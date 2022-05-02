لمحة عامة عن التَّسمُّم الغذائي

ينجم التَّسمُّم الغذائي عن تناول نبات أو حيوان يحتوي على مادَّة سامَّة.

يحدث التَّسمُّم بعد تناول أنواع سامة من الفطور أو النباتات أو السَّمك المُلوَّث أو المحار.

الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا هي الإسهال والغثيان والقيء، وفي بعض الأحيان الاختِلاجَات والشلل.

يعتمد وضع التَّشخيصُ على الأَعرَاض وفحص المادة التي تمَّ تناولها.

يَحُدُّ تجنُّب تناول الفطريَّات والنباتات البريَّة أو غير المألوفة والأسماك الملوثة من خطر حدوث التَّسمُّم.

يُعدُّ تعويض السوائل وتخليص المعدة من المادة السامَّة أفضل أشكال المعالجة، ولكنَّ بعضَ المواد تكون مُميتة.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن التَّسمُّم).

تُسبِّبُ الكثير من الاضطرابات القيء والإسهال المفاجئين النَّاجمين عن التهاب السبيل الهضمي (التهاب المعدة والأمعاء).يُشير الأشخاصُ في بعض الأحيان بشكلٍ عشوائي إلى جميع هذه الاضطرابات باسم "التَّسمُّم الغذائي". إلا أن التهاب المعدة والأمعاء الناجم عن سم جرى تناوله هو فقط التسمم الغذائي الحقيقي.تحدث معظم حالات القيء والإسهال بسبب عدوى الجهاز الهضمي الفيروسية أو البكتيرية، وهو ما لا يُعد تسممًا غذائيًا ما لم تنتج البكتيريا الموجودة في الأطعمة الملوثة مثل هذه السموم (انظر التسمُّم الغذائي بالمكوَّرات العنقوديَّة).بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من النباتات السامة، و أنواع الفطر، و المأكولات البحرية تحتوي على سموم تؤثر في الجهاز الهضمي وأحيانًا في الأعضاء الأخرى.

كما أنَّ التهاب المعدة والأمعاء قد يُصيبُ الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الملوثة بالسموم الخارجيَّة، مثل:

الفواكه والخضروات غير المغسولة والمرشوشة بالزرنيخ أو الرصاص أو المبيدات الحشريَّة العضويَّة

السوائل الحمضية المحفوظة في الفخار المصقول بالرصاص

الأطعمة المحفوظة في حاويات مُبَطَّنة بالكادميوم

مُتَلاَزِمَةُ المَطعَمِ الصِّينِيّ (التَّسمُّم بغلوتامات الصوديوم)