشر والحيوانات الأمراض إلى البشر،
(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).
ويستطيع القراد نقل العديد من الأمراض،فعلى سبيل المثال قد ينقل قراد الغزلان البكتيريا التي تُسبب داء لايم أو الأواليّ التي تُسبب داء البابسيات.قد تنقل أنواع أخرى من القراد البكتيريا التي تُسبب حُمَّى جبال الروكي المُبقَّعة Rocky Mountain spotted fever أو داء إرليخ ehrlichiosis.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James Gathany عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
تُسبِّبُ لسعات قُراد باجاريلو pajaroello الموجود في مكسيكو والولايات الجنوبية الغربية بثرات أو نفطات مليئة بالقيح تتمزَّق وتترك قرحات مفتوحة لتُصبِح خُشارات ثخينة سوداء.
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لا تُؤدِّي معظم لسعات القراد إلى نقل الأمراض وهي غير مُؤلمة،ولكنها تُسبب غالبًا عُقيدةً وحكَّةً في موضع اللسعة وقد تُسبب استجابات تحسسية جلدية عند البعض.
شلل القُراد Tick paralysis
تقوم بعض أصناف القراد في أمريكا الشمالية بإفراز ذيفان في لعابها يُسبب شلل القُراد،ويشعر الشخص الذي يُعاني من شلل القراد بالضعف والإرهاق،ويُعاني البعض من التململ والضعف والهيجان.بعد مرور بضعة أيام، يحدث شلل القراد الذي يبدأ صعوداً من الساقين عادةً،كما قد يحدث شلل في العضلات التي تضبط التنفُّس أيضًا.
يجري الشفاء من شلل القراد بسرعة عن طريق إيجاد حشرة أو حشرات القراد وإزالتها،وإذا حدث ضعف في التنفُّس، قد تحتاج الحالة إلى العلاج بالأكسجين أو المنفسة لدعم التنفُّس.
علاج لدغ القراد
إزالة حشرة القراد
تطبيق مُطهِّر antiseptic
أحيَانًا المضادَّات الحيوية عن طريق الفم للوقاية من داء لايم
يُمكن الوقاية من لسعات القراد أحيانًا عن طريق أخذ احتياطات في المناطق التي تشيعُ فيها هذه الحشرات.
الوقاية من لدغات القراد
يمكن للشخص أن يقلل من احتمال تعرضه للداغ القراد من خلال القيام بما يلي:
عادةً ما ينتقل داء لايم عن طريق صغار قراد الغزلان (الحوريات nymphs)، والتي تكون صغيرة جدًا، وأصغر بكثير من قراد الكلاب.ولذلك ينبغي فحصُ كامل جسم الشخص الذي تعرض للقراد بدقة، وخاصة في المناطق المُشعرة كل يوم.يُعد ذلك الفحص ضروريًا وفعالاً، لأنه لا بد للقرادة من الالتصاق بالجسم ليوم ونصف يوم كي تتمكن من نقل العدوى إليه.
لإزالة القراد ، يجب على الأشخاص استخدام ملاقط دقيقة لإمساك القراد من الرأس أو أجزاء الفم تمامًا حيث يدخل الجلد ويجب أن يسحب القراد تدريجيًا بشكل مستقيم.يجب عدم عصر جسم القرادة أو فركها.ينبغي عدم استخدام الفازلين، أو الكحول، أو عيدان الثقاب، أو أية مهيجات.
ينبغي إزالة القراد في أسرع وقت ممكن.تنطوي أفضل طريقة لإزالة الحشرة على الإمساك بها بملقط معقوف في أقرب نقطة ممكنة إلى الجلد ومن ثم سحبها للخارج مباشرةً.ينبغي إزالة رأس الحشرة الذي قد لا يخرج مع جسمها، وذلك لأنَّه يُمكن أن يُسبب التهابًا يدوم لفترةٍ طويلةٍ.تُعدُّ أكثر الطرق شعبية لإزالة القراد، مثل تطبيق الكحول أو طلاء الأظافر أو الفازلين أو استخدام عود ثقاب ساخن، غير فعَّالة وقد تُسبب ضرراً للجلد أو تجعل الحشرة تطلق لعابها المصاب بالعدوى إلى داخل موضع اللسعة.
هل تعلم...
بعد أن تجري إزالة الحشرة، ينبغي تطبيق مُطهِّر.إذا حدث تورُّم وتغيُّر في لون الجلد، قد يكون من المفيد استخدَام مُضاد للهيستامين عن طريق الفم.إذا بدا أن الحشرة كانت ملتصقة بالجلد لفترةٍ طويلةٍ (كانت الحشرة منتفخة)، أو كان داء لايم منتشراً في المنطقة، قد يستخدم الأطباء مُضاداً حيوياً للمساعدة على الوقاية من داء لايم.
إذا سببت لسعة الحشرة، مثل قراد باجاريلو، ضرراً ملحوظاً في الجلد، يقوم الأطباء بتنظيف وإزالة الجلد الميت عن الجرح بشكلٍ شاملٍ.قد يقومُ الطبيب بتطبيق ستيرويدات قشرية ومُطهِّرَات على المنطقة للوقاية من حدوث المزيد من الضَّرر والعدوى في الجلد.