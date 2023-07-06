إصاباتُ العضلة الباسطة للركبة

تحدث إصابات العضلة الباسطة للركبة knee extensor عندما يحاول الأشخاص تمديد الركبة، وتحول عقبة دُون قيامهم بهذا؛ويُمكن أن تُؤدِّي مثل هذه الإصابات إلى تمزق الوتر الذي يربط العضلة الرئيسية في الفخذ (العَضَلَة الرُباعِيَّة الرُّؤوس) بالرضفة، أو إلى تمزق الوتر الذي يربط الرضفة بالظُّنبوب، أو إلى كسر الرضفة أو أعلى الظنبوب.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن الالتواءات وإصابات النسج الرخوة الأخرى).

بالنسبة إلى الأشخاص السليمين، تحدث إصابات العضلة الباسطة للركبة فقط عندما تكون القوة كبيرة (كما يحدث عند القفز من ارتفاع أو عند التعرض إلى حوادث السيارات بسرعة عالية).ولكن قد يكون لدى الأشخاص حالات معينة تزيد من احتمال حدوث هذه الإصابات.تشتمل هذه الحالاتُ على ما يلي:

يُمكن للمرضى الذين لديهم واحدة من هذه الحالات أن يتعرضوا إلى إصابة في الركبة عندما يتعثرون على الدرج، أو يمسكون القدَم عند المشي.

ينطوي تمديد الركبة على العديد من البنى.يربط وتر العضلة الرباعية الرؤوس العضلة الرئيسية في الفخذ (العضلة رباعية الرؤوس) بالرضفة.يربط الوتر الرضفي الرضفة بعظم الظنبوب.

بالنسبة إلى الأشخاص الأصحَّاء، تكون الأوتار قوية جدًّا بحيث تتمزق الرضفة غالبًا قبل تمزق الوتر.يتعرَّض وتر العضلة الرباعية الرؤوس إلى الإصابة أكثر من الوتر الرضفيّ غالبًا، خُصوصًا عند كبار السنّ.

تَمديدُ الركبة

أعراض إصابات العضلة الباسطة للركبة إذا تمزق وترٌ بالكامل، لا يستطيع المُصاب الوقوف أو تمديد ساقه عند الاستلقاءِ على ظهره، أو تمديد ركبته عند الجلوس.تكون الركبة مؤلمة ومتورمة عادةً. تمزّق وتر الرضفة نموذج ثلاثيّ الأبعاد قد تكون الرّضفة في غير موضعها (منزاحة)، فوق أو تحت مكانها المعتاد.

تشخيص إصابات العضلة الباسطة للركبة تقييم الطبيب

التصوير بالأشعة السينية

التصوير بالرنين المغناطيسي من خلال فحص الركبة، قد يكون الأطباءُ قادرين على معرفة البنية المُصابة.إذا كان لدى المُصاب تورم في الركبة وألم من بعد إصابة، يطلب الأطباء منه الجلوس ومحاولة تمديد الساق المصابة أو الاستلقاء على ظهره ورفع الساق المصابة.إذا كان المُصاب غير قادر على تمديد الساق أو رفعها، فمن المحتمل حدوث إصابة في آلية العضلة الباسطة للركبة. كما يقوم الأطباء بتصوير الركبة بالأشعة السينية أيضًا،وغالبًا ما تُبيِّنُ هذه الأشعَّة ما إذا كانت الرضفة منزاحة أو مكسورة،فمثلًا، قد تُظهِر صور الأشعَّة السِّينية رضفة في موضعٍ أعلى من مكانها المعتاد فوق مفصل الركبة (تُسمَّى الرضفة المرتفعة).تقترح هذه النتيجة تمزُّق الوتر الرضفيّ.ولكن، قد تبدو الأشعَّة السِّينية طبيعية. يُمكن تأكيد التشخيص عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسيّ.